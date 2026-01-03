هكذا أحتفي بالعام الجديد!

ينتهي عام، وقد مضت فيه أعمارنا، والأشياء فينا تغيرت لحظة بعد لحظة، والواقع لن يكن كما قبل. تغادر الأشياء وتأتي أخرى. وبعدما أمضينا الشهور والأيام والساعات والدقائق والثواني التي لم نعد مثل ما كنا عليه قبل، نحاول عند منتهى العام أن نعيد مسار حكايتنا وذاكرتنا التي اندثرت في طيات الزمن، وتصميم ما ضاع منا، آملا أن لا يولد بعد الخسارة والانكسار إلا الخير.

في تلك اللحظة سرعان ما كانت الأقلام تدون ما تبقى من أطلال ذاكرتنا لتمنح الغياب والرحلة اسما، وتبقي للخذلان والخيبة أثرا لا يبتلعه الزمن. هذا هو حال الغرباء الذين يغربون أجسادهم وأفكارهم عن صخب الدنيا وانشغالها الخادع، لأنهم أدركوا أن الصمت وتبصر الواقع بالكتابة في زمان عممت فيه الخيبة أفضل وأصدق حالة. ولعلني أتوه وأستغرق في هذا الموقف الهادئ.

وأنا عند مفترق الطرق أصمت متحيرا برغبة تعيدني، رغم تمزقي، إلى محطة أعرف أنها لن تفضي شيئا إلا مزيدا من الانحدار. هذا الذي حسست طيلة الأوان في هذا العام الغارب الهادئ

عام الغربة

أنا أهوى الغربة والانعزال عن الحياة الصاخبة، حيث أجلس وحدي في زاوية الحجرة، وفنجان الشاي ولفافة دخان من سيجارة بجانبي، مع الكتب المتراكمة وشعلة تظهر من شاشة الحاسوب. هذا العام عام الغربة والانعزال، أنعزل عن كل الحاجات المتعبة التي كلفتني أن أتصرف بملامح ليست حقيقية لأقنع أناسا لم يكن يخطر في بالهم المبالاة شيئا. أختار الغربة لست لأني خائف وجبان، بل لأعود إلى الحياة ثانية وعلى يدي بشائر النصر والفرح.

سيرحل هذا العام والجميع رحل، لكن الوحيد الذي لن أعتبره رحيلا رغم غيابه هو خيالي عن ملامحك التي سيطرت علي حينا بعد حين. أسميك أمنية تمنيتها منذ أعوام. ولربما لم يحصل لنا اللقاء، لكني لا زلت أتذكر تفاصيل ملامحك، حاضرة كأنها لم تغب، وصامتة لكنها تكلمت. إياك والرحلة عن الخيال، فأنا في الغربة أهوى وأجرح في الوقت نفسه. قيل: "أحيانا الغربة ليست عن البلاد، بل عن الوجوه التي تألفها، عن الذي تهواه ولا تلتقي به بعد، وعن الأماكن التي لا تجد فيها نفسك إلا مكسورا".

إعلان

وإياك والرحلة كما رحلت الأعوام، فأنا ما زلت أحدق ذلك الوجه الصافي من شرفة متهدمة، ترتجف خطواتي على حافتها آملا أن الماضي سيعود، وأن البسمة التي أطفأت اغتمام الحياة من لحظة إلى أخرى ستغشي الفؤاد وتعم الأرجاء كما كانت، غير أن تلك أمنية أحاطت بي بكرة وأصيلا. وأنا عند مفترق الطرق أصمت متحيرا برغبة تعيدني، رغم تمزقي، إلى محطة أعرف أنها لن تفضي شيئا إلا مزيدا من الانحدار. هذا الذي حسست طيلة الأوان في هذا العام الغارب الهادئ.

مع انطلاق عام جديد ستبدأ الأحداث الجديدة، وحكايات جديدة، وربما لم يكن في الحسبان أنها ستحدث. البعض يحتفي بالأغاني والرقص في المقاهي، ويتجالس زوجان متحابان متبادلين أطراف الحديث فيها، ويعمد البعض إلى حبس الزمن بمقطع مصور يستعيد به مسيرة عام كامل من الأنشطة والأشغال، ويتسابق في كتابة الخطط التي سيقوم بها خلال العام الذي سيجري قبل أن يودعه على فضاء مواقع التواصل الاجتماعي. ويجلس البعض عند شوارع المدن منتظرين ضجيج المفرقعات وتلألؤها في فضاء السماء، وكذا من تفاصيل السعادة الأخرى.

والبعض الآخر يختار لنفسه أن يعيش في مكان هادئ خال من الأصوات المزعجة، ويتمتع بوحدته محاسبا بشعور متبلبل ومعمعة نفسه بما تصرف به في عام فائت واحدة تلو الأخرى. وهذه عنده لحظة غير منسية، بما في نفسه راحة لا تنطق بالكلام وتصرف لا يفهمه إلا الأحباب. فيبدو هذا التواري اختيارا لا هروبا، وأخذا بمساحة آمنة مع نفسه، لأنه يدرك أن الصمت أبلغ من الكلام. فكانت أفعاله تفصح عنه دون صوت، حتى حين أحب، وغالبا ما يمضي أصحاب هذا الصمت في الغربة وحدهم بلا حبيب. وأقول منقولا: "سلاما على من يعرفون معنى الحب ولا يملكون حبيبا".