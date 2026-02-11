التوتر الأمريكي الإيراني: شطرنج الضغط بلا حرب

واشنطن وطهران.. شطرنج التوتر بلا كش ملك

تبدو المرحلة الراهنة من التوتر الأمريكي-الإيراني أشبه بمباراة شطرنج بطيئة الإيقاع، لا تحسم بحركة خاطفة بقدر ما تدار بتقدم محسوب لكل قطعة على الرقعة. فالمشهد لا تحكمه الدبلوماسية وحدها، ولا القوة العسكرية وحدها، بل مزيج متزامن منهما؛ إذ تتحرك القنوات السياسية والعسكرية في وقت واحد، في توازن دقيق بين التفاوض والردع.

فمن جهة، تعقد جولات تفاوض غير مباشرة في مسقط، في محاولة لاحتواء الأزمة ومنع انزلاقها إلى مواجهة مفتوحة. ومن جهة أخرى، تتوالى الصور والتقارير عن انتشار قطع بحرية أمريكية ترافق حاملة طائرات في المنطقة، مع حضور لافت للأدميرال براد كوبر ضمن سياق المشهد العملياتي.

هذا التوازي بين الطاولة الدبلوماسية وخطوط الانتشار العسكري ليس جديدا في تاريخ العلاقة بين واشنطن وطهران، لكنه اليوم يحمل دلالات أعمق، ويبعث برسائل متعددة الاتجاهات تستحق قراءة متأنية.

السؤال المحوري الذي يفرض نفسه هنا: هل تحشد الولايات المتحدة عسكريا لتعزيز موقعها التفاوضي وانتزاع مكاسب سياسية من إيران عبر الضغط والردع؟ أم إنها تفاوض فقط لكسب الوقت، ريثما يكتمل الحشد العسكري استعدادا لضربة محتملة؟

في الواقع، كلا الاحتمالين يحمل جزءا من الإجابة داخله. فإذا كان الهدف من الحشد هو الضغط السياسي وتحسين شروط التفاوض، فكيف يمكن تفسير وجود قطع خفر السواحل الأمريكية ضمن هذا الانتشار؟ وهي بطبيعتها قوات معنية بإنفاذ القانون البحري، ومكافحة التهريب، وحماية الملاحة، وليست مخصصة للعمليات القتالية التقليدية أو المواجهات الكبرى.

وجودها يوحي بأن واشنطن لا تستعد لمعركة مفتوحة بقدر ما تلوح بأدوات رقابة وضغط قانوني واقتصادي، أي إدارة صراع منخفض الحدة بدل إشعال حرب شاملة.

لا يبدو أن المنطقة على أعتاب ضربة وشيكة بقدر ما هي أمام مرحلة شد حبال طويلة، تُستخدم فيها القوة كأداة تفاوض، ويُستخدم التفاوض كوسيلة لتفادي القوة

لعبة شد الحبل

وفي المقابل، إذا كانت الولايات المتحدة تفاوض فقط لكسب الوقت حتى تستكمل استعداداتها العسكرية، فإن السؤال المنطقي يصبح: ماذا يمكن أن تضيف إلى ما هو موجود بالفعل؟ فالانتشار الأمريكي في المنطقة بلغ مستويات عالية من الجاهزية؛ السماء مزدحمة بالطائرات المقاتلة وطائرات الاستطلاع، والبحر يعج بحاملات الطائرات والمدمرات والغواصات. بمعنى آخر، مشهد "الاكتمال العسكري" تحقق إلى حد بعيد، ما يقلل من فرضية أن واشنطن تنتظر فقط لحظة اكتمال الحشد لتبدأ الهجوم.

من هنا، يبدو أن الهدف ليس الحرب بقدر ما هو إدارة التوازن: إظهار القوة دون استخدامها، ورفع سقف الردع دون تجاوز عتبة الاشتباك المباشر. إنها سياسة الضغط المحسوب، حيث تتحول القطع العسكرية إلى رسائل سياسية، وتغدو المناورات البحرية جزءا من لغة التفاوض.

في المحصلة، لا يبدو أن المنطقة على أعتاب ضربة وشيكة بقدر ما هي أمام مرحلة شد حبال طويلة، تُستخدم فيها القوة كأداة تفاوض، ويستخدم التفاوض كوسيلة لتفادي القوة. وبين هذين الحدين، يستمر المشهد الخليجي كساحة توتر منضبط، تتحرك فيه السفن والطائرات والوفود الدبلوماسية بالتوازي، في انتظار توازن جديد قد يفضي إلى تهدئة مؤقتة… أو جولة أخرى من الضغط المتبادل.

خفر السواحل ليس قوة هجومية تقليدية، بل أداة إنفاذ قانون ورقابة وضبط حركة الملاحة. إدراجه في سياق الاستعراض العسكري قد يشير إلى توجه نحو تشديد الرقابة البحرية والضغط الاقتصادي والقانوني

خفر السواحل في المشهد

قد نجد بعض الإجابات في قراءة أكثر تفصيلا وتسلسلا للأحداث الأخيرة، وربط ما يبدو متفرقا ضمن سياق واحد. فالتوقيت في مثل هذه الأزمات لا يكون عادة محض صدفة.

على سبيل المثال، اندلاع حريق في مبنى القيادة والأركان في لحظة تتزامن مع انعقاد جولات التفاوض في مسقط يفتح باب التساؤلات حول طبيعة الرسائل المتبادلة في الكواليس، وما إذا كانت بعض الوقائع الميدانية تُستخدم كأوراق ضغط غير مباشرة أو كإشارات سياسية وأمنية مرافقة للمسار الدبلوماسي.

وإلى جانب ذلك، برزت الصورة التي نشرها حساب القيادة المركزية الأمريكية، والتي أظهرت قطعا بحرية تابعة لخفر السواحل ضمن الانتشار العسكري في المنطقة. هذه التفاصيل، رغم أنها قد تبدو ثانوية للوهلة الأولى، تحمل دلالات مختلفة عند قراءتها ضمن مشهد أوسع. فخفر السواحل ليس قوة هجومية تقليدية، بل أداة إنفاذ قانون ورقابة وضبط حركة الملاحة.

إدراجه في سياق الاستعراض العسكري قد يشير إلى توجه نحو تشديد الرقابة البحرية والضغط الاقتصادي والقانوني، بما يذكر بتجارب سابقة، مثل النموذج الفنزويلي، حيث استُخدمت أدوات الحصار المرن والتضييق التدريجي بدل المواجهة العسكرية المباشرة.

لكن في الحالة الإيرانية، قد يكون السيناريو أكثر تعقيدا وأشد حساسية، بحكم موقع إيران الجغرافي وثقلها الإقليمي. فالضغط لا يقتصر على البحر أو العقوبات، بل قد يمتد إلى الداخل عبر أدوات غير تقليدية، سواء من خلال الحرب السيبرانية، أو العمليات الاستخباراتية، أو تحريك شبكات نفوذ محلية.

وفي مثل هذه البيئات المتوترة، يكثر الحديث عن احتمالات وجود خلايا أو أطراف داخلية جاهزة للتحرك عند لحظة معينة، بما يؤدي إلى إرباك المشهد وخلق حالة من عدم الاستقرار من الداخل، بدل الاعتماد فقط على ضغط خارجي مباشر.

قد يكون الهدف الواقعي أقرب إلى إضعاف القدرة على المناورة وتقييد النفوذ الإقليمي وفرض تنازلات تدريجية، أكثر من السعي إلى تغيير شامل للنظام

ضغوط مركبة ومواجهة مباشرة

غير أن قراءة هذا المشهد تتطلب قدرا من الحذر. فالانتقال من الضغط السياسي والعسكري إلى سيناريو "تغيير النظام" ليس خطوة بسيطة أو مضمونة النتائج، خاصة في دولة بحجم إيران وتركيبتها الأمنية والاجتماعية المعقدة.

صحيح أن واشنطن وتل أبيب تنظران بعين الريبة إلى سياسات طهران الإقليمية وخطابها العدائي تجاه إسرائيل، وقد تراهنان على أن أي اتفاق تقني حول النووي أو الصواريخ لن يبدل جوهر سلوك النظام، لكن تحويل ذلك إلى مشروع إسقاط مباشر يظل خيارا عالي الكلفة ومحفوفا بالمخاطر.

في النهاية، قد يكون الهدف الواقعي أقرب إلى إضعاف القدرة على المناورة وتقييد النفوذ الإقليمي وفرض تنازلات تدريجية، أكثر من السعي إلى تغيير شامل للنظام.

فالتاريخ القريب يظهر أن الضغوط المركبة، الاقتصادية والأمنية والسياسية، تُستخدم غالبا لإعادة تشكيل السلوك لا لإعادة رسم الخريطة بالكامل.

وبين هذين الاحتمالين، تبقى المنطقة في مساحة رمادية، حيث تختلط الإشارات العسكرية بالرسائل السياسية، وتظل كل خطوة قابلة لأكثر من تفسير، في لعبة توازن دقيقة لا تحتمل الحسم السريع.