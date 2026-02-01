كريسبر في مصر: هل تعيد تقنية تحرير الجينات رسم مستقبل الأمن الغذائي؟

خياطو الجينات: هل ترسم مقصات "كريسبر" خارطة طريق جديدة للأمن الغذائي المصري؟

في الوقت الذي تنشغل فيه القوى العظمى بسباق التسلح التقليدي والرقمي، تدور رحى حرب أخرى صامتة وحاسمة داخل أنابيب الاختبار والمزارع النسيجية في معامل البيولوجيا الجزيئية؛ إنها "حرب الجينات"، حيث يستخدم السلاح الأكثر دقة في تاريخ البشرية: مقصات كريسبر الجزيئية (CRISPR/Cas9).

هذه الثورة البيولوجية لا تدار في مختبرات بعيدة، بل تصنع اليوم على أرض مصر، وتطرح سؤالا مصيريا: هل يمكن لبكتيريا قديمة، وهبتها الطبيعة "جهازا مناعيا"، أن تصبح حجر الزاوية في تأمين رغيف الخبز لمائة مليون مصري في عصر التغير المناخي؟

في مواجهة العجز المائي المتصاعد والزحف السكاني، لم يعد أمام مصر سوى خيار "التكثيف الذكي": إنتاج المزيد من الغذاء بموارد أقل. وتقنية كريسبر ليست عصا سحرية، لكنها أقرب ما يكون إلى "بوصلة علمية" توجه جهودنا نحو الحلول الجذرية

من "القص واللصق" إلى "التحرير الدقيق": فلسفة جديدة للتدخل الجيني

لطالما ارتبط مفهوم "التعديل الوراثي" في الوعي العام بإضافة جينات غريبة، مما أثار سحبا من الشكوك والجدل. لكن فلسفة "تحرير الجينوم"، التي جاءت بها كريسبر، تغير قواعد اللعبة تماما.

نحن لا نستورد مادة وراثية غريبة، بل نعمل كمصححين لغويين داخل "الموسوعة الوراثية" للنبات. نحن نصحح خطأ إملائيا في جين يجعل القمح حساسا للجفاف، أو نحذف فقرة زائدة في الحمض النووي تجعل الأرز عرضة للأمراض الفطرية. إنها "جراحة ميكروسكوبية" داخل نواة الخلية، تستهدف بالضبط الموضع المطلوب دون العبث بباقي الجينوم، مستفيدة من آليات الإصلاح الذاتي الموجودة في الخلية نفسها.

أرقام على أرض الواقع: من مختبر "دراسة الخلية" إلى حقل الفلاح

في معاملنا بمركز البحوث الزراعية، لم تعد كريسبر مجرد نظرية، بل هي مشروعات قيد التنفيذ، ترسم ملامح خريطة الأمن الغذائي لعقد 2030:

محصول القمح "المقتصد" (Water-Smart Wheat): نستهدف تعطيل جينات مسؤولة عن "التبخر النتحي" العالي، مما قد يخفض استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 25% مع الحفاظ على الإنتاجية، وهو إنجاز يعادل إضافة مليار متر مكعب من المياه العذبة لقطاع الزراعة.

نستهدف تعطيل جينات مسؤولة عن "التبخر النتحي" العالي، مما قد يخفض استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 25% مع الحفاظ على الإنتاجية، وهو إنجاز يعادل إضافة مليار متر مكعب من المياه العذبة لقطاع الزراعة. أرز مقاوم للأصداء (Blast-Resistant Rice): نحرر جينات مستقبلات الخلية التي يستخدمها فطر "التبقع البني" لاختراق الأنسجة. هذا قد يقلل الاعتماد على المبيدات الفطرية بنسبة 70%، ويحمي إنتاجية محصول إستراتيجي يعتمد عليه الملايين.

نحرر جينات مستقبلات الخلية التي يستخدمها فطر "التبقع البني" لاختراق الأنسجة. هذا قد يقلل الاعتماد على المبيدات الفطرية بنسبة 70%، ويحمي إنتاجية محصول إستراتيجي يعتمد عليه الملايين. طماطم متأقلمة مع الملوحة (Salt-Tolerant Tomato): في ظل زحف ملوحة التربة على الدلتا، نعمل على تعزيز نشاط مجموعة جينات، مثل (SOS1) و(NHX1)، تعمل كمضخات أيونية لطرد الأملاح من داخل خلايا النبات، مما يمكننا من زراعة محاصيل بستانية عالية القيمة في الأراضي المتدهورة.

المستقبل الغذائي لمصر لا يكتب فقط بالقوانين الاقتصادية، بل يحرر حرفا بحرف داخل مختبرات البيولوجيا الجزيئية

التحدي الحقيقي: من "البرهان العلمي" إلى "التوطين الصناعي"

العائق أمام هذه الثورة ليس تقنيا فحسب، بل هو "فجوة التحويل" (Translation Gap)، فكيف نحول نجاحا في صحن بتري إلى صنف تجاري يساعد الفلاح؟ هذا يتطلب بنية تحتية متكاملة:

مراكز أبحاث متخصصة في تحرير الجينوم خاصة بالنباتات المحلية.

تشريعات ذكية تنظم وتسرح هذه التقنية بمعايير تضع الأولوية للأمن الحيوي.

شراكات مع القطاع الخاص لاستثمار هذه الابتكارات وتسويقها.

كريسبر ليس خيارا بل ضرورة قومية

في مواجهة العجز المائي المتصاعد والزحف السكاني، لم يعد أمام مصر سوى خيار "التكثيف الذكي": إنتاج المزيد من الغذاء بموارد أقل. وتقنية كريسبر ليست عصا سحرية، لكنها أقرب ما يكون إلى "بوصلة علمية" توجه جهودنا نحو الحلول الجذرية.

إن الاستثمار في "خياطي الجينات" اليوم ليس ترفا أكاديميا، بل هو استثمار في "سيادة التكنولوجيا الحيوية"، وهي السيادة التي ستحدد مكانتنا في خريطة القوى الزراعية العالمية خلال العقود القادمة.

