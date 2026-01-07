فشل الديمقراطية وصعود وهم الاستبداد العادل!

حين تفشل الديمقراطية: لماذا يحن البعض إلى "الاستبداد العادل"؟

حين تفشل الديمقراطية في تلبية وعودها، لا يفشل النظام وحده، بل تتصدع الثقة في الفكرة ذاتها.

في لحظات الإحباط الجماعي، حين تتراكم الأزمات الاقتصادية، ويتحول الفساد إلى جزء من الحياة اليومية، ويغيب الإحساس بالعدالة، يعود سؤال قديم إلى الواجهة: هل كانت الحرية تستحق كل هذا الثمن؟ في هذا السياق، لا يظهر الحنين إلى "الاستبداد العادل" بوصفه دعوة صريحة إلى القمع، بل كصرخة تعب، ورغبة في نظام قادر على الحسم، وإعادة ترتيب الفوضى، واستعادة معنى العدالة الغائب.

هذا الحنين، وإن بدا مفهوما نفسيا في لحظات الانكسار، يطرح إشكالية أعمق: هل فشل بعض التجارب الديمقراطية يبرر البحث عن بديل خارجها؟ أم إن المشكلة لا تكمن في الديمقراطية كنظام، بل في الطريقة التي تفرغ بها من مضمونها؟

تاريخيا، لم يكن الاستبداد العادل قاعدة، بل استثناء نادرا، وغالبا مؤقتا؛ فالعدالة المرتبطة بشخص لا بمؤسسات تظل هشة، وقابلة للانهيار مع غياب ذلك الشخص أو تغير مزاجه

لماذا يحن الناس إلى "الاستبداد العادل"؟

لا يولد الحنين إلى الاستبداد من فراغ، بل إنه غالبا نتيجة مباشرة لفشل سياسي واجتماعي متراكم؛ فحين يشعر المواطن أن صوته الانتخابي لا يغير شيئا، وأن النخب تتداول السلطة دون مساءلة حقيقية، وأن العدالة بطيئة أو انتقائية، تبدأ الديمقراطية في الظهور كواجهة شكلية لا أكثر.

في مثل هذه الظروف، يعاد تخيل الاستبداد لا كما هو في الواقع، بل كما يراد له أن يكون: سلطة قوية، وقرارات سريعة، ونظام صارم، وعدالة تفرض نفسها بالقوة إن لزم الأمر. بذلك يصبح "الحاكم العادل" صورة ذهنية أقرب إلى فكرة خلاص، لا إلى مشروع سياسي قابل للاستدامة.

الحنين هنا ليس أيديولوجيا بقدر ما هو نفسي؛ إنه تعبير عن الرغبة في اليقين داخل عالم مرتبك، وعن التوق إلى نظام واضح في زمن الالتباس. لكن هذا الحنين، مهما بدا مبررا عاطفيا، يظل قائما على تصور مثالي يتجاهل تعقيدات السلطة وحدودها.

وهم "الاستبداد العادل"

تاريخيا، لم يكن الاستبداد العادل قاعدة، بل استثناء نادرا، وغالبا مؤقتا؛ فالعدالة المرتبطة بشخص لا بمؤسسات تظل هشة، وقابلة للانهيار مع غياب ذلك الشخص أو تغير مزاجه. وحتى حين يظهر حاكم يتمتع بنزاهة شخصية، فإن غياب الضمانات المؤسسية يجعل العدالة رهينة إرادته الفردية، لا حقا عاما محميا.

إعلان

المشكلة الجوهرية في فكرة "الاستبداد العادل" أنها تفترض إمكانية الجمع بين السلطة المطلقة والعدل الدائم، وهو افتراض يصطدم بالواقع السياسي. فالسلطة غير المقيدة تميل مع الوقت إلى التوسع والتغول، مهما حسنت نوايا من يمسك بها، وما يبدأ بوعد بالعدل قد ينتهي بقمع باسم النظام، أو إقصاء باسم المصلحة العامة.

السؤال الحاسم هنا ليس: هل يمكن أن يوجد حاكم عادل؟ بل: ماذا يحدث حين يختفي هذا الحاكم؟ من يضمن استمرار العدالة؟ ومن يحاسب السلطة حين تخطئ؟ في غياب الإجابة المؤسسية، يتحول العدل إلى منحة لا حقا، وإلى استثناء لا قاعدة.

حين تفسد الديمقراطية دون أن تموت

الإشكال في النقاش الدائر حول الديمقراطية أنها غالبا ما تدان كنظام بسبب فشل ممارساتها؛ لكن التفريق ضروري بين الديمقراطية بوصفها منظومة قيم، وبين الديمقراطية كما تطبق في الواقع. فالكثير من التجارب التي توصف بالديمقراطية تعاني في الحقيقة من تشوهات عميقة: مال سياسي، وإعلام موجه، ونخب مغلقة، وضعف في آليات المحاسبة.

في هذه الحالات، لا تكون المشكلة في مبدأ المشاركة أو التداول السلمي للسلطة، بل في تفريغ هذه المبادئ من مضمونها؛ إذ تتحول الانتخابات إلى طقس دوري بلا أثر حقيقي، وتصبح المؤسسات واجهات شكلية، بينما تدار السلطة فعليا خارج آليات الرقابة.

الديمقراطية هنا لا تموت، لكنها تمرض، ومع كل أزمة غير معالجة يتآكل الإيمان بها، ويفتح الباب أمام بدائل تبدو، في لحظة الغضب، أكثر فاعلية، وإن كانت أكثر خطورة على المدى البعيد.

الحنين إلى "الاستبداد العادل" مفهوم في سياق الإحباط والغضب، لكنه يظل حلا سهلا لمشكلة معقدة. إنه تعبير عن فقدان الثقة، لا عن بديل حقيقي قابل للاستدامة؛ فالمجتمعات لا تدار بالنيات الحسنة وحدها، بل بالمؤسسات، والضمانات، والتوازنات

العدالة أم الحرية؟ سؤال مضلل

غالبا ما يطرح النقاش وكأنه اختيار ثنائي: إما حرية مع فساد، أو عدالة مع قمع. لكن هذا التقابل، في جوهره، مضلل؛ فالحرية بلا عدالة تتحول إلى امتياز للأقوى، والعدالة بلا حرية تنقلب إلى أداة قمع.

المعضلة الحقيقية ليست في الاختيار بين المفهومين، بل في القدرة على الجمع بينهما داخل إطار مؤسسي يضمن التوازن. فالديمقراطية، في أصلها، لم تصمم لتكون نظاما مثاليا، بل نظاما قابلا للتصحيح الذاتي، يسمح بمحاسبة السلطة وتصحيح المسار، ولو ببطء.

أما الاستبداد، مهما بدا حاسما في البداية، فهو نظام مغلق، يفتقر إلى آليات المراجعة، ويحول الخطأ إلى كارثة، لأنه لا يسمح بالاعتراف به أو تصحيحه.

إصلاح الديمقراطية بدل الهروب منها

الحنين إلى "الاستبداد العادل" مفهوم في سياق الإحباط والغضب، لكنه يظل حلا سهلا لمشكلة معقدة. إنه تعبير عن فقدان الثقة، لا عن بديل حقيقي قابل للاستدامة؛ فالمجتمعات لا تدار بالنيات الحسنة وحدها، بل بالمؤسسات، والضمانات، والتوازنات.

بدل الهروب من الديمقراطية عند أول فشل، ربما يكون السؤال الأجدر هو: كيف نصلحها؟ كيف نعيد للعدالة مكانها داخل الحرية؟ وكيف نحمي الديمقراطية من أن تتحول إلى قشرة فارغة، تدفع الناس في النهاية إلى الحنين لما هو أخطر منها؟

السؤال مفتوح، والإجابة ليست سهلة، لكن التاريخ يعلمنا أن الطريق الصعب -وإن طال- أقل كلفة من القفز نحو وهم الخلاص السريع.

إعلان