الجنوب السوري وصراع الأنابيب!

الشرق الأوسط والجنوب السوري.. حلقة من صراع الأنابيب (بين مشاريع إسرائيل وأنابيب تركيا وقطر)

خلال الساعات الماضية، أعلنت كل من سوريا والأردن عن اتفاقية تعاون في ملف الغاز. تنص الاتفاقية على تزويد سوريا بنحو 4 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى تعزيز تزويد قطاع الكهرباء بالوقود، وتحسين موثوقية التغذية الكهربائية.

وفي الوقت نفسه، أعلنت قطر عن دعمها تعافي لبنان باتفاقيات تصل إلى 400 مليون دولار أمريكي، منها 40 مليون دولار لدعم ملف كهرباء لبنان، و360 مليون دولار أخرى لمشاريع مماثلة دون تفاصيل.

والسؤال الذي يطرح هنا: هل الاتفاقيات التي أبرمت في سوريا حاليا، والسابقة منها، مجرد أولويات يمكن وضعها في خانة التعاون الاقتصادي والحاجة الماسة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا اليوم، بعد استعادة الدولة السورية السيطرة على حقول النفط والغاز شرق الفرات من تنظيم قسد؟

أم إن مشهد الصراع على الأنابيب قد اكتمل؟ وهي الأنابيب التي تعبر سوريا قريبا إلى أوروبا عبر المشروع القطري-التركي؟ وهنا يمكن وضع معظم الاتفاقيات السابقة ضمن ترتيبات هذا المشروع، الذي يبدو أن له تفرعاته على المتوسط من سوريا ولبنان وتركيا إلى أوروبا.

وما الذي يمكن قوله عن مشهد الصراع على تشكيل ملامح النفوذ الإقليمي الجديد؟ أهو تجلى أم ولى؟ أم إن هناك صراعا أعمق، يتجاوز حدود الأطروحات التقليدية القديمة، لا يزال قائما؟

الخط القطري يقدم تكلفة أقل ومرونة أكبر، ما قد يفقد مشروع "EastMed" أهميته الاقتصادية والجيوسياسية. وهنا يكمن جوهر المنافسة والصراع

الطاقة: تنافس الأنابيب وصراع المصالح

إن المتتبع للأحداث السورية والواقع الميداني، منذ سقوط نظام الأسد إلى واقع المشهد الراهن في سوريا، بات يدرك أن الملف السوري عالق بين تجاذبات الأطراف الدولية والإقليمية، ولعل أبرزها إقليميا تركيا وإسرائيل.

وهنا أصبح ملف جنوب سوريا تحديدا محور صراع جديد أوسع وأعمق، يتعلق بأنابيب الغاز الطبيعي التي ستربط الشرق الأوسط بأوروبا عبر حوض المتوسط.

وإذا كان المشروع الإيراني قد سقط بسقوط الأسد، وهو خط: إيران-العراق-ثم سوريا ولبنان إلى المتوسط فأوروبا، المعروف بـ(Iran-Iraq-Syria pipeline)، والممول إيرانيا وروسيا، فإنه لا يزال هناك مشروعان يتنافسان على الجغرافيا السورية:

الأول: مشروع EastMed الإسرائيلي ، الذي يستهدف نقل الغاز من حقلي "ليفياثان" و"كاريش" عبر البحر المتوسط وصولا إلى أوروبا.

، الذي يستهدف نقل الغاز من حقلي "ليفياثان" و"كاريش" عبر البحر المتوسط وصولا إلى أوروبا. الثاني: مشروع الخط القطري-التركي (Qatar-UAE-KSA-JO-SAR Turkey pipeline)، الذي يهدف إلى نقل الغاز العربي عبر قطر والإمارات والسعودية والأردن وسوريا إلى تركيا، أو ربما عبر تفرعات جغرافيا المتوسط (سوريا ولبنان)، ومنها إلى الأسواق الأوروبية.

يتضح هنا أن التنافس بين الرؤيتين الراهنتين هو جوهر الصراع. فمن جهة أولى، يعتبر الخط الإسرائيلي مشروعا إستراتيجيا لجعل إسرائيل لاعبا محوريا في سوق الغاز الأوروبي، ولاعبا جيوسياسيا في ملفات المنطقة، يتحكم بها تحت ضغط الأحداث والجغرافيا معا. بالمقابل، تعد الرؤية القطرية-التركية تهديدا كبيرا لهذا "الطموح الإسرائيلي".

الخط القطري يقدم تكلفة أقل ومرونة أكبر، ما قد يفقد مشروع "EastMed" أهميته الاقتصادية والجيوسياسية. وهنا يكمن جوهر المنافسة والصراع، حيث تسعى إسرائيل إلى التمدد في الجنوب السوري تحت ذرائع مختلفة غير مبررة، منها حماية الأقلية الدرزية، بينما تكمن الحقيقة في الطاقة وقطع الطريق أمام أي مشروع عربي يخدم استقرار دوله.

يكمن الخطر الحقيقي على سوريا، بفعل دعم إسرائيل مجموعات انفصالية في السويداء، واستخدامها ملفات الطاقة (مياه وغاز) كسلاح إستراتيجي لضمان النفوذ وتأمين المصالح طويلة الأمد

المياه: السلاح الإستراتيجي لإسرائيل

ليس ملف الطاقة بفرعه "الغازي" هو العقدة الوحيدة العالقة في سوريا، بل هناك المياه أيضا. فمنذ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، وبعد انهيار وإسقاط نظام بشار الأسد، تتحرك إسرائيل بخطى حثيثة ومتسارعة لتعزيز نفوذها في العمق السوري خارج المنطقة العازلة، التي تم تحديدها باتفاق فك الاشتباك لعام 1974، بدءا من السيطرة على قمة "جبل الشيخ"، الذي يعد مصدرا رئيسيا لاحتياجات إسرائيل المائية.

بعدها توسعت سيطرتها لتشمل سدودا ومجاري مائية في القنيطرة وجوارها، كسد المنطرة، ومجرى نهر اليرموك، ونهر الليطاني في لبنان، وغيرها من الينابيع والخزانات المائية. وباتت إسرائيل تمثل تحديا جيوسياسيا خطيرا على الأمن المائي والأمن القومي لجنوب المنطقة، بما في ذلك سوريا ولبنان وحتى الأردن.

إن تمدد إسرائيل عبر الأرض السورية، الذي تخطى حاجز 600 كيلومتر مربع، لم يعد يوضع اليوم في خانة التهديدات الأمنية "غير المبررة" المقترنة بادعاءات وجود بقايا مجموعات مسلحة أو تنظيم الدولة أو غيرها، أو حماية الدروز، بل بات في صلب الصراع على الطاقة بفرعيه المائي والغازي.

هنا يكمن الخطر الحقيقي على سوريا، بفعل دعم إسرائيل مجموعات انفصالية في السويداء، واستخدامها ملفات الطاقة (مياه وغاز) كسلاح إستراتيجي لضمان النفوذ وتأمين المصالح طويلة الأمد، وقطع الطريق على أي مشروع عربي نهضوي يحقق الاستقرار في الشرق الأوسط.

الجنوب السوري: العقدة الجيوسياسية

في قلب هذا الصراع تقع أراضي الجنوب السوري، فهي عقدته ومفتاحه معا. فهذه المنطقة ليست مجرد حدود جغرافية، بل عقدة إستراتيجية تربط إمكانية نقل موارد الطاقة والمياه من مصادرها إلى وجهاتها المستهدفة. أي مشروع أنابيب الغاز القطري-التركي، الذي تحتاج طبيعته إلى المرور عبر السويداء أو درعا والقنيطرة.

وهنا تتجلى أسباب التوغل الإسرائيلي المتكرر، فالهدف هو تعطيل مثل هذا المشروع، ومنع أي تغييرات قد تؤثر في حسابات إسرائيل الاقتصادية والإستراتيجية.

والسؤال: أَنحن مقبلون على حل للملف بشكل متوازن يجعل من سوريا "ممرا آمنا" للطاقة، أم على حلقة طويلة من صراع الأنابيب والجيوبوليتيك وتصفية الحسابات؟

فإذا كانت أوروبا هي الوجهة، فإن سوريا محطة رئيسية وبوصلة في هذا الصراع المعقد واللامتناهي عبر التاريخ. والواقع الراهن يقول إن ثمة صراعا قائما على سوريا، فوق أراضيها وتحتها.

تحديات التطبيق، والذاكرة العربية مع عدو ماكر وغاصب، ربما تجعلنا في حالة مستمرة من النزاعات المتجذرة، تمتد عبر إقليم الشرق الأوسط لعقود

الصراع يتجاوز الحدود التقليدية

منذ الأطروحات الجيوبوليتيكية الأولى في القرن التاسع عشر لماكيندر وماهان وسبايكمان، الذين أكدوا أن الشرق الأوسط هو "قلب العالم وجزيرته"، وصولا إلى واقع اليوم الذي يشير إلى مركزية سوريا في هذا القلب، بل مركزيتها في السياسة الدولية، يبقى الصراع في الجنوب السوري خاصرتها الهشة.

لم يعد ممكنا إدراج هذا الصراع في سياقات الصدامات الحدودية أو الأمنية التقليدية، بل تحول إلى معركة شاملة، تتشابك فيها المصالح المائية والطاقية لفرض واقع جيوسياسي جديد تحت النار. كل خطوة هنا تحدد معالم "الممر الآمن" أو "الصراع المستمر"، وتضع سوريا ومستقبلها على المحك.

ولا يقف الأمر عند مستقبل سوريا فحسب، بل يتصل بمستقبل المنطقة برمتها، والشرق الأوسط الجديد الذي تتشابك خيوطه عبر العواصم العربية والغربية. فكل قطرة ماء، وكل متر مكعب من الغاز، بات بمثابة سلاح في صراع يرسم خريطة المستقبل.

وبهذا، لم نعد نعلم ما إذا كان قدرنا أن نعيش في سوريا صراعا إقليميا مستمرا لعقود لا رابح فيها، أم ننتقل من اقتصادات الحرب إلى اقتصادات السلام، وفق "أطروحات شمعون بيريز" التي جاءت في مؤلفه "الشرق الأوسط الجديد" في أوائل التسعينيات، وتحديدا عام 1993، والتي تروج لفكرة سلام اقتصادي في المنطقة.

لكن تحديات التطبيق، والذاكرة العربية مع عدو ماكر وغاصب، ربما تجعلنا في حالة مستمرة من النزاعات المتجذرة، تمتد عبر إقليم الشرق الأوسط لعقود.

ويبقى التعويل، من جهة، على صناع القرار في سوريا والعالم العربي في إدراك حجم التحديات والفرص، ومن جهة أخرى، على أطروحات الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترمب حول رؤيته لـ"شرق أوسط جديد مزدهر وخالٍ من الحروب". وحتى هذه اللحظة، لا نعلم تفاصيل هذه "الرؤية"، ولا ما إذا كانت قابلة للتطبيق العملي على أرض الواقع، أو عادلة في جوهرها.

هل نحن أمام اتفاق سلام؟ ما شكله وتوازناته؟ أم أمام خطر صراع قائم ومستمر؟ أسئلة كثيرة سيجيب عنها واقع الميدان في سوريا، والخرائط المرسومة للمستقبل.