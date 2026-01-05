الهيملايا على صفيح ساخن: الرهان الأميركي على صدام الهند والصين!

هناك على أعالي جبال "الهيملايا" ماذا ينتظر الأميركي؟

كشفت تقارير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، في كانون الأول الماضي، عن تسريع الهند لحملة بناء “هائلة” في جبال الهيملايا، بهدف تعزيز قدراتها العسكرية واللوجستية لمواجهة أي صدام محتمل مع الصين.

يأتي هذا التحول الاستراتيجي في ظل تصاعد التوتر الجيوسياسي، حيث تنفق الحكومة الهندية مئات الملايين من الدولارات عبر “منظمة طرق الحدود” لإنشاء شبكة معقدة من الطرق والأنفاق ومدارج الهبوط في المناطق النائية وعالية الارتفاع. ومن أبرز المشاريع الاستراتيجية المنجزة حتى كانون الأول 2025 نفق “أتال”، الأعلى في العالم، والذي يؤمن وصولا دائما إلى منطقة “لاداخ” الاستراتيجية، كما يربط نفق سيلا منطقة “تاوانغ” الحيوية ويقلص زمن التنقل العسكري بشكل كبير.

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، في كلمة خلال بداية العام الجديد 2026، أنه لا يمكن إعادة توحيد الأمة إلا عبر تطبيق مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية

استعدادات لوجستية تتحضر لها حكومة ناريندا مودي، الذي أدى اليمين لرئاسة الوزراء الجديدة في 19 حزيران 2024، ويضع نصب عينيه إزاحة الصين عن الصدارة الآسيوية، ليجعل من بلاده نقطة استقطاب عالمية واستراتيجية. هذا ما لم يخفه الصعود الهندي في جنوب آسيا، وهذا ما أظهرته قمة مجموعة الدول العشرين في نيودلهي بتاريخ 9 أيلول 2023، التي تم التوقيع فيها على إعادة ترميم طريق “البهارات”، والذي عرف بممر الهند الاقتصادي.

وقد ارتفع منسوب الحديث عن هذا الممر بعد عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول من العام نفسه، على اعتبار أن قناة بن غوريون ستشكل همزة وصل بين آسيا والعمق الأوروبي.

وجد كثير من المتابعين أن الهند، بعد التوقيع على الممر برعاية أميركية واحتضان خليجي ودعم أوروبي، وضعت في خانة الدولة الصديقة للغرب. هذا ما فتح الباب أمام علاقات غربية هندية متقدمة، وشكلت زيارة مودي إلى باريس والاستقبال الذي حظي به في قصر الإليزيه في آب الماضي مشهدية استفزت بكين، لا سيما مع تراجع العلاقات الغربية الصينية نتيجة دعم الأخيرة المطلق لروسيا في حربها على أوكرانيا.

إعلان

نظر الأوروبي إلى تعميق العلاقات مع القارة الهندية بوصفه طريقا رديفا عن الأسواق الصينية، بينما كانت نظرة الأميركي مختلفة إلى الهند، إذ يريد من طريق “البهارات” إطلاق منافسة جدية مع ممر “الحزام والطريق” الصيني، الذي افتتحه الرئيس شي جين بينغ عام 2013 وسخر طاقات بلاده لإنجاحه.

لم تنجح سياسات واشنطن حتى الآن في إشغال الصين بحرب مع جزيرتها تايوان، رغم إقدامها عمدا على القيام بحركات استفزازية دبلوماسية وعسكرية، افتتحتها نانسي بيلوسي بزيارتها تايبيه في آب 2022، ما أثار حفيظة بكين على اعتبار أنها أعلى مسؤول أميركي يمس بمبدأ “الصين الواحدة” الذي تعمل بكين على تكريسه دوليا ورسميا.

وقد أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، في كلمة خلال بداية العام الجديد 2026، أنه لا يمكن إعادة توحيد الأمة إلا عبر تطبيق مبدأ “دولة واحدة ونظامان”، بحسب وكالة “شينخوا” الصينية.

كما لم تنجح واشنطن في إقحام الصين في حرب مع تايوان، على الرغم من المناورات الصينية الاستفزازية، على اعتبار أنها ستشكل ساحة استنزاف لبكين. وفشلت أيضا في الدفع باتجاه توتير علاقة الصين مع جارتها اليابان لإشعال فتيل حرب محتملة، رغم أن اليابان دخلت للمرة الأولى هذا المسار، إذ نشر موقع “شيناري إيكونومتشي” تقريرا يسلط الضوء على إعلان طوكيو عن ميزانية دفاعية قياسية تبلغ نحو 58 مليار دولار، ما يجعلها ثالث أكبر دولة إنفاقا عسكريا في العالم.

التطورات الميدانية والاستعدادات اللوجستية العسكرية على قمم الهيملايا أعادت الأمل للأميركي، على اعتبار أن الحرب بين الجارتين واردة في أي لحظة، ما قد يعزز الثقة الأميركية من جديد في إمكانية ضبط النفوذ الصيني

نقاط ساخنة تحيط بالصين لأهداف في غاية الأهمية بالنسبة للأميركي، لكن مراقبة واشنطن لتطورات ما يحدث على قمم الهيملايا قد تقودها إلى مبتغاها. فهي تتكئ على ذاكرة قد تشعل الحرب الصينية المنتظرة، وهي الاشتباكات الهندية الأليمة التي وقعت عام 2020 في وادي “غالوان” الحدودي، والتي أبرزت فجوة لوجستية مع بكين تعمل نيودلهي اليوم على ترميمها.

هذه الفجوة اللوجستية سبقتها فجوة دبلوماسية بين واشنطن ونيودلهي أبعدت نظرية استغلال الهند لضرب الصعود الصيني آسيويا، وربما عدلت من الاندفاع نحو ممر الهند الاقتصادي. فالرسوم المرتفعة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على السلع الهندية وضعت مودي أمام خيار تنويع الحلفاء، وجعلته يقرأ جيدا الفكر البراغماتي الأميركي.

لذلك، لم يتراجع عن استيراد الطاقة الروسية رغم الضغوط الأميركية، كما ذهب بعيدا في تمتين التواصل الاستراتيجي مع موسكو، توج بلقاء الزعيم الروسي فلاديمير بوتين في الهند في 4 كانون الأول الماضي، بحثا في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، إضافة إلى التعاون الدفاعي بين البلدين.

شكلت تلك الزيارة صدمة لواشنطن، على اعتبار أن الرهان على الهند لمواجهة بكين بات ضعيفا، إذ من المتوقع أن يعمل حليف الهند الجديد على تقريب المسافات وإزالة العوائق مع حليفه الرئيسي الصين، على قاعدة “حليف الحليف لروسيا سيكون حليفا جديدا”.

إعلان

لكن التطورات الميدانية والاستعدادات اللوجستية العسكرية على قمم الهيملايا أعادت الأمل للأميركي، على اعتبار أن الحرب بين الجارتين واردة في أي لحظة، ما قد يعزز الثقة الأميركية من جديد في إمكانية ضبط النفوذ الصيني، ويضع موسكو في حيرة بين الحليف القديم والحليف المستجد.

فهل من قمم الهيملايا ستجد واشنطن ضالتها؟