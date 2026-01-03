الجوع الذي لا يظهر في التقارير في غزة لا يأتي دائما بصور الهزال أو المجاعة الكلاسيكية. كثيرا ما يتسلل بصمت: في وجبة مؤجلة، في قدر لا يكفي الجميع، أو في طفل ينام باكرا، إذ يصبح النوم بديلا مؤقتا عن الطعام. هنا لا يقاس الجوع بما يدخل إلى الجسد فقط، بل بما يتركه في النفس: شعور دائم بالنقص، وبالعجز، وبأن البقاء نفسه صار معركة يومية.

بعد أشهر طويلة من الحرب والحصار، أعلنت جهات دولية أن المجاعة في غزة "لم تعد قائمة رسميا". عبارة تقنية مطمئنة على الورق، لكنها بعيدة عن الواقع الذي يعيشه الناس. فالجوع لم ينته، بل تغير شكله. لم يعد موتا جماعيا سريعا، بل إنهاكا بطيئا، يستهدف الفئات الأضعف أولا: الأطفال، المرضى، وكبار السن.

الجوع اليومي

بعد أن تغير شكل الجوع، تظهر واقعيات الحياة اليومية التي تواجهها الأسر في غزة. لم يعد السؤال: "ماذا سنأكل؟" بل: "من سيأكل اليوم؟". آباء وأمهات يوزعون القليل على الكثير، ويؤجلون حاجتهم لصالح أطفالهم، في مشهد إنساني يتكرر يوميا لكنه نادرا ما يجد طريقه إلى التقارير الرسمية. الجوع هنا ليس حدثا استثنائيا، بل حالة مستمرة تراكم آثارها النفسية والجسدية بصمت.

اللافت أن هذا البعد الإنساني للجوع بدأ يجد صدى له خارج المنطقة، لا من خلال الأرقام، بل عبر الشهادات. ففي تقرير إنساني نشرته مجلة La Vie الفرنسية عام 2025، نقلت شهادة لأحد الآباء في غزة قال فيها: "أستطيع تحمل الجوع.. لكن ليس جوع أطفالي". ليست أهمية هذه العبارة في اللغة التي قيلت بها، بل في ما تكشفه من حقيقة يومية: أن الجوع يصبح غير محتمل حين يصيب الأطفال، وحين يعجز الأب عن حمايتهم من أبسط حقوقهم.

المجاعة الرسمية مقابل الجوع الحقيقي

تصريحات بعض الجهات الدولية حول "انتهاء المجاعة رسميا" قد تكون صحيحة من منظور تقني، لكنها لا تعكس واقع ملايين المدنيين. قدرة الناس على الحصول على الغذاء الأساسي لا تعني أنهم يعيشون حياة كريمة، أو أن الأطفال يتلقون تغذية كافية للنمو الطبيعي. الجوع المزمن المستمر، حتى وإن لم يصل إلى حد الوفاة، يسبب مشكلات صحية ونفسية طويلة الأمد.

في غزة يشكو العديد من الأهالي من أن الأطفال يعانون صعوبات في التركيز والدراسة نتيجة نقص التغذية. كما تظهر الدراسات أن الأطفال الذين يعيشون هذا النوع من الحرمان يعانون على المدى الطويل من ضعف المناعة وأمراض مزمنة، إضافة إلى أثر نفسي عميق مرتبط بالقلق والخوف اليومي من عدم وجود ما يسد جوعهم.

أثر الحصار على الأسر

ليس الجوع وحده ما يضغط على الأسر، بل كل ما يرافقه من تأثيرات الحصار: انقطاع الكهرباء، نقص الماء النظيف، صعوبة الوصول إلى المستشفيات، ودمار المنازل والبنية التحتية. كل هذا يجعل مهمة توفير الطعام الآمن للأبناء صعبة للغاية، ويجعل الخيارات اليومية قاسية بشكل لا يصدق.

أمهات غزة يروين كيف يضطررن أحيانا إلى "اختبار" وجبات الطعام على أنفسهن أولا قبل تقديمها لأطفالهن، للتأكد من أنها صالحة للأكل. آباء يوزعون الطعام بين أفراد الأسرة وفق ترتيب أولويات صارم، وكثيرا ما يكون الأطفال الصغار أول من يحصل على الحصة الأقل أو الأكثر عرضة للتأجيل. هنا يتضح أكثر أن الجوع ليس مجرد مسألة معدلات غذائية، بل قضية أخلاقية ووجودية تختبر صبر الإنسان وقدرته على التحمل.

شهادات أوروبية: لماذا صدى الغرب مهم؟

إن اهتمام الصحافة الدولية، كالمجلة الفرنسية "La Vie"، بنقل هذه الصرخات يكتسب أهمية استراتيجية في معركة الوعي. هذه الشهادات لا تتحدث عن "جغرافيا الجوع" كمكان بعيد على الخارطة، بل تقرب المسافة الإنسانية بين القارئ الغربي والمعاناة الفلسطينية. عندما يقرأ المواطن الأوروبي عبارة الأب الغزي، فإنه لا يرى أرقاما، بل يرى نفسه في تلك المرآة؛ يرى أبا يشاركه العاطفة الفطرية نفسها تجاه أبنائه.

وجود هذه الشهادات في الإعلام الغربي يمنح القضية الفلسطينية وزنا أخلاقيا إضافيا، فهي تكسر احتكار الأرقام والجداول وتضع العالم أمام مسؤولياته. إنها تؤكد أن الألم في غزة ليس شأنا محليا، بل جرح في ضمير الإنسانية جمعاء. هذه الشهادات تعمل كجسر ينقل الواقع من "منطقة النزاع" إلى "منطقة القيم"، حيث يصبح الصمت على تجويع الأطفال مشاركة في الجريمة. ومن هنا تبرز أهمية الاستمرار في توثيق هذه اللحظات الإنسانية، لأنها هي التي تبقى في الذاكرة الجمعية وتدفع باتجاه التغيير السياسي والحقوقي.

الأطفال بين الجوع والخوف

الأطفال هم الحلقة الأضعف والأكثر تأثرا. الجوع المزمن يجعلهم يعانون مشكلات صحية ونفسية، لكن الخطر الأكبر ربما يكون تأثيره على تكوينهم النفسي والاجتماعي. فبين البيت المهدد بالقصف، والمدرسة المدمرة، والشارع غير الآمن، تصبح الطفولة مساحة للهشاشة المستمرة.

هنا تتجلى المعاناة اليومية بوضوح: أطفال ينامون دون عشاء مكتمل، أو يقضون ساعات طويلة في انتظار مساعدات غذائية لا تصل دائما. كل وجبة تصبح اختبارا للصبر والتحمل، وكل يوم يمر هو درس مبكر في الصبر على الحرمان، لا في اللعب أو التعلم كما في أي مكان آخر.

الجوع كقضية سياسية وأخلاقية

الجوع في غزة ليس مجرد أزمة غذائية، بل أحد أبعاد الحصار والسياسة الدولية. استمرار نقص الغذاء ليس مسألة طبيعية، بل نتيجة حصار متواصل، وقيود على الحركة، وتأخر وصول المساعدات الإنسانية، وتصعيد متكرر للعمليات العسكرية. كل هذه العوامل تجعل الجوع أداة غير مباشرة للسيطرة والضغط على السكان المدنيين.

هنا يظهر الفرق بين الجوع الذي يقاس بالإحصاءات والجوع الذي يعاش: الأول يحتويه بيان أو تقرير، أما الثاني فهو قصة حياة أو موت يومية، تتعلق بالأطفال والآباء والأمهات.

ما بعد المجاعة الرسمية

بينما تتحدث التقارير عن "انتهاء المجاعة رسميا"، يبقى الجوع المزمن حقيقة يومية لا يمكن تجاهلها. شهادة الأب الغزي التي نقلتها الصحافة الفرنسية تذكرنا بأن القدرة على التحمل ليست مطلقة، وأن الأطفال هم الضحايا الأشد ضعفا.

غزة اليوم ليست مجرد ساحة صراع سياسي، بل ميدان اختبار إنساني: كيف يعيش الناس تحت الحرمان المستمر؟ كيف يوزع القليل بين كثيرين؟ وكيف يتعلم الأطفال معنى الصبر على الجوع والخوف؟ الجوع الذي يمكن للكبار تحمله لا يمكن للأطفال تحمله. وهنا تصبح المعاناة الفلسطينية قضية أخلاقية بقدر ما هي سياسية، ويغدو صوت الأب الغزي تذكيرا قاسيا بأن وراء الإحصاءات وجوها صغيرة وأحلاما مهددة كل يوم.