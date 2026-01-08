"قلب الظلام".. رائعة جوزيف كونراد (4)

عندما يختفي الخط الفاصل بين الدعارة والاغتصاب!

في بعض مواضع الرواية، يصف جوزيف كونراد مشاهد مؤلمة لجرائم اغتصاب المستعمرين الأوروبيين لفتيات ونساء الكونغو طوال الوقت، وكأنهم لم يكتفوا باغتصاب دولتهم، وهي ثاني أكبر الدول الأفريقية بعد الجزائر وأكثرها ثراء. وبالرغم من أن كونراد أشار إلى أن الكثير من نساء الكونغو من الأفارقة كن يسلمن أجسادهن طواعية لهؤلاء المحتلين البيض، فإن ما رأيته بعيني بعد 109 أعوام من تلك المشاهد التي وصفها كونراد في "قلب الظلام" لم يختلف كثيرا عن الاغتصاب.

كان من بين المشاهد اليومية التي تؤلمني تلك الشوارع التي تغص بفتيات وسيدات بائسات، يلححن على المارة –وخاصة الأجانب منهم– بعرض الجنس مقابل بضعة فرنكات كونغولية لا تسمن ولا تغني من جوع.

وفي تلك الليلة من شتاء عام 2000، ذلك الشتاء الكونغولي الذي لا تستطيع تمييزه عن الصيف بسبب ارتفاع درجة الرطوبة في الجو، كنت قد انتهيت من يوم عمل طويل قبل أن أعود إلى فندق إنتركونتيننتال، حيث مقر إقامتي. بعد أن تأهبت للنوم، سمعت طرقات على باب الحجرة، فقمت متثاقلا من الفراش لأفتح الباب، فأجد فتاة جميلة في ثياب كاشفة، وهي تبتسم قائلة: "هل لك في بعض من المساج؟".

وقفت حائرا، إذ إنني لم أطلب مثل هذه الخدمة التي لم أجربها من قبل في حياتي، وقلت لها: "لم أطلب من إدارة الفندق هذه الخدمة، ولم أجربها من قبل، ولا أرغب بها الآن. كل ما أرجوه هو أن أنال قسطا من النوم بعد يوم عمل شاق طويل". ردت الفتاة قائلة: "أرجو أن تجربها هذه المرة ولن تندم، فهي ممتعة للغاية، وهي تنتهي بممارسة الحب، والمسألة لن تكلفك أكثر مما يعادل عشرة دولارات".

الصدمة عقدت لساني قبل أن أرد قائلا: "أشكرك، ولكني لا أقبل مثل هذه الممارسات". وفوجئت بدموع غزيرة تنهمر من عيني الفتاة وهي ترجوني القبول، إذ إنها بحاجة ماسة للمال من أجل أن تأكل! كان المشهد يدمي القلب. طلبت من الفتاة الانتظار في الممر خارج الغرفة، وذهبت لإحضار مبلغ من المال كان يعادل ثلاثين دولارا، وقلت لها إنها ستحصل على هذه النقود بشرط أن تمتنع عن العمل هذه الليلة، وذلك قبل أن أضع النقود في يدها.

الغريب أن دموع الفتاة لم تتوقف، وقالت لي إنها لم تعتد الحصول على مال من دون أن تمنح شيئا في المقابل! قلت لها إن المقابل الذي سيسعدني هو أن تستريح اليوم من العمل، وذلك قبل أن أستأذنها في إغلاق الباب. ولدقائق قليلة، دفعني الحزن إلى قطع الغرفة ذهابا وإيابا في محاولة لتفريغ شحنة الغضب، واستعادة النعاس الذي طار من عيني. في هذه الأثناء، خلت أنني أسمع نحيبا خلف الباب، ففتحته لأجد الفتاة ما تزال واقفة، والنقود في يدها، وهي تبكي بحرقة! جاهدت نفسي ألا أبكي، وطيبت خاطر الفتاة حتى ظهرت الابتسامة على وجهها قبل أن تنصرف.

رقدت في الفراش متوسدا ذراعي، وأنا أتخيل تلك المشاهد التي وصف فيها كونراد جرائم اغتصاب فتيات الكونغو من ناحية، وتسليم كثيرات منهن أجسادهن "طواعية" للمستعمر الأبيض. كانت صورة تلك الفتاة التي عرضت علي جسدها منذ دقائق –وغيرها بعد ذلك كثيرات– تختلط بمشاهد كونراد في رواية "قلب الظلام".

ورغم أن الفتاة، طبقا لظاهر الأمر، تبيع جسدها طواعية، فإنه لم يكن لدي أي شك في أن من أفقروها -وملايين غيرها- دفعوها إلى أن تعرض نفسها للاغتصاب.

رواية "قلب الظلام"، التي هي بالأساس السيرة الذاتية للمؤلف جوزيف كونراد، جاء بناؤها على مستويين، وتضمن العمل محورين رئيسيين؛ أولهما الفكرة الرئيسية المتمثلة في إيمان المستعمر الأوروبي بتفوقه –ومن ثم فوقيته– على كثير من البشر بسبب اللون والعرق. أما المحور الثاني -وهو جوهر العمل- فهو الظلام الذي اتخذ أشكالا متعددة في الرواية؛ فمن ناحية قصد كونراد بالظلام قلب أفريقيا المجهول والغامض للأوروبيين، ومن ناحية أخرى قصد به الظلام والظلم اللذين امتلأت بهما قلوب الأوروبيين البيض.

وكما أن بناء الرواية تضمن مستويين ومحورين، فإن هذا البناء اتخذ شكلا دائريا؛ فهو يبدأ من ظلمة نهار لندن للحديث عن كورتيز -الشخصية الرئيسية التي يدور حولها الحدث موضع الرواية- ثم تنتقل الأحداث آلاف الأميال إلى ظلمة نهار أفريقيا لتستكمل قصة الشخص نفسه، وذلك قبل أن تستدير لتعود إلى ظلمة أوروبا ممثلة في بريطانيا.

هذا الشكل الدائري يمثل، في جانب منه، دورة الحياة والكون، ومن ناحية أخرى -وهي الأهم- يمثل الدائرة الشريرة من ظلمات ظلم البشر. ولقد ظلت تلك الدائرة الشريرة التي اعتمدها جوزيف كونراد تتكرر مرارا بعد عشرات السنوات من رحيله، ولعل مأساة لومومبا خير شاهد لها وعليها.