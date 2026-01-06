التعليم عن بعد: من حل اضطراري إلى خيار استراتيجي

تأرجح التعليم: بين الصفوف التقليدية والهيمنة الرقمية

لطالما واجهت الجامعات والكليات، سواء في العالم العربي أو في بقية أنحاء العالم، نوعا من الازدراء تجاه الأساليب الحديثة في التعلم. هذا الازدراء لم يكن عبثيا، بل نتاج تراكمات ثقافية ونفسية على مدى عقود، حيث ارتبط الإنترنت في أذهان البعض بالتسلية والمحادثات الفارغة بين الشباب. ومع أن المنتديات الرقمية في بداية الألفية والمواقع الإخبارية المهنية قدمت مساهمات مهمة، لم تتغير الصورة الذهنية التقليدية. ومع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي وتعامل الناس معها بأسلوب ترفيهي، ظل الاعتقاد السائد أن أي بديل عن التعليم النظامي التقليدي يهدد أصالة وجودة التعليم.

لكن السنوات الأخيرة، خصوصا خلال جائحة كوفيد-19، أظهرت حقيقة مختلفة: التعليم عن بعد لم يعد مجرد تجربة ثانوية أو اضطرارية، بل أصبح وسيلة فعالة للحفاظ على استمرارية التعليم في الظروف الاستثنائية، مؤكدا أن الثوابت التعليمية ليست بالضرورة جامدة، وأن جودة التعليم لا تقاس بطريقة واحدة أو مكان واحد، بل بمدى تكيفه مع الواقع ومتطلبات الطلاب.

قوة القناعات وحدودها

إن القناعات التي نبنيها حول قدراتنا وإمكاناتنا قد تعرقل أحيانا تقدمنا. فالطلاب القرويون، على سبيل المثال، الذين تبعد جامعاتهم مئات الكيلومترات، كانوا يجدون صعوبة في متابعة دراستهم بسبب القيود الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة. ومع ذلك، كشفت جائحة كورونا أن هذه القيود يمكن تجاوزها بالوسائل الرقمية، ما جعل العديد منهم يحققون نتائج ممتازة دون التضحية بجودة التعليم.

السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لم نتبن هذه الحلول قبل الأزمة؟

الدليل واضح: كثير من القيود التي نضعها لأنفسنا هي مجرد انعكاسات لما اعتدنا عليه، لا لأن الواقع يفرضها فعليا.

فعالية التعلم الرقمي مقابل التعلم الحضوري

تشير الدراسات الحديثة إلى أن التعليم عن بعد، عند تصميمه وتنفيذه بشكل منهجي، يمكن أن يكون أكثر فعالية في بعض المخرجات الأكاديمية مقارنة بالتعليم الحضوري التقليدي. فعلى سبيل المثال، قد يحصل الطلاب في التخصصات المعرفية البحتة على نتائج أعلى في بيئة رقمية مرنة، بينما يحتاج التعليم الفني والمهني والصحي إلى حضور عملي في الورش أو المستشفيات الجامعية لضمان اكتساب المهارات التطبيقية.

وهذا يؤكد أن جودة التعليم لا ترتبط بنوعه بقدر ارتباطها بمدى ملاءمته للاحتياجات التعليمية وطبيعة المحتوى.

أثبتت التجربة التي فرضتها الأزمات أن التغيير ليس عدوا للجودة، بل أداة لتوسيع آفاق التعلم وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة

المستقبل الرقمي للتعليم

من الواضح أن المستقبل يميل نحو التعليم الرقمي، خاصة في المجالات التي يمكن فيها الاستفادة من التكنولوجيا دون التأثير على جودة المخرجات. التمسك بالطرق التقليدية في مواجهة التطور الرقمي يشبه الخوف من المجهول، بينما يفرض الواقع علينا تبني الوسائل الجديدة لتسهيل التعلم وزيادة فعاليته. تماما كما حدث مع الكتب الرقمية وطرق الوصول المتنوعة إلى المعرفة، أصبح من الممكن أن يحصل أي شخص على مصادر معرفية غير محدودة بسهولة ويسر.

المنطق فوق المثالية

ليس الدفاع عن التقنية مجرد انحياز، بل مسألة منطقية بحتة: اختيار أفضل الوسائل المتاحة عمليا يفوق الالتزام برغبات مثالية قديمة. لم تعد المعرفة بحاجة إلى مكتبة ضخمة أو حضور دائم في الصفوف، فالتعليم الحضوري كان ممكنا قبل مائة عام، أما اليوم فيمكن الاستفادة من التكنولوجيا لتلقي المعرفة في أي وقت وأي مكان، دون المساس بجودة التعلم. الثقافة لم تعد حبيسة الكتب الورقية أو البرامج التعليمية التقليدية، بل يمكن الوصول إليها بضغطة زر، وبجودة قد تفوق أحيانا أي وسيلة قديمة.

أثبتت التجربة التي فرضتها الأزمات أن التغيير ليس عدوا للجودة، بل أداة لتوسيع آفاق التعلم وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة. الجامعات والقائمون على التعليم مدعوون إلى مراجعة قناعاتهم التقليدية، واعتماد المرونة أساسا لضمان جودة التعليم واستمراريته في جميع الظروف، مع خلق توازن واع بين الحضور الرقمي والتقليدي. التعليم لم يعد مجرد التزام بالتقاليد، بل فن تكييف الوسائل مع العصر لتحقيق أفضل النتائج للطلاب والمجتمع بأكمله.