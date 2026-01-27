معرض القاهرة للكتاب.. خواطر على الهامش

يعد معرض القاهرة أكبر معرض كتاب عربي من حيث عدد الزوار ودور النشر المشاركة، فلكم أن تتخيلوا أن عدد زوار المعرض قد تجاوز في بعض دوراته 5 ملايين زائر، وشارك فيه أكثر من 1400 دار نشر من 83 دولة، ويقال إنه أقدم معرض كتاب عربي مستمر في العالم.

ولذلك أحرص على زيارته كل عام، فـ"كل الصيد في جوف الفرا"، وهو يغني عن غيره من المعارض، ولا يغني غيره عنه. وهو معرض المعارض، والجامع للشتات، وقبلة المثقفين والقراء، وكعبة عشاق المعرفة العربية حول العالم.

أكتب لكم هذه المقالة وأنا في الطائرة عائدا إلى الدوحة، وقد أحببت أن أشارككم بعض الخواطر لعلها تكون خفيفة عليكم:

نحن حين نزور المعرض لا نزوره لذات الكتب فحسب، فالكتب أصبحت متيسرة ومتوافرة، وإنما هناك متعة في التسوق ذاته، وفي لقاء الأحبة والقراء من مختلف دول العالم. فالمعرض القاهري تحديدا أصبح ملتقى يجمع قراء العربية حول العالم، وفي كل سنة أتعرف على قراء جدد متنوعين ومختلفين من شتى دول العالم، وهذا أمر لا يتيسر في أي مناسبة أخرى.

من المهم للمؤلفين بمكان أن ينزلوا للناس في المعارض، وأن يستمعوا إلى القراء وانطباعاتهم حول ما يكتبون وينشرون. فكم استفدت من تعليقات الناس على ما أكتب وأنشر، وكم دفعتني كلماتهم إلى الاستمرار في الكتابة والتأليف والنشر، لأن الإنسان الذي ينشر النافع والمفيد في "عالم التفاهة" قد يعتريه شيء من الشك والإحباط، ويتوهم أن لا أحد يقرأ له ولا ينتفع بما ينشر.

ومن عادة كثير من المستفيدين أنهم لا يتفاعلون ولا يعلقون ولا يخبرون بما انتفعوا به، لا لسوء نية بل بمقتضى الطبيعة. فإذا زار الإنسان مثل هذه الفعاليات الثقافية، واستمع إلى الناس، وعرف انتفاعهم بما يكتب وينشر، علم أنه متوهم في ظنه أنه لا أحد يقرأ له، وهذا له أثر كبير على المؤلف كما لا يخفى.

وكم من فكرة جديدة لتأليف كتاب ولدت في أروقة معرض الكتاب بسبب المحادثات الجانبية التي تجري على هامش المعرض وأثناء التسوق، وأنا الآن أعمل على كتاب إنما ولدت فكرته بهذه الطريقة، ونسأل الله التمام.

في المعرض يقل الحديث عن الماديات، ويغلب الحديث في العلم والمعرفة والثقافة وعالم الكتب الذي لا نهاية له.

من يزور معرض القاهرة يشك في كلام أولئك القائلين إننا نعيش عصر أفول الكتاب الورقي، فرغم قلة ذات اليد عند كثير من الناس نجد أن الإقبال كبير جدا على الكتاب الورقي، الذي ما زال يحتفظ برونقه وجماله رغم كثرة المزهدين فيه.

كان لي صديق صاحب مروءة عالية، وهو رجل كريم شهم مضياف، يقول لي: لا ينبغي أن "نكاسر" ونفاصل الكتبيين على سعر الكتاب، فهؤلاء أهل مهنة عظيمة شريفة يوشك أن يندثروا.

من أكبر التحديات التي تواجه القارئ القديم أن يتخفف من "الشراء" ويكثر من "القراءة". وفي كل سنة، وفي كل معرض، نحدث أنفسنا ونحن على أبواب المعرض قائلين: "هذه المرة سأتخفف من الشراء"، وفي كل مرة نفشل ونسقط أمام إغراء الكتب الجديدة.

إلا أني أبشركم بأني قد نجحت في معرض القاهرة العام الماضي، واستطعت أن أتخفف جدا من الشراء إلى درجة أني اكتفيت بحقيبة واحدة للملابس والكتب، وهذا إنجاز كبير. ولكني هذه السنة فشلت، ولم أستطع مقاومة إغراء جديد الإصدارات ونوادر المطبوعات، مع رخص شديد في أسعارها، حتى إنك لتجد الكتاب الواحد ذا الطبعة الأنيقة بثلاثة ريالات. وهذا شيء لا وجود له في غير مصر فيما أعلم، وها أنذا أعود إلى قطر وفي بطن طائرتنا ثلاث حقائب محملة بنفائس الكتب، بعد أن عاهدت نفسي مرارا على أن أتخفف.

لماذا نشتري كتبا جديدة ونحن لم نقرأ ما عندنا؟ هذا السؤال هو أكثر ما يضغط على كل مثقف وقارئ نهم، ولم أستقر على رأي في الإجابة عنه. وأذكر مرة أني أردت أن أغري أحد كبار المؤلفين في عصرنا بأني أريد أن أهديه مجموعة من المطبوعات الجديدة، فلم يبد حماسا، وقال: دعني أولا أنتهي من الكتب التي عندي.

فإذا كانت الكتب إنما خلقت ووجدت لتقرأ لا لتصف وتزين بها الصفوف، فلماذا نشتري كتبا جديدة وكتبنا في بيوتنا ما زالت مغلفة لم تفتض؟

تختلف أجوبة عشاق الكتب في هذا، والذي أذهب إليه أن "لكل جديد لذة"، كما قال الشاعر العربي، وأن الإنسان لا يجمل في عينه إلا الكتاب الذي على رف المكتبة، ويشعر أنه أهم كتاب، حتى إذا ما اقتناه قلت قيمته عنده وضعفت رغبته فيه، لأنه صار ملكا له. وهكذا شأن الإنسان في كل الأشياء، إذا تملكها ذهبت قيمتها غالبا.

وقد عالجت نفسي إلى حد كبير من سعار شراء الكتب هذا، واستقر الأمر عندي مؤخرا على شراء ما أتيقن، أو يغلب على ظني على الأقل، بأني سأقرؤه، وتخففت جدا من شراء الموسوعات الطوال ذوات المجلدات.

وكنت قبل عشر سنوات جردت مكتبتي وأخرجت منها الكتب التي لا تهمني وليست من اختصاصي، فبلغت "الكراتين" ذوات العدد، وزعتها على جملة من القراء وطلاب العلم ونفسي طيبة بذلك. وهو أمر شديد على النفس لمن يعرف قيمة الكتاب عند القارئ، لكني جاهدت نفسي، ورأيت أن هذا أنفع لي وللناس من أن تبقى هذه الكتب متكدسة حبيسة الأرفف.

ولذلك أقول: نعم، أنا أشتري كتبا جديدة والحال أن عندي مئات الكتب لم أنزع عنها أغلفتها بعد، لأنني أعلم بأني سأحتاج إليها يوما. وقناعتي، على الأقل الآن ولا أدري عن السنة القادمة، أن القديم له وقت، والجديد له وقت، وأن هذه الكتب من الصدقة الجارية التي يورثها الإنسان للناس من بعده. كما لا يغيب عن أذهاننا أن في الجديد من المواضيع والعلم ما لا يوجد في القديم أيضا.

صافحت الشيخ وغادرت وأنا أقول في نفسي: ما أجمل درسك يا شيخنا، وسيكون أجمل، والله، لو كان بالعربية الفصحى التي تعلمناها من كتبكم، وليس باللهجة العامية

قبل أيام من انطلاق معرض القاهرة نال الشيخ الدكتور محمد محمد أبو موسى جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام، والشيخ، أمد الله في عمره وختم له بالحسنى، يستحق هذا التكريم وزيادة. فهو شيخ البلاغيين في هذا العصر، وتلاميذه هم شيوخنا الذين أخذنا عنهم، ولطالما انتفعت بمؤلفات الشيخ ومرئياته على "يوتيوب".

ولما وصلت إلى القاهرة لحضور المعرض نما إلى علمي أن للشيخ درسا في البلاغة بعد صلاة الظهر في جامع الأزهر، فذهبت مع صاحبي ودخلنا الجامع، ومشينا في ساحته حيث مشى الأئمة ابن حجر وابن خلدون والسخاوي وابن تغري بردي والقلقشندي وغيرهم من نجوم الدنيا، حتى وصلنا إلى رواق من أروقة الجامع، الذي كلما دخلته شعرت بشعور لا يوصف من الجمال والجلال. فإذا الشيخ محمد أبو موسى وسط حشد كبير من طلاب العلم أمامه وعن يمينه، وإلى شماله طالباته يجلسن في حشمة ووقار وأدب.

كان الشيخ قد انتهى قريبا من شرح كتاب "دلائل الإعجاز" بعد أن قضى سنين في شرحه، وشرع مؤخرا يعلق على "الرسالة الشافية" في الإعجاز أيضا. وكان يجلس بجانبي طالب سوداني يكتب بخط أنيق فوائد الشيخ على طرة كتابه، وكنت أسارقه النظر، أرى ما يكتب وأتابع معه النص إذا قرأ الطالب. فرق لي وقرب لي الكتاب لأتابع معه.

لما انتهى الشيخ من درسه حاصره الطلبة من كل جانب، ولم يستطع الوقوف ولا الحركة، كل يريد أن يسلم عليه ويلثم يده ويتشرف بمصافحته. صافحت الشيخ وغادرت وأنا أقول في نفسي: ما أجمل درسك يا شيخنا، وسيكون أجمل، والله، لو كان بالعربية الفصحى التي تعلمناها من كتبكم، وليس باللهجة العامية.

يبلغ الشيخ اليوم التسعين من عمره، متع الله به وأمد في حياته، وهو مع ذلك يشرح كتبا من متين العلم لطلابه في حماسة عجيبة، وهمة عالية، ويبث في دروسه نصائح أبوية صادقة، تتعلق بمنهج الطلب والتعليم والتعامل مع كنوز الأجداد. ولا يخلو درسه، كعادة دروس مشايخنا المصريين، من ظرافة ولطافة وطرفة ونكتة.

ولعلي أقف هنا، فقد أعلن قائد طائرتنا قرب وصولنا إلى بلادنا الحبيبة قطر، وعلينا أن نستعد للهبوط والخروج، وعلي أن أغلق جهاز "اللاب توب" لأسباب غامضة تتعلق بالأمن والسلامة كما يزعمون.