كيف تغير واشنطن الأنظمة عبر الحروب الناعمة؟

الحروب الناعمة: أدوات واشنطن لتغيير الأنظمة

منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بدا وكأن السياسة الأمريكية تعود إلى خطاب القوة الصريحة، لكن ما جرى في العمق كان أكثر تعقيدا. فبينما ارتفعت نبرة المواجهة العلنية، استمرت واشنطن في تطوير أدوات أقل صخبا وأكثر نفاذا لتغيير الأنظمة. لم يعد التدخل المباشر هو القاعدة، بل أصبح الاستثناء، وحلت مكانه الحروب الناعمة التي تدار عبر الاقتصاد، والإعلام، والعقوبات، وإعادة تشكيل الخطاب السياسي.

في عهد ترامب، تزاوجت الشعبوية السياسية مع أدوات النفوذ غير العسكرية، لتؤكد أن تغيير الأنظمة لم يعد يحتاج إلى احتلال عسكري، بل إلى إدارة ذكية للأزمات، ودفع الدول إلى التآكل من الداخل تحت ضغط محسوب ومتعدد الوجوه.

لم تتخل واشنطن عن العنف، بل انتقلت من منطق الاقتحام إلى فلسفة التسلل، من الحرب بوصفها حدثا صاخبا إلى الصراع بوصفه حالة ذهنية طويلة الأمد. فالتدخل المباشر، مهما بلغ جبروته، يظل صداما مع الجسد السياسي للدولة، بينما تستهدف الحروب الناعمة روحها، وعيها الجمعي، سرديتها عن ذاتها، وثقتها بنفسها.

الحرب الناعمة ليست نقيض العنف، بل شكله الأكثر تهذيبا. إنها عنف بلا دم، وهيمنة بلا احتلال، وسقوط بلا مشهد درامي. تبدأ بسؤال بسيط، ثم تتوالى الأسئلة، حتى تفقد الدولة يقينها، ويصبح وجودها محل نقاش دائم. هنا لا يطلب من النظام أن يسقط، بل أن يشكك في شرعيته، والشك، كما نعلم جميعا، أول أبواب التفكك.

السلاح الأول في قلب هذه الحرب الهادئة هو السردية. تغتصب اللغة، وتشوه المفاهيم: الوطن يصبح عبئا، والسيادة توصف كقيد صدئ، والسلطة كجريمة، والاستقرار يتهم بالاستبداد. الكلمات لا تصف الواقع، بل تعيد خلقه، وحين تتغير اللغة، يتغير ما يبدو ممكنا، وما يبدو مشروعا، وما يبدو حتميا.

الإعلام، في هذا السياق، يأتي كمرآة مكسورة، لا يعكس الوجه كاملا، بل شظايا منه، وكل شظية تدعي أنها الحقيقة كاملة. هنا لا يظهر من المشهد سوى جانب واحد، ويترك الباقي في العتمة. ومع الزمن، يختلط الضوء بالحقيقة، وتتحول الرواية إلى قدر. فالدولة التي تحاصر سرديا تهزم رمزيا قبل أن تهزم سياسيا. الهزيمة هنا ليست سقوط العاصمة، بل سقوط المعنى.

ثم تأتي المجتمعات العابرة للحدود، بأقنعتها النظيفة، تدخل كقساوسة في جنازة الدولة. تتحدث عن القيم، لكنها تعمل ضمن هندسة مصالح دقيقة. تدرب، وتمول، وتنسق، وتفتح قنوات خلفية مع الخارج، حتى يصبح الداخل تابعا، ويغدو القرار الوطني بندا تفاوضيا. لا حاجة لانقلاب، يكفي أن يختطف المستقبل باسم المجتمع المدني.

أما الاقتصاد، فهو الميتافيزيقا الخفية للسياسة، والمقصلة الأكثر وحشية. عقوبات تفرض باسم القانون الدولي، لكنها تصيب الشعب قبل النظام، وتضعف الدولة من الداخل. الجوع هنا ليس هدفا، بل أداة إقناع قاسية، ووسيلة يعاد عبرها توجيه الغضب الشعبي، لا نحو الخارج، بل نحو السلطة القائمة. هكذا تتحقق الغاية، ويطلب من الضحية أن يختار جلادا جديدا.

وفي الفضاء الرقمي، تبلغ الوحشية ذروتها، حيث تتجسد الحرب الناعمة في أكثر صورها سيولة. لا قائد، ولا مركز، ولا هوية، ولا أخلاق. لا جبهة واضحة، كل هاتف ساحة، وكل مستخدم جندي محتمل في معركة لا يدرك أبعادها. تصنع الحقيقة بالانتشار لا بالدليل، ويقاس الصواب بعدد المشاركات. في هذا العالم، تفكك الدولة إلى آراء، وتختصر السيادة في وسم قابل للحذف.

في المحصلة، تكشف تجربة واشنطن أن تغيير الأنظمة لم يعد فعلا عسكريا صريحا بقدر ما أصبح عملية مركبة تدار بصبر ودهاء. فخلف خطاب ترامب الصاخب وشعاراته المباشرة، استمرت الحروب الناعمة في أداء دورها الخفي، مستندة إلى العقوبات الاقتصادية، والضغط السياسي، وإعادة تشكيل السرديات الداخلية للدول المستهدفة. لقد بدا التدخل المباشر وكأنه تراجع، لكنه في الحقيقة تحول إلى ظل حاضر، بينما تقدمت أدوات التأثير غير العسكرية إلى الواجهة.

وهكذا، يؤكد هذا المسار أن أخطر ما في سياسة تغيير الأنظمة اليوم ليس ما يقال علنا، بل ما يدار بصمت، حيث يدفع النظام إلى التآكل من الداخل، ويترك السقوط ليبدو كأنه نتيجة حتمية لا صنيعة قرار.

وفي عالم تحكمه الحروب الناعمة، قد لا يكون السؤال: كيف تهزم الدول؟ بل: متى تفقد قدرتها على الإيمان بذاتها؟