ملحمة اللوكوس المغربي: سد وادي المخازن في عين العاصفة

في قلب الشمال المغربي، حيث تلتقي جغرافيا التاريخ بعنفوان الطبيعة، تعيش مدينة "القصر الكبير" وضواحيها على إيقاع استثنائي، يختبر صلابة البنية التحتية المائية للمملكة، وقدرتها على تدبير الأزمات الكبرى.

لقد تحول سد "وادي المخازن"، وهو المنشأة التي أرادها الملك الراحل الحسن الثاني درعا واقيا وحارسا أمينا لسهل الغرب، إلى بؤرة اهتمام وطني ودولي بعد أن بلغت حقينته مستويات قياسية تجاوزت 156% من طاقتها الاستيعابية، في واقعة هيدرولوجية تعيد طرح أسئلة الأمن المائي وإدارة المخاطر الطبيعية في عصر التحولات المناخية المتسارعة.

هذا، وتعيش مدينة القصر الكبير وضواحيها فصلا دراماتيكيا من فصول المواجهة بين الإنسان والطبيعة.

إن هذا المشهد، الذي يجمع بين هيبة المنشأة المائية ورهبة الطوفان القادم، يعيد طرح أسئلة حول آليات و"ميكانيزمات" التدبير الاستباقي للأزمات والمخاطر- لا سيما الطبيعية- في المملكة المغربية، مسلطا الضوء على عقود من التخطيط الإستراتيجي، الذي بدأه الملك الراحل الحسن الثاني ويقوده اليوم الملك محمد السادس، برؤية تتجاوز منطق رد الفعل إلى استشراف استباقي للمخاطر.

كان سد وادي المخازن ردا إستراتيجيا على فيضانات عام 1963 المدمرة، ومحاولة لتحويل تهديد وادي اللوكوس إلى مورد للنماء الاقتصادي والاجتماعي

الجذور التاريخية وعقيدة السدود الملكية

لا يمكن فهم أبعاد الأزمة الحالية دون الغوص في الإطار التاريخي الذي نشأ فيه سد وادي المخازن، والذي دشنه الملك الراحل الحسن الثاني في 14 مارس/آذار عام 1979.

لقد كان هذا السد، الذي ساهمت دولة الكويت الشقيقة في تمويله، حجر الزاوية في "سياسة السدود"، التي أعلن عنها الملك الراحل في خطاب طنجة التاريخي عام 1967.

في ذلك الوقت، كانت الرؤية الملكية تستشرف مستقبلا يتسم بالتقلبات المناخية، فأراد الحسن الثاني بناء "درع وطني" يحمي المغرب من سنوات الجفاف، ويؤمن سقي "مليون هكتار".

لقد كان سد وادي المخازن ردا إستراتيجيا على فيضانات عام 1963 المدمرة، ومحاولة لتحويل تهديد وادي اللوكوس إلى مورد للنماء الاقتصادي والاجتماعي.

ومع اعتلاء الملك محمد السادس العرش، شهدت هذه العقيدة المائية تحولا نوعيا؛ فلم يعد التركيز منصبا فقط على بناء السدود كخزانات معزولة، بل انتقل إلى مفهوم "السيادة المائية المندمجة".

لقد أطلق الملك محمد السادس البرنامج الوطني للتزويد بماء الشرب ومياه السقي (2020-2027)، باستثمارات ضخمة تهدف إلى تعزيز العرض المائي من خلال محطات تحلية مياه البحر، وبناء سدود كبرى جديدة، والأهم من ذلك مشروع "الطريق السيار المائي".

هذا المشروع الثوري، الذي يربط بين الأحواض المائية (مثل الربط بين حوض سبو وحوض أبي رقراق)، يمثل قمة الهندسة المائية المغربية، حيث يسمح بنقل الفائض المائي من مناطق الوفرة إلى المناطق التي تعاني من الخصاص، مما يخفف الضغط عن السدود التي تصل إلى حالة الامتلاء القصوى، مثل سد وادي المخازن حاليا. هيكلي وتقني غير مسبوق.

خطورة الوضع تكمن في أن السد، رغم كونه صمام أمان، قد يضطر لتصريف كميات هائلة من المياه لحماية جسم السد من الانهيار، وهو ما يعني تدفقا مائيا يفوق قدرة استيعاب مجرى وادي اللوكوس الطبيعي

جغرافيا الخطر وذاكرة الكوارث في حوض اللوكوس

تعتبر منطقة القصر الكبير من أكثر المناطق المغربية حساسية تجاه المخاطر الهيدرولوجية، نظرا لموقعها الجغرافي في حوض اللوكوس المنخفض. ولقد حفظ التاريخ سجلات قاتمة من الفيضانات الكارثية، لعل أبرزها فيضانات عام 1963، التي اجتاحت سهل الغرب بأكمله قبل بناء السد، وفيضانات عام 1996، التي سجلت منسوبا تاريخيا بلغ 63.65 مترا.

بيد أن ما يشهده الحوض اليوم في فبراير/شباط 2026 يتجاوز كل التوقعات؛ فقد بلغت الواردات المائية في أسبوع واحد أكثر من مليار متر مكعب، مما رفع منسوب المياه في السد إلى 67.72 مترا، وهو رقم يكسر كل الأرقام القياسية السابقة، ويضع المنشأة أمام اختبار هيكلي وتقني غير مسبوق.

إن خطورة الوضع تكمن في أن السد، رغم كونه صمام أمان، قد يضطر لتصريف كميات هائلة من المياه لحماية جسم السد من الانهيار، وهو ما يعني تدفقا مائيا يفوق قدرة استيعاب مجرى وادي اللوكوس الطبيعي.

هذا السيناريو هو ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى، مستحضرة دروسا قاسية من كوارث عالمية، مثل انهيار سدود درنة في ليبيا عام 2023، حيث كان غياب التنسيق واليقظة سببا في فاجعة إنسانية. في المغرب، كانت الاستجابة مختلفة تماما، حيث تحركت الآلة المؤسساتية وفق بروتوكول "هندسة اليقظة"، الذي تم تطويره عقب فيضانات أسفي في ديسمبر/كانون الأول 2025.

ملحمة الإخلاء.. القصر الكبير "مدينة أشباح"

في مشهد يعكس حزم الدولة المغربية وصرامتها في حماية الأرواح، شهدت مدينة القصر الكبير عملية إخلاء استباقية هي الكبرى في تاريخها الحديث.

لقد جندت وزارة الداخلية جيشا من رجال السلطة، يضم أكثر من 10 باشاوات ومائة قائد، تم استقدام بعضهم كتعزيزات من أقاليم مجاورة، للسهر المباشر على إخلاء المنازل في الأحياء المهددة مثل "حي المرينة" و"حي الأندلس".

هؤلاء المسؤولون، مدعومين بعناصر الدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، قاموا بطرق الأبواب بيتا بيتا في سباق مع الزمن، لإقناع السكان بمغادرة منازلهم قبل وصول الطوفان المحتمل.

لقد تحولت "القصر الكبير"، التي كانت تنبض بالحياة، إلى ما يشبه "مدينة أشباح"؛ شوارع مقفرة، ومحلات مغلقة، وسكون جنائزي لا يقطعه إلا صوت دوريات الأمن التي تجوب الأزقة لتأمين الممتلكات المتروكة. وكإجراء احترازي لتفادي الصعقات الكهربائية، أو تلوث شبكة الشرب، تم قطع إمدادات الماء والكهرباء عن المناطق المخلاة، مما زاد من وحشة المشهد ورهبته.

إن خلو المدينة من سكانها ليس علامة على الهزيمة، بل هو انتصار لمنطق الوقاية واليقظة الإستراتيجية، التي تضع سلامة المواطن فوق كل اعتبار مادي.

إن ما يحدث في "القصر الكبير" هو تذكير دائم بأن الماء، الذي هو سر الحياة، قد يتحول إلى تحدٍ وجودي يتطلب أعلى درجات الحكمة والمسؤولية

الاستجابة الإنسانية وتدبير الأزمة ميدانيا

خلف خطوط الإخلاء، كانت هناك ملحمة إنسانية أخرى، تُكتب فصولها في مخيمات الإيواء التي نصبت على عجل في المناطق المرتفعة والآمنة.

لقد تحولت الملاعب الرياضية والساحات الكبرى خارج نطاق الفيضان إلى مدن صغيرة من الخيام العملاقة المجهزة. وبتعليمات ملكية، تضافرت جهود السلطات المحلية مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وفعاليات المجتمع المدني، لتوفير المؤونة والوجبات الغذائية الساخنة لآلاف الأسر النازحة.

لم يقتصر الأمر على الغذاء والكساء، بل تم نشر وحدات طبية متنقلة لتقديم الرعاية الصحية، خاصة لكبار السن والأطفال والنساء الحوامل، مع توفير الدعم النفسي للمتضررين من صدمة النزوح القسري.

إن هذا التلاحم بين القمة والقاعدة، وبين الأجهزة الأمنية والمواطنين، يعكس خصوصية النموذج المغربي في تدبير الأزمات، حيث تتحول الكارثة إلى فرصة لتجديد العقد الاجتماعي، وإظهار قدرة الدولة على التعبئة الشاملة في أحلك الظروف.

إن المغرب، بفضل تراكم خبراته استطاع أن يحول "أزمة السد" إلى ملحمة وطنية في التدبير الاستباقي، مؤكدا أن قوة الدول لا تقاس فقط بحجم منشآتها، بل بقدرتها على حماية إنسانها في وجه العواصف

آفاق المستقبل.. نحو هندسة يقظة إستراتيجية ومستدامة

إن أزمة سد وادي المخازن في فبراير/شباط 2026، رغم قسوتها، تظل شهادة على نجاعة الرؤية المتبصرة؛ فالمشاريع التي أطلقها الملك محمد السادس، لا سيما "الطريق السيار المائي"، أثبتت أنها ليست مجرد مشاريع تقنية، بل هي صمامات أمان إستراتيجية، تمنح الدولة مرونة أكبر في تدبير الفوائض المائية وتفادي الكوارث.

ولتطوير هذه الاستجابة مستقبلا، يتجه المغرب نحو تعزيز "اليقظة الرقمية"، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في النمذجة الهيدرولوجية والتنبؤ الدقيق بالسيول، وتحديث أنظمة الإنذار المبكر المرتبطة مباشرة بهواتف المواطنين.

ختاما، إن ما يحدث في "القصر الكبير" هو تذكير دائم بأن الماء، الذي هو سر الحياة، قد يتحول إلى تحدٍ وجودي يتطلب أعلى درجات الحكمة والمسؤولية.

إن المغرب، بفضل تراكم خبراته من عهد الحسن الثاني إلى عهد محمد السادس، استطاع أن يحول "أزمة السد" إلى ملحمة وطنية في التدبير الاستباقي، مؤكدا أن قوة الدول لا تقاس فقط بحجم منشآتها، بل بقدرتها على حماية إنسانها في وجه العواصف.

إن "القصر الكبير"، التي تبدو اليوم كمدينة أشباح، ستعود غدا لتنبض بالحياة، محصنة بذكرى ملحمة أثبتت فيها المملكة أنها عصية على الانكسار أمام طوفان الطبيعة.