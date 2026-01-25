الغربة.. 5 سنوات بين الفقد والنضج

ليست الغربة انتقالا من مكان إلى آخر فحسب، بل تجربة تعيد تشكيل الإنسان من الداخل، وتضعه أمام أسئلة الفقد والحرية وبناء الذات. في هذا النص أشارك تجربة خمس سنوات خارج الوطن، حيث تداخل الحنين بالنضج، وتحولت القسوة إلى وعي، والغربة إلى مدرسة للحياة.

بداية العشرينات.. النضج أحيانا يسبق الرغبة فيه

غادرت تونس في التاسعة عشرة، طفلة أكثر من امرأة، أجر حقيبة صغيرة وأحمل في قلبي وطنا كاملا. كنت أظن أن الغربة مجرد رحلة بعيدة تفتح أبواب الأحلام، ولم أكن أعرف أنها ستفتح أيضا أبواب الامتحان، وأنها ستعيد تشكيل حياتي كما لم أتخيل يوما.

دخلت العشرينيات بوجه حالم، فصفعتني الحياة سريعا. العشرينيات قاسية، مليئة بالامتحانات التي لا تنتظر إذنك، وبالخيبات التي تسقط عليك قبل أن تستعد. خسرت أشياء كنت أظنها أبدية، وانهارت أوهام كنت أتشبث بها كطوق نجاة. وفي كل سقطة كنت أنهض، أحمل ندباتي كأوسمة صامتة، وأمضي كمن يتعلم المشي على طريق مفروش بالشوك؛ طريق يشبه ما يمر به كل من اضطر أن يكبر خارج أرضه.

اكتشفت أن الغربة تمنحك حرية واسعة، لكنها في الوقت نفسه تضعك أمام أقسى اختبار: ماذا ستفعل بتلك الحرية؟ أي الطرق ستختار؟ طريق يضيعك في متاهاته، أم طريق يصنع منك شخصا له شأن أمام نفسه قبل الناس

فقدان السند والحنين.. حين نفقد السند، يصبح الحنين أثقل مما نحتمل

في الغربة اكتشفت أن الحنين ليس شعورا شاعريا، بل وجع يومي يتكرر في التفاصيل الصغيرة: في لهجة عابرة، في رائحة خبز، في غروب شمس يشبه غروب مدينتي. لكن أقسى ما حملته تلك السنوات كان فقدان السند؛ رحيل أبي جعل الغربة مضاعفة: غربة عن الأرض وغربة عن الأمان.

وجدت نفسي أمام امتحانات لم أتخيل أنني سأقف عندها يوما: ليال طويلة بلا سند، دموع تخفيها الجدران، وصمت يجاوب أسئلتي بدل الناس. كانت بداية العشرينيات مدرسة قاسية، صاغتني على نار التجربة والفقد، كما تصوغ كثيرين ممن يواجهون الحياة وحدهم للمرة الأولى.

دروس الغربة.. ما نتعلمه بعيدا عن الوطن لا ينسى

علمتني الغربة أن السقوط لا يهين، بل الاستسلام هو الهزيمة الحقيقية، وأن الخسارات ليست مقابر للأحلام، بل أرضا تنبت صلابة جديدة. تعلمت أن التضحية قيمة، لكن أن أفنى من أجل الآخرين ليس عدلا، وأن الكرامة أثمن من أي بقاء. وتعلمت كيف أواجه الإساءة بلا إساءة، وأخفي غضبي في يقين أن الله لا يترك حق مظلوم. فهمت أن الصبر ليس ضعفا، بل سمو، وأن الانتصار الحقيقي أن أغلب نفسي لا أن أغلب الناس.

أخيرا عشت الغربة، ومررت بتجربة الموت عن قرب، وأدركت أن ما يقال صحيح: أعظم دروس الحياة هما الغربة والموت، وما بقي بعدهما مجرد تفاصيل نتعلم كيف نعيشها بوعي أكبر

الأمكنة قد تتغير، لكن أثرها فينا يبقى

تونس تؤلمني كندبة لا تندمل؛ تؤلمني في رائحة أبي، وفي تفاصيل صغيرة تعيدني إلى حضن لم أعد أملكه. حملت تونس في حديثي، في خلقي، في صبري، ومثلتها كما يليق بها؛ لا كطفلة مدللة غادرت، بل كابنة تعرف أنها مرآة وطنها أينما حلت، وأن كل خطوة ناجحة في الغربة شهادة وفاء له.

أما تركيا، فلم تكن محطة عابرة، بل التربة التي أعيد فيها زرعي من جديد. هنا اكتشفت قواي الخفية، وطرقت أبوابا لم أتخيل أنها ستفتح لي، وبنيت عالما من العلم والعمل. في شوارعها صنعت صداقات صارت كالأوطان، وفي صخب مدنها وجدت صوتي وسط الضجيج. منحتني مساحات للحلم أوسع مما حلمت، وحولت عثراتي إلى بدايات جديدة. هنا ولدت امرأة لا تهاب الفقد، ولا تنكسر بالخذلان، بل تحول كل عثرة إلى خطوة أخرى نحو الأمام.

