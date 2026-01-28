احتجاجات إيران: لماذا لم تتطور إلى أزمة مفتوحة؟

كيف حاولت واشنطن وتل أبيب ركوب موجة الغضب في إيران؟

لا يحتاج الإيراني إلى من يشرح له لماذا يغضب حين ترتفع كلفة الحياة أو يضيق أفق المستقبل. لذلك، فإن أي قراءة جادة لأحداث يناير/كانون الثاني 2026 يجب أن تبدأ من مسلمة بسيطة: جزء معتبر من الاحتجاجات انطلق من مظلومية اقتصادية حقيقية، لكن ما يجعل هذه الحلقة خطرة ومركبة هو سرعة التحول في المشهد.

انتقل المشهد من احتجاج قابل للاحتواء إلى أزمة، حاولت قوى خارجية – في مقدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل – أن تستثمرها وتدفعها نحو “اللحظة الحاسمة”: نقطة يصل فيها البلد إلى درجة من الاضطراب تسمح بتدويل الأزمة وتسويق ضغط أكبر، وربما خطوات أشد.

هذه ليست دعوة لاعتبار كل من خرج إلى الشارع “عميلا”، وليست تبريرا مسبقا لأي خطأ أمني داخلي، بل هي محاولة لفهم كيف تدار الأزمات عندما تتقاطع موجة غضب داخلي مع إرادة خارجية تريد تحويلها إلى تغيير سياسي.

تحويل الهدف: من مطالب المعيشة إلى معركة على الدولة

الاحتجاج المعيشي يطالب بتخفيف الأعباء، ويضغط على المؤسسات، ويخلق نقاشا عاما حول السياسات الاقتصادية. أما حين تدخل أطراف خارجية على خط الأزمة، فغالبا ما تسعى إلى تغيير السؤال نفسه: من “كيف نصلح؟” إلى “هل سقطت الدولة؟ هل حان وقت السيطرة على المؤسسات؟”.

في هذه الحلقة، لم يكن هذا التحويل مجرد استنتاجات من بعيد، بل ظهرت له شواهد في الخطاب السياسي الأمريكي نفسه. فالرئيس الأمريكي دونالد ترمب خاطب الإيرانيين علنا برسالة تتجاوز "التضامن" إلى التحريض الصريح على الاستحواذ على مؤسسات الدولة: "KEEP PROTESTING.. TAKE OVER YOUR INSTITUTIONS.. HELP IS ON ITS WAY"، "واصلوا الاحتجاج.. استولوا على مؤسساتكم.. المساعدة في طريقها إليكم".

هذا النوع من الرسائل لا يضيف فقط “تشجيعا معنويا”، بل يرفع سقف الفعل، ويغذي سيناريو إسقاط، ويمنح المراهنين على الفوضى داخل البلد وخارجه سببا إضافيا للتصعيد.

ولا يقل دلالة عن ذلك أن طريقة التفكير الغربي في ملفات المنطقة ليست دائما “حقوقية” كما تقدم للجمهور. إذ كشفت تسريبات ترمب لنص رسالة منسوبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حديثا عن لغة تعامل مع سوريا وإيران كملفين سياسيين لـ”الاصطفاف” و”العمل المشترك”، بصياغة: "نحن متفقون تماما بشأن سوريا.. يمكننا أن نفعل أشياء عظيمة حول إيران..".

سواء اتفق القارئ مع تفسير هذه اللغة أو رفضه، فهي تكفي لتأكيد نقطة أساسية: إيران ليست في المخيال الغربي مجرد ملف احتجاجات ومعايير، بل ملف نفوذ وأمن وصراع.

صناعة الانطباع: التضخيم الإعلامي بوصفه أداة سياسية

في الأزمات الحديثة، لا تقل “الصورة” أهمية عن “الواقع”. فإذا نجحت آلة إعلامية في دفع انطباع أن البلد على حافة السقوط، يصبح تسويق الضغط الخارجي أسهل. وهنا يظهر نمط متكرر في إدارة الصراع: الإعلام يسبق الواقع، ثم يحاول جر الواقع إلى الصورة المصنوعة.

حتى الوكالات الدولية التي لا تتبنى الرواية الرسمية تحدثت عن وجود فجوة بين أرقام متداولة ومشهد غير محسوم، مشيرة إلى اختلاف كبير بين أرقام السلطات وأرقام جماعات حقوقية في الخارج. وهو اختلاف يذكر بأن “السردية” أصبحت جزءا من المعركة.

هذا لا يثبت تلقائيا “غرفة عمليات”، لكنه يوضح أن ما كان يقدم بوصفه صورة واحدة شاملة قد لا يكون انعكاسا دقيقا لتعدد المشاهد داخل بلد واسع ومعقد.

للعنف وظيفة ثانية لا تقل أهمية، هي وضع الدولة أمام معادلة خاسرة: إن تراخت الدولة قيل إنها عاجزة، وانهارت هيبتها وتوسع الانفلات، وإن تدخلت أمنيا تحولت صور التدخل إلى مادة تعبئة داخلية وخارجية

العنف المنظم: لماذا كان ضروريا للوصول إلى النقطة الحرجة؟

أخطر تحول في تلك الأيام كان انتقال جزء من المشهد إلى العنف والتخريب. هنا ينبغي التفريق بعناية: ليس كل احتكاك في الشارع دليل تنظيم، لكن نمطا من الاستهداف – بحسب ما قدمته السلطات وأعادته وسائل أخرى – ظهر بوصفه محاولة لكسر “النظام العام”، لا مجرد رفع صوت المطالب.

نقلت وكالة الأناضول عن أرقام رسمية إيرانية أنباء عن أضرار واسعة، شملت مباني حكومية ومراكز شرطة ومساجد ومدارس وبنوكا ومنازل خاصة، في عرض أرادت طهران من خلاله إبراز أن الأمر “تجاوز التظاهر السلمي” إلى “عنف منسق”.

مرة أخرى، قد يختلف القارئ حول التوصيف النهائي، لكن المعنى السياسي واضح: العنف هو الأداة الأسرع لصناعة صدمة عامة، وتفجير عاطفة، ودفع البلد إلى حافة الفوضى. وهذا بالضبط ما تحتاجه أي محاولة للوصول إلى “النقطة الحرجة”.

وللعنف وظيفة ثانية لا تقل أهمية، هي وضع الدولة أمام معادلة خاسرة: إن تراخت الدولة قيل إنها عاجزة، وانهارت هيبتها وتوسع الانفلات، وإن تدخلت أمنيا تحولت صور التدخل إلى مادة تعبئة داخلية وخارجية، تستثمر لزيادة الضغط وربما تبرير خطوات أشد. بهذا المعنى، العنف لا يخدم الفقير ولا يعالج سعر السكن، بل يخدم “سيناريو” واحدا: جر الأزمة من احتجاج إلى صدام ثم إلى تدويل.

لماذا فشلت الخطة في بلوغ النقطة الحرجة؟

رغم التصعيد، لم يتحقق السيناريو الذي كانت تراهن عليه بعض المنابر: انهيار سريع أو شلل شامل. ويمكن تفسير هذا الفشل بعاملين متلازمين:

احتواء سريع قبل تمدد الانفلات: يشير تراجع حدة الأحداث خلال أيام إلى أن الدولة نجحت – بصرف النظر عن تقييم أساليبها – في منع الانفلات من التحول إلى وضع شامل. وهذا عنصر حاسم؛ فالأزمات التي تتحول إلى “نقطة حرجة” عادة تحتاج زمنا أطول للتمدد، أو انقساما مؤسسيا، أو فقدانا واسعا للسيطرة.

يشير تراجع حدة الأحداث خلال أيام إلى أن الدولة نجحت – بصرف النظر عن تقييم أساليبها – في منع الانفلات من التحول إلى وضع شامل. وهذا عنصر حاسم؛ فالأزمات التي تتحول إلى “نقطة حرجة” عادة تحتاج زمنا أطول للتمدد، أو انقساما مؤسسيا، أو فقدانا واسعا للسيطرة. رفض اجتماعي واسع لمسار الفوضى: حتى في ظل غضب اقتصادي، لا يعني ذلك استعدادا عاما لحرق المجال العام أو دفع البلد إلى سيناريو تفكك. ولذلك لم تنجح محاولات نقل الأغلبية إلى لحظة “لا رجعة”. كثيرون يطالبون بإصلاحات، لكنهم لا يريدون انهيار الدولة ولا انزلاقا إلى نموذج صراعات داخلية عرفته المنطقة.

هذا يلتقي مع ملاحظة دول إقليمية ليست محسوبة على إيران، حذرت من التدخل الخارجي لأنه يزيد التفكك ويشعل الإقليم. ونقلت “رويترز” موقف تركيا الرسمي الواضح في التحذير من أي تدخل خارجي في إيران، واعتبار ذلك وصفة لمزيد من عدم الاستقرار.

الخطة فشلت في بلوغ تلك النقطة؛ لأن الاحتواء كان أسرع مما توقع كثيرون، ولأن المجتمع رغم شكاواه لم يمنح شرعية للانزلاق إلى فوضى شاملة

ما بعد الفشل: هل انتهى الرهان الخارجي؟

الفشل في جولة لا يعني نهاية الرهان؛ فغالبا ما تنتقل الأدوات من “حسم سريع” إلى “إنهاك تدريجي”: تشديد اقتصادي وسياسي، استعراضات عسكرية ورسائل ردع وتهديد، وحرب نفسية طويلة تجعل المجتمع يعيش في توتر دائم.

وبالفعل، ظهرت تغطيات تتحدث عن تصاعد المخاوف من مواجهة عسكرية، وحركة قطع بحرية، وتهديدات متبادلة، في سياق يربط الأزمة الداخلية بالضغط الخارجي.

ولا يلزم هنا القطع بأن الحرب واقعة غدا؛ يكفي إدراك أن إبقاء البلد تحت سقف توتر دائم هو في حد ذاته أداة ضغط، وقد يستثمر عند أي حادث أو شرارة، أو أزمة اقتصادية لاحقة، لإعادة محاولة الوصول إلى النقطة الحرجة.

كيف تقرأ الحلقة دون تبني رواية جاهزة؟

يمكن اختصار المشهد في معادلة متوازنة:

نعم، الغضب المعيشي حقيقي وله أسباب داخلية وخارجية.

نعم، واشنطن وتل أبيب تعاملتا مع الاحتجاجات كفرصة سياسية، وظهر ذلك في خطاب علني يدفع نحو التصعيد والاستحواذ على المؤسسات.

نعم، انتقال جزء من المشهد إلى العنف والتخريب جعل الأزمة قابلة للتدويل ومهيأة لصناعة سردية “الدولة العاجزة”، وهو عنصر مركزي في أي محاولة للوصول إلى النقطة الحرجة.

لكن الخطة فشلت في بلوغ تلك النقطة؛ لأن الاحتواء كان أسرع مما توقع كثيرون، ولأن المجتمع رغم شكاواه لم يمنح شرعية للانزلاق إلى فوضى شاملة.

وبين هذا وذاك، يبقى أن التحدي الأكبر للإيرانيين -مؤيدين ومعارضين- ليس إنكار المطالب ولا شيطنة الاحتجاج، بل حماية الاحتجاج من الاختطاف: حماية حق الناس في الضغط والإصلاح من أن يتحول إلى مسار يخدم خصوم إيران قبل أن يخدم أهلها.