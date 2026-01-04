استبدال العملة في سوريا: لإعادة بناء الدولة وتعزيز الاستقرار

استبدال العملة في سوريا بعد النزاع: تحليل متعدد الأبعاد للاستقرار وإعادة بناء الدولة

إلى أي مدى يسهم استبدال العملة في سوريا بعد النزاع في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني؟

تمر الدول الخارجة من نزاعات طويلة بمرحلة انتقالية شديدة الحساسية، هي مرحلة إعادة بناء المؤسسات، وتتسم بضعف درجة الحكم، وتعدد السيطرات، وضعف القدرة على الضبط الاقتصادي والاجتماعي. وفي هذا السياق، لا تقتصر عملية إعادة بناء الدولة على إعادة الإعمار المادي، بل تشمل بالدرجة الأولى إعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع، وترسيخ السلطة المركزية، واستعادة الثقة والقبول المجتمعي. وتعد السياسات النقدية، وعلى رأسها استبدال العملة، إحدى الأدوات المفصلية في هذه المرحلة، لما تحمله من أبعاد سيادية ورمزية ووظيفية.

ووفق ماكس فيبر، تقوم شرعية الدولة على الاعتقاد الاجتماعي بقدرتها على الحكم وتنظيم المجال العام، بينما يرى تشارلز تيلي أن احتكار الدولة لوسائل الاستخلاص والسيطرة يشكل الأساس التاريخي لبناء الدولة الحديثة. من هذا المنظور، لا يعد استبدال العملة إجراء نقديا تقنيا فحسب، بل خطوة سياسية سيادية تعكس قدرة الدولة على فرض سلطتها، وإعادة توحيد الفضاء الاقتصادي والرمزي، بما يسهم في تعزيز شرعيتها لدى المواطنين.

ويشير ديفيد إيستون إلى مفهوم الشرعية الأدائية، أي قدرة النظام السياسي على إنتاج مخرجات مستقرة وفعالة، وهي قدرة ترتبط مباشرة بالتحكم في الاقتصاد، وإدارة النقد، ودفع الرواتب، وجباية الضرائب، ما يوفر أساسا عمليا لقبول السلطة الجديدة.

تتطلب العملية خطة اقتصادية تشمل احتياطيات كافية، وسياسة صرف واضحة، ورقابة صارمة، وحماية صغار المودعين، إضافة إلى تنسيق مع السياسات المالية والاجتماعية لتخفيف الأثر على الفئات الضعيفة

البعد السياسي

يشكل استبدال العملة أداة مركزية لإعادة ترسيخ السيادة في مرحلة ما بعد النزاع، فالعملة الوطنية ليست مجرد وسيلة تبادل، بل رمز سياسي يعبر عن وحدة السلطة والقرار. وخلال النزاعات، غالبا ما يتفتت الفضاء النقدي مع انتشار عملات متعددة، أو سيطرة سلطات محلية على الموارد المالية، ما يضعف احتكار الدولة للسلطة. وإعادة إصدار العملة توحد المجال السياسي والاقتصادي، وتبعث رسالة واضحة مفادها عودة الدولة كفاعل مركزي قادر على التنظيم والضبط.

يسهم هذا الإجراء في تعزيز الشرعية السياسية، ليس فقط من خلال الرمز، بل أيضا عبر الممارسة، حيث تستعيد الدولة قدرتها على إدارة الرواتب والدعم والإنفاق العام. غير أن هذا البعد السياسي يحمل مخاطر، أبرزها فقدان الثقة في حال ضعف الإعداد، أو غياب الشفافية، أو استخدام العملة كأداة إقصاء سياسي لبعض المناطق. لذلك، يتطلب النجاح إرادة سياسية واضحة، وتنسيقا مؤسسيا، وخطابا وطنيا شاملا يربط الإجراء بالمصلحة العامة، لا بفئة أو سلطة بعينها.

البعد الاقتصادي

اقتصاديا، يمثل استبدال العملة خطوة أساسية لإعادة ضبط الاقتصاد الكلي، والحد من التضخم، وتقويض الاقتصاد الموازي الذي ازدهر خلال سنوات النزاع. وتوحيد العملة يعزز قدرة البنك المركزي على التحكم بالسياسة النقدية، وتنظيم العرض النقدي، وضبط أسعار الصرف، ما يخلق بيئة أكثر استقرارا للنشاط الاقتصادي والاستثمار. كما يسهم هذا الإجراء في إعادة دمج المناطق الخارجة عن السيطرة السابقة ضمن الاقتصاد الوطني، وتسهيل حركة التجارة الداخلية، وإعادة بناء النظام المصرفي.

إلا أن المخاطر الاقتصادية حاضرة بقوة، لا سيما احتمال التضخم، وفقدان المدخرات، والمضاربات، أو انهيار الثقة في العملة الجديدة. وعليه، تتطلب العملية خطة اقتصادية متكاملة تشمل احتياطيات كافية، وسياسة صرف واضحة، ورقابة صارمة، وحماية صغار المودعين، إضافة إلى تنسيق مع السياسات المالية والاجتماعية لتخفيف الأثر على الفئات الضعيفة.

يرتبط النجاح الاجتماعي للعملية بشروط واضحة، منها حملات توعية شفافة، وتوزيع عادل، وحماية الفئات الأكثر هشاشة، وضمان أن يشعر المواطن بأن الدولة حاضرة لخدمته لا لمصادرة موارده

البعد الاجتماعي

من منظور اجتماعي، يشير بندكت إندرسون إلى أن الرموز المشتركة، ومنها العملة، تسهم في بناء الخيال السياسي الجمعي وتعزيز الانتماء الوطني. وخلال النزاع السوري، تآكل هذا الانتماء مع تفكك الفضاء النقدي وظهور سلطات محلية متعددة، ما عمق الشعور بالانقسام والاغتراب عن الدولة.

ويمكن لاستبدال العملة أن يشكل فرصة لإعادة بناء هذا الرابط الرمزي بين المواطن والدولة، من خلال رمز مادي مشترك يلامس الحياة اليومية. غير أن البعد الاجتماعي يحمل مخاطر جدية، أبرزها الاحتجاجات، والاحتكاكات بين المناطق، وشعور الفئات الهشة بالإقصاء، أو استغلال الاستياء الشعبي لتعميق الانقسامات.

لذلك، يرتبط النجاح الاجتماعي للعملية بشروط واضحة، منها حملات توعية شفافة، وتوزيع عادل، وحماية الفئات الأكثر هشاشة، وضمان أن يشعر المواطن بأن الدولة حاضرة لخدمته لا لمصادرة موارده. كما يعد تضمين رموز ثقافية وتاريخية جامعة في تصميم العملة عاملا مهما لتعزيز الشعور بالملكية الوطنية المشتركة.

يمكن الاستنتاج أن استبدال العملة في سوريا بعد النزاع يمثل أداة متعددة الأبعاد لإعادة بناء الدولة وتعزيز الاستقرار، شريطة أن ينفذ ضمن رؤية شاملة تراعي التداخل بين الأبعاد المختلفة

البعد الأمني

أمنيا، ينسجم استبدال العملة مع طرح تشارلز تيلي حول ارتباط السيطرة الاقتصادية بفرض سلطة الدولة، إذ يحد هذا الإجراء من قدرة الفاعلين غير الدوليين على تمويل أنشطتهم، ويقوض الأسواق السوداء، ويضعف الاقتصادات الموازية التي تغذي العنف والنزاع. كما يعزز قدرة الأجهزة الأمنية على ضبط الأسواق، وتأمين النظام المصرفي، وحماية البنية النقدية.

في المقابل، ترافق العملية مخاطر أمنية، مثل استغلال الفوضى النقدية، وتهديد البنوك ونقاط الصرف، أو اندلاع احتجاجات عنيفة في مناطق رافضة. لذلك، يتطلب النجاح خطة أمنية محكمة تشمل تأمين نقاط التبديل، ومراقبة المضاربات، وفرض القانون بحزم متوازن، وبناء شراكة مع المجتمعات المحلية لضمان انتقال سلس وآمن.

يمكن الاستنتاج أن استبدال العملة في سوريا بعد النزاع يمثل أداة متعددة الأبعاد لإعادة بناء الدولة وتعزيز الاستقرار، شريطة أن ينفذ ضمن رؤية شاملة تراعي التداخل بين الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

هذه الخطوة ليست مجرد إجراء تقني، بل عملية سيادية ورمزية ووظيفية تعكس قدرة الدولة على الحكم، وتعيد ربط الاقتصاد بالمؤسسات الرسمية، وتوحد المجتمع حول رموز مشتركة. ونجاح العملية لا يقاس فقط بإصدار عملة جديدة، بل بقدرتها على إنتاج شرعية أدائية مستدامة تشكل أساسا حقيقيا لإعادة بناء الدولة السورية.