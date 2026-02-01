لماذا يسجل الذهب أعلى مستوياته التاريخية حاليا؟

النهضة الذهبية: لماذا يكتسح المعدن النفيس الأسواق الحديثة؟

لم يعد الذهب مجرد إرث من الماضي، أو كنزا متواريا في الخزائن العائلية؛ فمع مطلع عام 2026، دخل المعدن الأصفر مرحلة من "التماسك السعري" بعد تجاوزه الأرقام القياسية التاريخية.

ورغم التراجع الطفيف عن ذروة 5,200 دولار للأونصة، فإن هذا الهبوط الهامشي لا يعكس خفوتا في بريق اهتمام المستثمرين، بل يمثل هذا الوضع "التقاطا للأنفاس" بشكل طبيعي في سوق تهيمن عليها حاليا عمليات "جني الأرباح" الكثيفة. كما يشير هذا الهدوء النسبي إلى تحول مؤقت في مسار "العاصفة الكاملة" الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وتزايد مشتريات البنوك المركزية.

وحتى مع هذا التصحيح البسيط، لا يزال هذا الأصل العريق يستأثر باهتمام موجة جديدة من المستثمرين المتمرسين تكنولوجيا.

على مر القرون، ظل الذهب يمثل "الملاذ الآمن" الأسمى. واليوم توضع هذه السمعة قيد الاختبار لتثبت جدارتها مجددا، في ظل مواجهة الأسواق العالمية حالة من التقلبات غير المسبوقة.

الجيوسياسة: المحرك الأساسي لحالة عدم اليقين

يعد الوضع الراهن للشؤون العالمية المحرك الأكثر تأثيرا في أسعار الذهب؛ ففي يناير 2026 أدت عدة أزمات دبلوماسية رفيعة المستوى إلى دفع المستثمرين بعيدا عن الأسهم التقليدية نحو الأصول الصلبة.

نزاع جرينلاند: أدت التوترات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وأوروبا حول وضع جرينلاند إلى إحداث مستوى نادر من عدم الاستقرار بين الحلفاء الغربيين.

الحروب التجارية والتعريفات الجمركية: أثارت التهديدات المتجددة بالتعريفات الجمركية العالمية مخاوف من "تجزئة" الاقتصاد العالمي. وعندما تتحول التجارة إلى سلاح، تتقلب قيم العملات، ويصبح الذهب اللغة العالمية الوحيدة للقيمة.

عدم الاستقرار في الشرق الأوسط: تستمر المخاوف المتواصلة بشأن الأمن الإقليمي في إضافة "علاوة مخاطر" إلى سعر السبائك.

البنوك المركزية: "الحيتان" الجديدة في سوق الذهب

ربما يكمن التغيير الهيكلي الأبرز في سوق الذهب في سلوك البنوك المركزية؛ فلعقود من الزمن احتفظت دول غربية عديدة بسندات الخزانة الأميركية كاحتياطي أساسي لها. ومع ذلك تشهد الساحة الآن تحولا كبيرا نحو "تراجع هيمنة الدولار" (De-dollarization).

خلال عام 2025 وأوائل عام 2026، قامت البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، بما في ذلك الصين والهند وبولندا وتركيا، بشراء الذهب بوتيرة قياسية. وللمرة الأولى في التاريخ الحديث، بات الذهب يشكل حصة أكبر من الاحتياطيات العالمية مقارنة بسندات الخزانة الأميركية لدى عدة اقتصادات كبرى.

يوفر شراء "القطاع الرسمي" أرضية صلبة للأسعار. وخلافا لمتداولي التجزئة، نادرا ما تلجأ البنوك المركزية إلى "البيع الهلعي"، مما يعني أن طلبها يتسم بالاستقرار والاستدامة طويلة الأمد.

لم يعد البحث مقتصرا على تحقيق "عائد على الأموال"، بل أصبح القلق متمحورا حول "استرداد الأموال" نفسها

"أزمة الورق" والهروب من الديون

هناك قلق متزايد بين المستثمرين المؤسسيين بشأن استدامة الديون العالمية. ومع اقتراب الدين الوطني الأميركي من مستوى 37 تريليون دولار، بدأ الكثيرون يتساءلون عن الموثوقية طويلة الأمد لـ"الوعود الورقية".

ويلاحظ المستثمرون ظاهرة غريبة: ارتفاع الذهب وعوائد السندات معا في بعض الأحيان؛ فعادة ما يتحرك هذان الطرفان في اتجاهين متعاكسين، إلا أن هذا الانفصال يشير إلى أن المستثمرين يتحوطون ضد أزمة نظامية.

لم يعد البحث مقتصرا على تحقيق "عائد على الأموال"، بل أصبح القلق متمحورا حول "استرداد الأموال" نفسها. وبما أن الذهب لا ينطوي على مخاطر طرف ثالث، فقد أصبح الوجهة المنطقية لهذا "الهروب نحو الجودة".

المستثمرون الجدد: صناديق المؤشرات والجيل الرقمي

لم يعد الذهب حكرا على "هواة الذهب" من الأجيال القديمة؛ إذ تدخل موجة جديدة من المستثمرين إلى السوق عبر أدوات مالية حديثة.

صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs): شهدت صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب الفيزيائي تدفقات قياسية تجاوزت 26 مليار دولار في أواخر عام 2025. وتتيح هذه الصناديق للمستثمرين المؤسسيين والأفراد شراء الذهب بسهولة شراء أسهم في شركات مثل "أبل" أو "جوجل".

شهدت صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب الفيزيائي تدفقات قياسية تجاوزت 26 مليار دولار في أواخر عام 2025. وتتيح هذه الصناديق للمستثمرين المؤسسيين والأفراد شراء الذهب بسهولة شراء أسهم في شركات مثل "أبل" أو "جوجل". صمود قطاع التجزئة: في دول مثل الهند والصين، يظل طلب الأفراد على السبائك والعملات المعدنية عند أعلى مستوياته على الإطلاق. وحتى في الغرب، ينظر المستثمرون الشباب بشكل متزايد إلى الذهب كجزء ضروري من محفظة رقمية "متنوعة".

في دول مثل الهند والصين، يظل طلب الأفراد على السبائك والعملات المعدنية عند أعلى مستوياته على الإطلاق. وحتى في الغرب، ينظر المستثمرون الشباب بشكل متزايد إلى الذهب كجزء ضروري من محفظة رقمية "متنوعة". حمى اللحاق بالفرص (FOMO): مع تجاوز الذهب حاجز 5,000 دولار، تم كسر الحاجز النفسي. وينضم الآن متداولو الزخم إلى الساحة، مراهنين على استمرار الرالي نحو مستوى 6,000 دولار.

تعتبر أسعار الفائدة المنخفضة بمثابة الوقود للذهب، وبما أن الذهب لا يدر فوائد أو أرباحا موزعة، فإن "تكلفة الفرصة البديلة" لحيازته تنخفض عندما تتراجع عوائد السندات

السياسة النقدية: ميزان الاحتياطي الفيدرالي الدقيق

يجد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نفسه في موقف صعب؛ فالتضخم لا يزال "عنيدا" أكثر مما كان متوقعا، ومع ذلك تظهر على الاقتصاد علامات التباطؤ. وفي أواخر عام 2025 خفض الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات لدعم النمو.

تعتبر أسعار الفائدة المنخفضة بمثابة الوقود للذهب، وبما أن الذهب لا يدر فوائد أو أرباحا موزعة، فإن "تكلفة الفرصة البديلة" لحيازته تنخفض عندما تتراجع عوائد السندات. وإذا استمر الفيدرالي في تقديم النمو الاقتصادي على مكافحة التضخم، فمن المرجح أن يضعف الدولار بشكل أكبر، مما يجعل الذهب، المسعر بالدولار، أكثر تكلفة بالنسبة لبقية العالم.

هل هناك سقف للارتفاع؟

إن رالي الذهب في عام 2026 فريد من نوعه، لأنه مدفوع بكل من الخوف والإستراتيجية؛ فالبنوك المركزية تشتري من أجل الاستقلال الإستراتيجي، بينما يشتري مستثمرو التجزئة خوفا من التضخم وعدم الاستقرار النظامي.

ورغم أنه لا يوجد أصل يرتفع إلى الأبد، فإن المحركات الحالية، مثل التوترات الجيوسياسية، والديون الحكومية الهائلة، وضعف الدولار، لا تظهر أي علامات على الانحسار.

بالنسبة للمستثمر المعاصر، تحول الذهب من مجرد أثر قديم إلى أداة حاسمة للنجاة في عصر جديد يتسم بالتقلبات.