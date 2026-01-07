6 يناير بعد خمس سنوات: اختبار الديمقراطية الأميركية

الذكرى الخامسة لـ6 يناير/كانون الثاني: الانقسام الأميركي بين الاختبار الديمقراطي والصراع على السلطة

مع حلول الذكرى الخامسة لأحداث السادس من يناير/كانون الثاني 2021، يجد المتابع للمشهد السياسي الأميركي نفسه أمام لوحة معقدة تتجاوز مجرد استذكار واقعة اقتحام مبنى الكابيتول. إن الولايات المتحدة اليوم، في عام 2026، تعيش مخاضا عسيرا يضع مؤسساتها العريقة أمام اختبار هو الأصعب منذ الحرب الأهلية.

لم تعد تلك الأحداث مجرد "يوم أسود" في التقويم السياسي، بل تحولت إلى نقطة ارتكاز إستراتيجية يعاد من خلالها تشكيل الرواية الوطنية، وتختبر عبرها قدرة النظام الفدرالي على الصمود أمام استقطاب حاد لم يعد يكتفي بالخلاف حول السياسات، بل انتقل ليشمل التشكيك في شرعية الأسس الديمقراطية ذاتها.

إن القراءة المتأنية لهذا المشهد تكشف عن هشاشة بنيوية في النظام السياسي الأميركي، وتطرح تساؤلات وجودية حول مستقبل الاستقرار في كبرى القوى العالمية.

تتجلى خطورة المرحلة الحالية في محاولات "هندسة الذاكرة الجماعية" التي يمارسها كل طرف سياسي؛ فنحن لا نشاهد اختلافا في الرأي، بل صناعة لـ"حقائق موازية"

جلسات الاستماع والتحولات في مفهوم المساءلة السياسية

عادت جلسات الاستماع الأخيرة إلى الواجهة لتفتح جروحا لم تندمل بعد، لكنها في هذه المرة تجاوزت مرحلة توثيق الوقائع إلى مرحلة تقويم النظام المؤسسي.

هذه الجلسات كشفت عن فجوات استخباراتية وأمنية لم تكن وليدة الصدفة، بل كانت نتيجة لتداخل الصلاحيات واصطدام الأجندات السياسية داخل أروقة الحكم.

من منظور إستراتيجي، فإن ما يجري حاليا يمثل إعادة رسم لحدود المسؤولية القانونية للرئاسة، حيث يتم التأسيس لسابقة تاريخية قد تغير وجه التوازن بين السلطات في العقود القادمة.

والصراع هنا ليس قانونيا فحسب، بل هو صراع على "الشفافية"؛ فبينما يسعى طرف إلى فرض المكاشفة أداة للردع، يستخدم الطرف الآخر المناورات الحزبية لإفراغ هذه الجلسات من محتواها، مما يجعل المواطن الأميركي في حيرة من أمره أمام روايات متضاربة تصدر عن مؤسسات كان يفترض أنها فوق الشبهات.

حرب الذاكرة: محاولات إعادة صياغة التاريخ الوطني

تتجلى خطورة المرحلة الحالية في محاولات "هندسة الذاكرة الجماعية" التي يمارسها كل طرف سياسي؛ فنحن لا نشاهد اختلافا في الرأي، بل صناعة لـ"حقائق موازية".

إعلان

وكما أشارت تقارير صحيفة Liberation، فإن الترميمات المادية التي خضع لها مبنى الكابيتول نجحت في إخفاء آثار العنف الجسدي، لكنها فشلت تماما في ردم الهوة النفسية والسياسية بين الأميركيين.

يتم اليوم استخدام المنصات الرقمية لترسيخ سرديات بديلة، حيث ينظر إلى المشاركين في تلك الأحداث تارة كأبطال يدافعون عن الديمقراطية، وتارة كخونة يسعون إلى تقويضها. هذه السيولة في الحقيقة التاريخية تهدد الهوية الوطنية الأميركية، فالمجتمع الذي لا يتفق على توصيف حدث بهذا الحجم سيجد صعوبة بالغة في الاتفاق على أي مشروع مستقبلي مشترك.

تمثل التحقيقات في أحداث 6 يناير/كانون الثاني أكبر عملية جنائية في تاريخ الولايات المتحدة، حيث شملت الملاحقات أكثر من 1500 شخص تمت محاكمتهم، مع توجيه اتهامات لنحو 2000 مشارك

التآكل المؤسسي وتنامي أزمة الثقة المجتمعية

الانقسام الذي تعيشه الولايات المتحدة اليوم ليس محصورا في أروقة واشنطن، بل هو انقسام أفقي وعمودي يضرب جذور المجتمع.

تشير الإحصاءات والبيانات الصادرة عن مواقع متخصصة مثل LEGRANDCONTINENT إلى تحول مقلق في قناعات الشارع؛ حيث تراجعت نسبة المعارضة القوية لأحداث الكابيتول بين صفوف الجمهوريين من 51% عام 2021 إلى 30% في 2025. وهذا التغير يعكس "تطبيعا" مع العنف السياسي بوصفه وسيلة للتعبير أو التغيير.

ويظهر الانقسام جليا في شلل العملية التشريعية، حيث أصبح تمرير أبسط القوانين يتطلب مفاوضات شاقة وتنازلات تضعف من فاعلية الدولة. وإن التضخم في المعلومات المضللة لم يعد مجرد ظاهرة تقنية، بل أصبح أداة إستراتيجية لتعميق الفجوة بين الريف والحضر، وبين الأجيال الشابة وكبار السن، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي على المدى الطويل.

البعد القانوني وأضخم تحقيق في تاريخ وزارة العدل

على الصعيد القضائي، تمثل التحقيقات في أحداث 6 يناير/كانون الثاني أكبر عملية جنائية في تاريخ الولايات المتحدة، حيث شملت الملاحقات أكثر من 1500 شخص تمت محاكمتهم، مع توجيه اتهامات لنحو 2000 مشارك. ومع ذلك، فإن القرارات السياسية الأخيرة المتعلقة بالعفو أو تخفيف الأحكام عن مئات المشاركين، كما أشارت المصادر، أضافت طبقة جديدة من التعقيد.

هذا التباين بين الإجراءات الجنائية والقرارات السياسية يرسل رسائل متناقضة حول سيادة القانون؛ فهل العدالة في أميركا مسيسة؟ هذا السؤال أصبح يتردد بقوة، والإجابة عنه ستحدد مدى ثقة الأميركيين في نظامهم القضائي مستقبلا.

إن بقاء عدد قليل فقط من المحكومين خلف القضبان، مقابل خروج الغالبية العظمى، يثير تساؤلات حول جدوى الردع وقوة المؤسسة العدلية في مواجهة الضغوط الحزبية.

التداعيات الدولية وصورة أميركا كقوة عظمى

لا يمكن عزل ما يحدث داخل أميركا عن دورها العالمي، فالحلفاء في أوروبا وآسيا يراقبون بقلق هذا "الاهتزاز" في القمة.

إن الانشغال بالداخل وتآكل الجبهة الداخلية يضعفان من قدرة واشنطن على ممارسة القيادة الدولية، والخصوم الإستراتيجيون يرون في هذا الانقسام فرصة ذهبية لإعادة ترتيب موازين القوى، والترويج لفكرة أن النموذج الديمقراطي الغربي قد وصل إلى طريق مسدود.

من الأزمة الأوكرانية إلى التوترات في بحر الصين الجنوبي، أصبحت قدرة الولايات المتحدة على فرض أجندتها مرهونة باستقرارها الداخلي. والتساؤل الدولي اليوم ليس: "ماذا ستفعل أميركا؟"، بل: "هل ستظل أميركا موحدة بما يكفي لتفعل أي شيء؟".

إعلان

هذا الضعف الإستراتيجي يغري القوى الإقليمية والمنافسين الدوليين بتحدي النفوذ الأميركي في ملفات الطاقة والاقتصاد والأمن العالمي.

تظل الذكرى الخامسة لأحداث 6 يناير/كانون الثاني صرخة تنبيه للنظام السياسي الأميركي؛ فالانقسام الراهن أزمة مؤسساتية عميقة، تتطلب أكثر من مجرد ترميم للمباني أو محاكمات للمتورطين

سيناريوهات المستقبل: أميركا في العقد القادم

من خلال نظرة إستراتيجية استشرافية، يمكن رسم ثلاثة سيناريوهات لمستقبل الولايات المتحدة في ظل هذا الاستقطاب:

سيناريو الاستعادة المؤسسية: وهو السيناريو المتفائل الذي يفترض نجاح النخب السياسية في تغليب المصلحة الوطنية، وإجراء إصلاحات بنيوية تعيد الثقة في المؤسسات والعملية الانتخابية.

وهو السيناريو المتفائل الذي يفترض نجاح النخب السياسية في تغليب المصلحة الوطنية، وإجراء إصلاحات بنيوية تعيد الثقة في المؤسسات والعملية الانتخابية. سيناريو الاستقطاب المزمن: وهو السيناريو الأكثر ترجيحا، حيث يستمر التشرذم الداخلي مع بقاء الدولة في حالة "شلل وظيفي" نسبي، مما يؤدي إلى تراجع تدريجي في النفوذ العالمي والانكفاء نحو القضايا المحلية.

وهو السيناريو الأكثر ترجيحا، حيث يستمر التشرذم الداخلي مع بقاء الدولة في حالة "شلل وظيفي" نسبي، مما يؤدي إلى تراجع تدريجي في النفوذ العالمي والانكفاء نحو القضايا المحلية. سيناريو التحول الهيكلي: وهو سيناريو قاتم، يفترض حدوث أزمات دستورية متتالية قد تؤدي إلى إعادة صياغة العلاقة بين الولايات والفدرالية، مما يغير وجه الولايات المتحدة التي نعرفها اليوم.

إن كل هذه المسارات تؤكد أن الذكاء الإستراتيجي الأميركي يمر بمرحلة اختبار حاسمة؛ فالمسألة لم تعد تتعلق بمن يربح الانتخابات، بل بمن يملك القدرة على الحفاظ على كيان الدولة موحدا.

خلاصة التحليل الإستراتيجي

في الختام، تظل الذكرى الخامسة لأحداث 6 يناير/كانون الثاني صرخة تنبيه للنظام السياسي الأميركي؛ فالانقسام الراهن أزمة مؤسساتية عميقة، تتطلب أكثر من مجرد ترميم للمباني أو محاكمات للمتورطين. فالمستقبل الأميركي يعتمد، بشكل جذري، على قدرة المجتمع المدني والنخب السياسية على بناء "جسر ثقة" جديد يتجاوز الخنادق الحزبية.

الولايات المتحدة اليوم تقف على مفترق طرق تاريخي: فإما أن تنجح في تحويل هذه الأزمة إلى فرصة لتجديد شباب ديمقراطيتها، أو تترك الاستقطاب المزمن ينخر في عظام قوتها حتى تصبح "عملاقا من طين" في عالم لا يرحم الضعفاء.

إن العقد القادم سيكون حاسما في تقرير ما إذا كانت أميركا ستظل منارة للديمقراطية، أم ستتحول إلى تحذير تاريخي حول مخاطر الانقسام الداخلي، كما جاء في صحيفة Liberation.