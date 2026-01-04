كيف شوهت السرديات السياسية الوعي العالمي تجاه فلسطين؟

سرديات سياسية مشوهة.. وسنة "ميلادية" تبدأ بنكسات!

على مد البصر، وبين علنية المواقف وسرية التحالفات، نشأ العالم على تحيزات فكرية موجهة، تدفع بسردية "البروباغندا" المبنية على الخداع الأخلاقي في تأطير مفاهيم الاستعمار والنزاعات الإقليمية المفتعلة. فمنذ أواخر أربعينيات القرن العشرين، وحين كان العالم يعيد ترتيب ضميره المتمرغ بنكسات الاستعمار بعد الحرب العالمية الثانية، تشكلت القضية الفلسطينية بين نزاع ناشئ من مخلفات الاستعباد وبداية لسردية أخلاقية استعمارية جديدة تعتمد على القوة العسكرية وإعادة تعريف الضحية والجلاد داخل الوعي العالمي.

فمنذ الحدث المفصلي "قرار التقسيم والنكبة" منحت الأقلية المبعثرة شرعية إنشاء كيان مقصود يدمي خاصرة الوطن العربي في بقعة تمثل بعدا تاريخيا ودينيا، وتشهد تفككا جيوسياسيا عميقا، جراء تحولات غربية تجاه ملفات أرادت غلقها على حساب شعب لم يكن طرفا في جرائم إنسانية وأخلاقية كثيرة. ذلك الشعب كان ضحية تمزقات وخيانات تبحث عن انفصالات جبرية لتعيش نزوة اللحظة.

الخطاب الإسلامي لم يكن حاضرا بقوة في الأربعينيات لحالات الانقسام والضعف، فاستندت القوى الاستعمارية على وصفهم بأنهم غير متحضرين ورافضين للسلام، ولا يمتلكون مقومات بناء وإدارة دولة

بعد نحو ثمانية عقود من المنعطف المصيري الذي أعيد فيه تشكيل الوعي العالمي وتأطير التطهير العرقي إلى سرديات حرب الاستقلال والدفاع عن النفس والصراع بين طرفين متكافئين، ما زلنا نعيش في تسلسل السردية الصهيونية مع تطور أدواتها التي اعتمدت على جرافات التهجير والتوسع الاستيطاني، ومن قرارات دولية معلقة إلى شرعية رقمية مصنعة، وحاليا نعيش خوارزميات تعتمد على التمويه وبناء متغيرات على منهجية الفوضى المنظمة.

اعتمدت الكذبة الكبرى على سياقات متبدلة مقصودة يشرعن فيها الاستعمار باسم العدالة، والتهجير إلى تعويض. فذلك لم يكن حدثا تاريخيا عابرا، بل كان تأسيسا ذهنيا يشكل نمطية العقل الجمعي في العالم وتوجيهه بفرض قناعات تقوم على القوة. فوسم الاحتلال بأنه حالة استثنائية دعمت بالحصانة على الرغم من آثاره المستمرة والمتجلية في تبرير القتل الجماعي وتمويه الإبادة وتعديل القانون الدولي وارتهان القرار الأممي لهيمنة "الفيتو".

في تلك المرحلة وما تبعها من اصطفافات وسلوكيات سياسية، لم يستطع العرب والمسلمون تشكيل سردية التوافق على حقوقهم فيما بينهم، أو التماهي أو التماثل مع تجارب قاومت الاستعمار، لا سيما في نموذج الفيتناميين أو نموذج جنوب أفريقيا. بل توسعت الفجوة فيما بينهم حتى اتسع الخرق على الراقع. فالحقيقة بكل تجلياتها لا تنتصر منفردة في عوالم السياسة الدولية، فالقوة أو من يحقق الغلبة هو من يحسن ترتيب المساق العقلي، ويمتلك مفردات تركيب المعنى عندما يقدم نفسه بأنه يمتلك صك الأخلاق المتعارضة مع أفعاله، فيتعمد العزف على دغدغة لغة القيم بالديموقراطية وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، مع ممارسات فجة ومخفية على أرض الواقع.

وعلى الرغم من أن الدعم الغربي (الأوروبي ـ الأميركي) لسردية الكيان الصهيوني كان واضحا باعتباره تعويضا نفسيا وأخلاقيا حسب ادعاءاتهم، إلا أن أعمقها مرتبط بالمصالح الجيوسياسية في الشرق الأوسط الذي يشكل استثمارا استراتيجيا مدفوعا بشراء ذمم الأنظمة المستبدة والديكتاتورية على المستوى الداخلي. وفي المقابل لم تكن هناك وصفة عربية / إسلامية تتقن فن فرض المطالبة بالحق وفق الأبعاد الأخلاقية التي انتهكت (نموذج غزة)، بل كانت داعمة بسكوتها ورضوخها، على الرغم من أنها تمتلك نفوذ المال إلا أنها لا تملك حرية التصرف به.

المتناقضات، لا تحدث من فراغ، بل هي نتاج تراكمات تاريخية واستراتيجيات نفوذ، لا سيما بروز سلوك التدخلات في شؤون الآخرين ليس لرأب الصدع وإنما لتنفيذ أجندات مدفوعة من قوى خارجية

اليوم، وبحلول عام 2026، تكمل المعاناة المصيرية ما يقارب 79 عاما (1947 ـ 2026)، وما زال الخطاب الإعلامي العربي متقوقعا في الداخل مما أدى إلى تشتيت الانتباه نحو صراعات وتسويات إقليمية، مع التحكم في المعلومات لتضليل الرأي العام حتى تظهر الضحايا مجرد أرقاما. ويتمثل ذلك في محدودية الوصول الإعلامي إلى الحقائق الممارسة من قبل الكيان وداعميه، إلا ما رحم ربي من شذرات إعلامية توجه وتسيس لأغراض ارتدادية.

كما أن الأزمات المفتعلة بين الدول العربية والإسلامية شتت الاهتمامات، لا سيما النزاعات في اليمن والسودان المدعومة من قوى خليجية، حيث أدت إلى توترات سياسية كشفت عن اختلالات استراتيجية حسب المشهد الظاهر. ذلك هو ما أغرى الكيان الإسرائيلي على التمدد والانتقال من بؤرة الصراع إلى البحث عن تعظيم مصالحه على حساب الشعوب الأكثر هشاشة. وهذا ما حدث في إعلان اعترافها بأرض الصومال، دون أن يلقي بالا بالتصريحات العربية والإسلامية باعتبارها خطابات استهلاكية يأفل نجمها تدريجيا.

لا يختلف اثنان على أننا نعيش في زمن المتناقضات التي يحمل فيها السلم بالعرض، فالانتهازية هي من تحكم المواقف وتبني التوجهات. ومن المؤكد بأنها، أي المتناقضات، لا تحدث من فراغ، بل هي نتاج تراكمات تاريخية واستراتيجيات نفوذ، لا سيما بروز سلوك التدخلات في شؤون الآخرين ليس لرأب الصدع وإنما لتنفيذ أجندات مدفوعة من قوى خارجية، أو ربما ابتزازات سياسية يقودها رأس المال الملطخ بدماء الأبرياء والمغسول بالدنس والخطايا.

ومجمل الشعوب بسطحية تحيزاتها الفكرية أتقنت دين ملوكها وتشربت بنزعات انفصامهم السياسي التي أدت إلى فقدان البوصلة الأخلاقية، فازدهرت وازدانت جمل التبرير المعتمدة على الممارسات السلطوية، وأتقن البناؤون السردية التي تدفعنا للتصديق بأن ما نعيشه قدرا وليس خيارا

لسنا بحاجة إلى فهم تلك العبارات التي تنساق مع كل الأجيال مثل "المصير المشترك"، بل تأكدنا بأننا لا نشترك في مصير واحد، وإنما هي لعبة مصالح متناقضة بصورة فجة مع ثوابت التضامن والضمير الإنساني. فأين المصير المشترك عندما تغلق المعابر في لحظات الاختبار الإنساني الحاد في وجه طفل بات يرتعش من زمهرير الشتاء؟ فذلك لا يمكن أن يكون خطأ في التقدير، بل تمزقا لا يشي بوحدة مشتركة في مسار السردية السياسية. فالصراع وجنون النفوذ هو العنوان الأكثر ظهورا في سنة بدأت بنكسات شتوية لا يرجى لها دفء، بل هي سياسات تتماهى بصورة جلية مع أروقة النفوذ الخارجي، إن لم تكن من أدواته الرئيسة.

يقول المفكر والفيلسوف الجزائري مالك بن نبي في كتابه "شروط النهضة": "حين تفقد الأمة مناعتها الفكرية يصبح التدخل في شؤونها عملا داخليا يدار بأدوات خارجية". وبالتوازي مع الواقع المعاصر فإن التدخلات في شؤون الآخرين هي من شقت وحدة الصف الذي بات مصيره أسطوانة مشروخة ورمادا يذر في العيون، لتحويل القضايا الكبرى إلى هامشية ويظل الطفل في البرد والخذلان، فأي حمية تتشكل لديه؟

ولأننا نعيش زمن الانكسار الداخلي كما أشار المفكر السوري عبد الرحمن الكواكبي في كتابه "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد": "الاستبداد لا يقوم إلا إذا تفرق الناس، ولا يستدام إلا إذا تدخل بعضهم في شؤون بعض، ففسدت المقاصد وضاعت الحقوق". وهذا ما يؤكد على تجزئة المجزأ وتفتيت المفتت عبر بؤر قابلة للاشتعال عبر جهاز تحكم يدار من غرف الخيانة: (إسرائيلي إثيوبي ـ إسرائيلي يوناني قبرصي ـ إسرائيلي أميركي كردي)، وكل بؤرة موجهة في اتجاه دول بعينها تستهدف النسيج العربي / الإسلامي.

ومجمل الشعوب بسطحية تحيزاتها الفكرية أتقنت دين ملوكها وتشربت بنزعات انفصامهم السياسي التي أدت إلى فقدان البوصلة الأخلاقية، فازدهرت وازدانت جمل التبرير المعتمدة على الممارسات السلطوية، وأتقن البناؤون السردية التي تدفعنا للتصديق بأن ما نعيشه قدرا وليس خيارا.

إن المراهنات التي تطلقها سردية الكيان اليهودي تبنى على إدارة الإدراك العالمي بنظرة دينية ومهمة توراتية إلهية مقدسة وتشتيت الأنظار نحو بؤر هامشية (أرض الصومال ـ اليمن ـ سوريا ـ إيران ـ السودان..)، بينما نحن عالقون في سجالات مستهلكة نجرم ربط الدين بالسياسة، على الرغم بأنه لا عزة إلا بالإسلام، وأما غيره فهو ذل. فكيف نبني سردية لا يمكن لخوارزميات الآلة إسكاتها؟ وهل تتمدد السرديات السياسية المشوهة فتسيطر على الإدراك العالمي؟ وهل نكسات وخيبات السنة "الميلادية" الجديدة هي أخذ بالسنين لاكتشاف مكامن العجز؟