قفة رمضان والعمل الخيري: بين التضامن الحقيقي وصناعة الصورة

قفة رمضان: بين صورة الإحسان وتلاشي الإنسان

لا يختلف اثنان على أن التضامن يقع أساسا في مركز التواصل الإنساني، إذ لا تتعلق فكرة الأعمال الخيرية، التي ترفع الغبن عن المحتاج، وتسد رمق الجوعى، وتسهم في بث الأمن والاستقرار للمعسرين، بكونها فعلا موسميا عابرا، خاصة في زمن تجتاحه الأزمات الاقتصادية، وتنهشه التداعيات الاجتماعية.

والتضامن لا يعرف مكانا محددا، ولا هوية واحدة، ولا زمانا تقرع فيه أجراس الإغاثة للمساكين، بل هو بالضرورة ارتباط إنساني، والتزام أخلاقي تجاه الحياة.

إذ لا يتعلق الأمر بالبشر فحسب، فثمة حيوات كثيرة في حاجة إلى تدخل بشري عاجل، لا يغير حركة الطبيعة، لكنه يفتح بابا آخر نحو النجاة، حيث تأخذ الحياة لونا من العطاء والتكافل والمسؤولية إزاء القيم التي ترسخ إنسانيتنا، بدل أن تنفخ في صراعاتنا التاريخية.

غير أن مفهومنا للتضامن، بوصفه سؤالا عن جدوى التزام الإنسان بالقيم الحضارية المعززة لاستمراريته، يشكل ذاته الجوهر الذي يدعونا إلى التفكر في مدى قدرتنا على استيعاب الحاجيات الأساسية، حينما نستعد مثلا لتحضير "قفة رمضان" للفقراء، حيث تترسخ فكرة البرستيج والانتقائية. فهل نتضامن لننقذ الإنسان، أم لنحافظ على صورة الأخلاق؟

حين نعود إلى التاريخ الإسلامي، نجد أن النبي ﷺ كان يدعو المجتمع إلى فعل الخير والتضامن، لكن ليس بالصورة الطقوسية البدائية التي تختزل التضامن في كونه معرضا اجتماعيا للتباهي والتفاخر بين العشائر أو الجمعيات

المعرض الاجتماعي

بداية، لا يمكن إنكار أن الأعمال الخيرية التضامنية، مهما كانت طبيعتها وصفاتها، مهمة لبعث قيم التشارك والديمقراطية في مجتمعات تتلقفها الأزمات المتلاحقة. لكن علينا أن نفرق بين فكرتين أساسيتين مرتبطتين ارتباطا وثيقا بالبعدَين الاجتماعي والموضوعي.

فأن نقف في طوابير من أجل سلة لا تسد رمق المحتاجين لأكثر من عشرة أيام، أو نستدعى للمساهمة في حملة تضامن دولية لإغاثة غزة، ينطلقان من مركزية مبعثها القيم الإنسانية والأخلاقية، لكنهما يبتعدان عن بعضهما لاختلاف السياق، ويتمايزان من حيث التفاضل والأسبقية، بل وأحيانا من حيث الاستعراض، في تحقيق مراد السؤال: لماذا نتضامن، ومع من أولا؟

وهذا ما استدعى وكالات الإغاثة الدولية إلى تبرير تخاذلها عن إنقاذ غزة، بغية اقتناص اللحظة التي تثير غرائز المشاهدين في معرض الحضارة المادية.

حين نعود إلى التاريخ الإسلامي، نجد أن النبي ﷺ كان يدعو المجتمع إلى فعل الخير والتضامن، لكن ليس بالصورة الطقوسية البدائية التي تختزل التضامن في كونه معرضا اجتماعيا للتباهي والتفاخر بين العشائر أو الجمعيات. بل كان يعي جيدا أن يكون التضامن موضوعا إستراتيجيا للأمة، إلى جانب كونه غذاء اجتماعيا وثقافيا للنفس البشرية.

فحين كان يبسط عباءته، ويطلب من الناس إحضار الصدقات من بيوتهم، وإن كانت شق تمرة، ليكرموا بها أهل الصفة، كان يزهر العلاقات الاجتماعية، ويعزز الترابط الأخلاقي تجاه فقرائهم، لا منا ولا أذى، بل في صورة ترسمها عباءته، بعيدا عن الشعارات السياسية التي من شأنها أن تجعل قوت أهل البلد ورقة موسمية دعائية.

غير أنه، حينما كانت المسألة تستدعي امتحانا مصيريا للأمة، كان من بين الناس واحد منهم، يكفل الصورة النهائية لمبادرات كشراء بئر رومة مثلا، أو تجهيز جيش العسرة. ففي هذه الجزئية دلالات توحي بأن فكرة التضامن، بوصفها موضوعا إستراتيجيا حضاريا، تخرج عن سياقها الاجتماعي المحدود حين يتعلق الأمر بالمصير، والأمن، والاستقرار، والاستمرارية.

واختزالها في معرض اجتماعي يرفض إحالة صورها وأرقامها وإنجازاتها إلى المساءلة الجادة، يحول دون تشخيص الحالات التضامنية المستعجلة بوصفها قضايا مصيرية، بدل النفخ في ذهنيات ترى بعين العدسة الواحدة ما تريده الأصوات السلطوية تزيينا وتبييضا لفشل غدا كلمات هشة، ونحن نشاهد معرضا اجتماعيا للمأساة الإنسانية دون أن نفهم أن مركزية التضامن تنتقل في دوائر متتابعة، تصور الفعل التضامني موضوعا يرتكز على الجوانب الإنسانية لا الأخلاق الوعظية.

لا يختزل الاهتمام بصورة التضامن في جوانبه الإنسانية الكبرى فقط، إذ لا تقل أهميته عن تحدياته الاجتماعية والنفسية التي ترسمها قفة رمضان. فقبل أن نتضامن، علينا أن نقف في الجهة الأخرى، حيث تأخذ المأساة لحظتها القاتمة، كي نبصر وهم الصورة

أن نفهم التضامن قبل ممارسته

إذا سلمنا أن مسألة التضامن الإنساني في عصرنا لا تتعلق بالكيفيات الممارسة، ولا بالنتائج النهائية لها، بقدر ما تهتم تحديدا بالمنظومة التي من شأنها أن تفرض معنى للفعل البشري، كونه ارتقاء أخلاقيا تجاه الإنسان والحضارة.

ولفهم تلك الآليات، نقترب أكثر من ممارسة اجتماعية قبيل شهر رمضان الكريم، حيث تنطلق حملات لتجهيز قفف الإغاثة بغية سد حاجيات الضعفاء.

ومن أجل ذلك، تتبع طرائق متعددة من طرف المجتمع المدني، الذي يرى ضرورة تحقيق الكفاءة الشاملة، والمتعلقة باستهداف أكبر قدر من الفقراء. ويقع ذلك ضمن ما يفترض أنه تضامن في بعده الأخلاقي الرمزي، مما يحتم اتباع آلية "عباءة النبي" التي كانت تجمع ما تجود به نفوس المسلمين.

غير أن طبيعة شهر رمضان تفرض تحديا تجاه العمل الخيري المقام كل موسم، وهو مدى قدرة المجتمع المدني وغيره على استيعاب الفروقات الهائلة في معنى الفقير والضعيف، اللذين يتخذان الصورة الحقيقية للتضامن، حيث تكون الحاجات الأساسية من المواد الغذائية محل جدل عند المساهمين في القفة.

قد نرفض إعادة جدولة العمل الخيري للمنظمات والمجتمع المدني ضمن آلية تمويل مشاريع الأمة، التي تبتعد كليا عن اختزال التضامن في صورة عابرة أمام بيوت الفقراء. فبعض الدول الإسلامية جعلت الإعانة حوالة مالية تصل إلى المحتاج عبر حسابه البنكي، لكنها تفتقد أيضا إلى بعدها الاجتماعي والروحي.

حين نعود إلى أنفسنا، ندرك أننا ضمن صورة فنية جميلة نتأملها، ونرجو الثواب عليها، لكننا في واقع الأمر نريد أن نريح ضمائرنا ونحميها من حقيقة التزامنا تجاه معاناة الإنسان، والخوف الذي يضرب أوساطا كثيرة في الأمة.

فمن مأساة غزة، مرورا بالسودان، وصولا إلى مواسم التضامن الرمضانية التي ترسم صورها ملحمة من ورق، ندرك يقينا أن قفة رمضان لا تمثل تطلعات الضعيف وأمله في الخروج من تيه الفقر، ولا تمنحه الاستقرار الذي نتمتع به، بقدر ما تزيح عنا نحن الذين نرتمي للوعظ ونتفاخر بقفة البرستيج السكينة الحقيقية المرتبطة بالتضامن الذي يلغي الطقوس الموسمية، ليحيلنا إلى النص الإنساني.

إذا تخلصنا من التصورات الذهنية لمنظومة الأرقام والإنجازات والتقارير السريعة في تناول موضوع التضامن، وقدرة المجتمع على تخطي عتبة التكاثف الشكلي نحو مأسسة الأفعال الخيرية ضمن إطار يعزز استقلالية الأفراد ويعيد صياغة القيم الإنسانية المشتركة، فإن قفة رمضان في بلداننا تعد تحديا من شأنه أن يرفع سقف المعالجة الاقتصادية المرتبطة بها. إذ ثمة مجتمع ركن إلى إعانات لا تصون كرامته بقدر ما تجعل منه مصائد ظرفية يمكن استغلالها في أوقات الأزمات.

وبعبارة أخرى، لا يختزل الاهتمام بصورة التضامن في جوانبه الإنسانية الكبرى فقط، إذ لا تقل أهميته عن تحدياته الاجتماعية والنفسية التي ترسمها قفة رمضان. فقبل أن نتضامن، علينا أن نقف في الجهة الأخرى، حيث تأخذ المأساة لحظتها القاتمة، كي نبصر وهم الصورة.