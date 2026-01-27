بين نصيحة صديقة ويقين قلب.. حين ينصف الحب الرجال

قالت لها: احذري منه، هو وبقية جنسه، واسمعي نصيحة صديقة تحب لك الخير، خصوصا وأنت مقبلة على حياة جديدة معه.

قالت لها: كيف هذا؟ لا أستطيع أن أفهم ما تقولين ولا ما تقصدين.

قالت الصديقة: أقصد لك كل خير وسعادة معه في بداية حياتكما الزوجية.

قالت لها: وما الامر إذن؟ هل تعلمين عنه شيئا يشينه أو يجعلني أحذر منه كما تقولين؟ أخبريني بسرعة أرجوك.

قالت الصديقة: لا، ولكن سيكون هذا حال أي واحد منهم، أقصد الرجال عموما، ألا تفهمين؟ رجل لديه كبرياء وعظمة وقوة وتسلط، مع أنانية وحب للذات.

قالت لها: ومن أين عرفت كل هذا عنه؟ أهو المقصود بذاته؟ أجيبيني بصدق وبسرعة.

قالت، وصوتها يحمل نبرة تراجع: لا، ولكن أقول ذلك لأن هذا هو الغالب من صفاتهم، فهم جنس خشن.

قالت لها: من الذي رسخ في ذهنك وعقلك هذا المعنى، وهذا الشعور الاسود الذي أراه بلون شعرك الفاحم؟ أظنك قد تعاملت مع الخبيث من هذا الجنس، والعياذ بالله.

إنه يبصر بنور الله بسبب تمسكه بكتاب الله حفظا وفهما وعملا، فماذا تنتظرين من وراء هذا النور إلا اشراقا في وجهه، ونورا يشع في أرجاء فؤادي؟

وأطمئنك أنني أشعر بعكس كل ما تقولينه عنهم، فحبيبي إنسان يتحلى بمبادئ عظيمة، وخلق سام، وهو خلق الاسلام العظيم. أحس بنور إيمانه على وجهه المشرق الباسم دائما، ليس لي وحدي، بل لكل الناس. فهو يمتثل لحديث الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، إذ هو قدوته في الحياة:

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. أخرجه البخاري في الادب المفرد، والترمذي، وابن حبان.

فصفة البشاشة وحسن الكلام متأصلة فيه، وغيرها من مكارم الاخلاق، لأنه فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به. فهو يعفو عمن ظلمه، ويصل من قطعه، ويعطي من حرمه، وكلها من صفات حسن الخلق. وهذا الخلق يتحلى به من كان محمد صلى الله عليه وسلم قدوته.

قالت الصديقة: إنك تقولين هذا الكلام وتنسجين هذا الوصف عنه لأنك تحبينه حبا شديدا، فمرآة الحب عمياء كما يقولون، ثم ضحكت بسخرية.

قالت الصديقة: ألهذه الدرجة تحبينه وتثقين في كريم أخلاقه وحسن معاملته لك؟

قالت لها: قلت لك من قبل، إنه حين رضي بالله ربا، وبالاسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ومعلما ورسولا، كانت هذه صفاته التي تجعله محبوبا من الجميع.

أحس منه برحمة، ولا يعكرها إلا حديث قرأته مرة، يقول في معناه إن المرأة كالضلع الاعوج، فإذا أردت أن تقيمه فلا تشتد عليه لئلا ينكسر.

قالت الصديقة: هذه أول مرة في حياتي أسمع عن امرأة تعظم رجلا ولا تخشاه مثلك.

قالت لها: قلت لك أكثر من مرة، أراه يعاملني كالاب الحنون الذي لا يقصد إيذاء ولده الحبيب حين يخطئ، بل كل ما يريده أن يصلح من أخلاقه ويحسن تربيته، لأنه يشعر بمسؤولية أمام الله تجاهه. ولا أخفي عليك أنني كل يوم أحس أنني أتعلم من هذا الانسان كل شيء جميل، من قول أو عمل، وما ينبغي أن يكون عليه الانسان في حياته مع شريكه ومع البشر أجمعين.

وسابقا كنت تتحدثين عن تسلطه وأنانيته، وأنت تفهمين هذه الصفات على غير حقيقتها. فقد علمني وفهمني أن ديننا الحنيف أقر قوامة الرجل، وكثير من النساء يفهمن القوامة كما تفهمينها أنت: تحكما وسيطرة وأنانية.

أريد منك شيئا واحدا، وهو أن تدعي لي أن يرزقني الله زوجا مثله. لقد غيرت في فكرتي السيئة عن جنس الرجال بصدق

بينما القوامة وضعها رب العزة في الرجل الصحيح الايمان: "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله" (النساء: 34).

والمرأة تشعر بضعفها وتحتاج إلى قوامته ورجولته إلى أبعد حد، والقوامة ليست قوامة العضلات وقوة الجسد، بل القوامة التي ترضي الله، وتجعل الميزان بينهما معتدلا، والحب بينهما ممهدا.

قولي لي بربك: كيف يكون الرجل رجلا دون هذه القوامة المشروعة؟ إني أريد حمايته، وظله، وقوامته المعتدلة التي تحفظني وتحتويني.

قالت الصديقة: لا أستطيع أن أكمل هذا الحديث معك بهذه المفاهيم، أقصد بهذه المشاعر الفياضة، وأتمنى لك كل السعادة مع زوجك المؤمن، المحب لربه ولرسوله الكريم.

وافترقنا، وأحسست أن الامل قد ولد في قلبها، وأخذت تنظر إلى الرجال وإلى الحياة بنظرة فرح وتفاؤل شديدين.

