"قلب الظلام".. رائعة جوزيف كونراد (6)

دماء على ضفاف البحيرات العظمى

في الكونغو.. الموت لا يأتي دائما من رؤوس الأشجار!

سردت في الحلقة الأولى كيف قرأت رواية "قلب الظلام"، هذا العمل الأدبي البديع، وأنا بعد مراهق في الخامسة عشرة من عمري، ليظل قابعا في عقلي الباطن مدة 18 عاما قبل أن يطرق باب عقلي الواعي من جديد.

حدث ذلك أثناء تمايل تلك الطائرة الصغيرة بشدة في الجو، وهي تحلق على ارتفاع منخفض فوق كينشاسا (ليوبولدفيل سابقا)، عاصمة الكونغو، وتحديدا في 2 سبتمبر/أيلول عام 1999، الذي كان بداية لمهمة طويلة امتدت عبر ثلاث سنوات لتغطية حرب الكونغو الضروس.

سردت أيضا في الحلقة الأولى كيف كنت مستغرقا في تأمل تلك الأشجار الاستوائية العملاقة على جانبي الطريق، والتي لم تختلف عما ورد في "قلب الظلام".. كانت مشاهد الرواية التي تعلقت بها صبيا تمر على ذهني تباعا.

في الوقت ذاته، وبعد أن قطعنا ما يقرب من ثلاثة كيلومترات، انتبهت إلى تفصيلة لم ترد في رواية كونراد، ألا وهي أن جميع تلك الأشجار الباسقة مقطوعة الرؤوس! وبعد سؤال سائق السيارة عن السر وراء تلك الظاهرة، أجاب بالقول إن الهدف هو منع الساعين لاغتيال الرئيس لوران كابيلا من استخدام رؤوس الأشجار كمخابئ لاصطياده أثناء خروجه في موكبه.

المحزن أن الرجل وصل العاصمة كينشاسا بعدما تم ذبح رجال الأعمال اللبنانيين الـ11، وكل ما فعلته الحكومة الكونغولية هو تقديم اعتذار عن الجريمة، بحجة أنها كانت خطأ غير متعمد

مقتل كابيلا.. اتهام حارسه المسلم وظهور المفاجأة!

إلا أنه في مساء 16 يناير/كانون الثاني 2001، تم إطلاق النار على كابيلا في مكتبه بقصر الرئاسة المسمى "قصر الرخام"، ما أسفر عن مقتله.

الرواية الرسمية تلخصت في أن العقيد رشيدي كاسيريكا ميزيلي، الحارس الشخصي للرئيس، هو الذي نفذ عملية الاغتيال في إطار محاولة للانقلاب دبرتها مجموعة من قبيلته، التي كانت متحالفة مع كابيلا في حملته لإسقاط الطاغية موبوتو سيسي سيكو، وأن أولئك انقلبوا عليه بسبب ما تردد عن أنه بصدد لقاء عدوه اللدود بول كاغامي، رئيس رواندا، للتباحث بشأن الحرب التي يشنها على الكونغو.

إعلان

وقد تواكب ذلك مع توجيه الاتهام للقائم بعمل وزير الدفاع، البريغادير ديودونه كايمبي، الذي التقيته كثيرا لإجراء حوارات صحفية معه، والذي أقاله كابيلا قبل الاغتيال بأسابيع قليلة بتهمة التقصير في أداء عمله.

أيضا، وفي 17 يناير/كانون الثاني، أي عقب الاغتيال بيوم واحد، تم اعتقال 11 من رجال الأعمال اللبنانيين المقيمين في الكونغو لسنوات طويلة، ومعظمهم كانوا يعملون في تجارة الألماس. وتم التكتم على خبر الاعتقال، الذي علمته من مصدر رفيع المستوى في اليوم نفسه، ولكن الغريب أن القائم بأعمال السفير اللبناني لم يحرك ساكنا عندما تواصلت معه في هذا الشأن.

ولأنه جرت العادة في الظروف الغامضة لعملية اغتيال مريبة لرئيس دولة ديكتاتورية، أن يتم الإسراف في القتل بحجة الانتقام، للتعمية على الجاني الحقيقي، فإنني استشعرت قلقا شديدا على مصير هؤلاء اللبنانيين، وخاصة مع تقاعس القائم بأعمال السفير اللبناني.

ولهذا نشرت خبرا عاجلا في الصفحة الأولى لصحيفة الأهرام المصرية حول ملابسات اعتقال رجال الأعمال اللبنانيين، مناشدا حكومتهم التدخل الفوري لمنع مذبحة وشيكة، إلا أن الحكومة اللبنانية أضاعت أياما قبل أن توفد السيد هيثم يوسف مبعوثا خاصا كي يستجلي حقيقة الأمر.

المحزن أن الرجل وصل العاصمة كينشاسا بعدما تم ذبح رجال الأعمال اللبنانيين الـ11، وكل ما فعلته الحكومة الكونغولية هو تقديم اعتذار عن الجريمة، بحجة أنها كانت خطأ غير متعمد. وبالطبع، فقد تم توريث الرئاسة لجوزيف كابيلا، نجل الرئيس الراحل، الذي كان حتى اغتيال والده يشغل منصب رئيس أركان الجيش الكونغولي.

الشاهد أنه في عمليات الاغتيال، مثل تلك التي راح ضحيتها كابيلا الأب، عادة ما تقوم الجهة، أو الجهات، المخططة والمنفذة بإطلاق العديد من قنابل الدخان للاختفاء وراءها، وذلك بالقتل الفوري للشخص المزعوم أنه قام بالاغتيال، وإطلاق إشاعات بوجود أطراف مخططة، سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية.

ويترافق ذلك مع إطلاق حملة اعتقالات مصحوبة بإعدامات فورية، دون انتظار محاكمات، حتى ولو صورية، وحجب بعض الحقائق التي يمكن أن تشير إلى الأطراف المستفيدة من قتل الرئيس.

وبتطبيق تلك الممارسات المعتادة، المصاحبة لمثل هذه الاغتيالات، سنجد أن الطرف، أو الأطراف، التي خططت ونفذت اغتيال لوران كابيلا طبقت كل ما جاء في كتاب الاغتيال السياسي.

فمن ناحية، تعاملت شخصيا مرات عديدة مع القائم بعمل وزير الدفاع المقال، ديودونه كايمبي، الذي بدا على ولاء تام للرئيس كابيلا. ومن ناحية أخرى، ثبت منذ اللحظة الأولى أن اللبنانيين الأحد عشر كانوا مجرد قنبلة دخان للتغطية على الملابسات الحقيقية للجريمة. ومن ناحية ثالثة، فإن الرئيس لوران كابيلا كان يتعامل مع العقيد رشيدي، حارسه الشخصي، بشكل أفضل من تعامله مع نجله جوزيف.

وفي غضون الأيام الأولى بعد الاغتيال، تم تسريب أن دوافع دينية كانت وراء قيام رشيدي بقتل الرئيس، وذلك باعتبار أن الحارس كان مسلما، إلا أن ما لا يعلمه الشعب الكونغولي أن رشيدي كان من بين القلة القليلة التي كانت تعلم أن الرئيس مسلم، وأنه أخفى إسلامه حتى لا يتعارض ذلك مع حتمية كون الرئيس مسيحيا.

إعلان

وهناك حقيقة أخرى تم إخفاؤها، وهي أن الرئيس كابيلا كان قد سئم ما تردد عن فساد نجله، رئيس الأركان، الذي أدى إلى عدم تسلم الجنود رواتبهم لشهور عدة، وهو ما كان يدفعهم إلى موجات من السلب والنهب في المدن المختلفة، ومن بينها العاصمة كينشاسا ذاتها. ولذلك كان كابيلا الأب قد اتخذ قرارا بإبعاد كابيلا الابن عن قيادة الجيش قبيل اغتياله بأيام قليلة.

جوزيف كونراد، وهو يكتب جانبا من سيرته الذاتية، متمثلة في السنوات التي عاشها وعمل خلالها في الكونغو في نهاية القرن التاسع عشر في قالب روائي، كان وكأنه يكتب تاريخا موضوعا على طاولة روليت لا تكف عن الدوران

ما علاقة رواية "قلب الظلام" بصعود وسقوط كابيلا؟

الحقيقة الأخرى هي أن القوى الغربية، ومن ورائها شركاتها العملاقة، كانت على تواصل مع الابن بعد أن انقلب الوالد على عقود التعدين المجحفة، التي وقعها معها للحصول على دعمها في حملته ضد الطاغية موبوتو سيسي سيكو.

والابن، الذي كانت لغته الأولى هي لغة أمه التنزانية، وهي السواحيلية والإنجليزية، لم يكن قادرا على التواصل بسهولة مع جنوده، وبعد ذلك شعبه، لا باللغة المحلية الأولى (اللينغالا) ولا بالفرنسية، وهو ما عزز حظوظه لدى هذه الشركات، ومعظمها أميركية أو كندية، لكونه يميل ثقافيا إلى لسان وطن أمه السواحيلية والإنجليزية أكثر من الفرانكوفوني.

وقد يعجب المرء؛ فما العلاقة بين قصة صعود وسقوط لوران كابيلا وبين رواية "قلب الظلام" لجوزيف كونراد؟ فقد وقعت أحداث الرواية في العقد الأخير من القرن التاسع عشر، في حين أن مأساة لوران كابيلا جرت في القرن العشرين، وأفضت إلى تلك النهاية المأساوية في العام الثاني من الألفية الثالثة.

الواقع أن جوزيف كونراد، وهو يكتب جانبا من سيرته الذاتية، متمثلة في السنوات التي عاشها وعمل خلالها في الكونغو في نهاية القرن التاسع عشر في قالب روائي، كان وكأنه يكتب تاريخا موضوعا على طاولة روليت لا تكف عن الدوران، مكررة التاريخ بشكل شبه سرمدي.

الفارق الوحيد في اللعبة هو أن كرة الروليت تستقر من وقت لآخر على رقم مختلف، والأرقام تمثل الشخصيات الجديدة التي تربح مرة وتخسر حياتها معظم المرات.

ولعل من عجائب القدر، التي تمثلت في العديد من مواضع "قلب الظلام"، أن الموت لم يباغت لوران كابيلا من بين رؤوس الأشجار الاستوائية الباسقة، التي تمت الإطاحة بها على طول طريق المطار، وإنما باغته الموت في مكتبه داخل "قصر الرخام" الرئاسي، وفي قلب عاصمته كينشاسا، وفي الغالب من دم لا يبعد كثيرا عن دمه الذي سال غزيرا.