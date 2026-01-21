توقف 20 دقيقة في نهائي أفريقيا يحرج "الكاف"

"الدقائق العشرين": هل عجز "الكاف" عن حماية "اللعب النظيف" في ليلة التتويج؟!

لم تكن أحداث نهائي كأس الأمم الأفريقية، التي جمعت بين المنتخبين المغربي والسنغالي، مجرد مواجهة كروية تقليدية على لقب قاري غال، بل تحولت في دقائقها الأخيرة إلى مادة دسمة للجدل القانوني والأخلاقي، وفتحت ملفات مسكوتا عنها في أروقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

لقد شهد العالم مشهدا نادرا في المباريات النهائية الكبرى، تمثل في رفض المنتخب السنغالي استكمال اللعب لقرابة ثلث ساعة، احتجاجا على قرار تحكيمي لم يرق لطموحاتهم. هذا المشهد، وإن بدا في ظاهره اعتراضا تقنيا عابرا، أعاد في الحقيقة إلى الأذهان وقائع تاريخية مشابهة، ظلت دوما مرتبطة بالأدوار التمهيدية أو منافسات الدوري، ولم تكن تجرؤ على اقتحام قدسية "المباريات النهائية" إلا في حالات معدودة ومؤلمة للذاكرة الكروية.

على الفيفا اليوم مراجعة هذا القانون فورا، ووضع جدول زمني صارم وقصير نسبيا يحسم قرار العودة، لضمان حماية التنافس الرياضي من "البلطجة التكتيكية" التي تهدف إلى قتل رتم المباراة

لعل أبرز ما يستدعيه العقل في هذا السياق هو نهائي "رادس" الشهير عام 2019، بين الترجي التونسي والوداد المغربي. فإذا كان التوقف في حادثة السنغال قد استمر لعشرين دقيقة، فإن الذاكرة الأفريقية لا تزال مثقلة بمشهد رادس، حين حبس العالم أنفاسه لتسعين دقيقة من الانتظار العقيم، في أطول توقف بتاريخ النهائيات القارية، وقد انتهى بقرار إداري وقانوني من محكمة التحكيم الرياضي (CAS)، بعد سجال استمر لأشهر.

لكن الفارق الجوهري اليوم يكمن في ابتكار أسلوب "الانسحاب المؤقت" كأداة للضغط النفسي؛ فمدرب السنغال لم ينسحب بشكل نهائي ينهي المباراة ويتحمل تبعاته، بل اختار الوقوف في "المنطقة الرمادية" التي تقع بين الاعتراض المشروع والخرق الصريح لمبادئ اللعب النظيف، وهو تكتيك يهدف إلى تعطيل الخصم أكثر من كونه رغبة في تحصيل الحق القانوني.

هذا السلوك يضعنا أمام تساؤلات قانونية ملحة حول سلطة الحكم والمدد الزمنية المتاحة للانتظار؛ ففي لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) والاتحاد الأفريقي (CAF)، نجد غيابا محيرا لنص جامد صريح يحدد بالدقيقة والثانية موعدا إجباريا لإعلان نهاية المباراة بالانسحاب.

إعلان

يترك الأمر لتقدير الحكم ومراقب المباراة، تحت بند فضفاض يسمى "المهلة المعقولة". وهنا مكمن الخطر؛ إذ يتحول هذا الفراغ التشريعي إلى ثغرة تستغلها بعض الفرق للنيل من الخصوم، واللعب على أعصابهم لتشتيتهم.

إن على الفيفا اليوم مراجعة هذا القانون فورا، ووضع جدول زمني صارم وقصير نسبيا يحسم قرار العودة، لضمان حماية التنافس الرياضي من "البلطجة التكتيكية" التي تهدف إلى قتل رتم المباراة.

وتشير الأعراف الدولية والبروتوكولات غير المكتوبة إلى أن هذه المهلة تتراوح عادة بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة، يمنحها الحكم لقائد الفريق أو الجهاز الفني كفرصة أخيرة للعودة إلى المستطيل الأخضر. وفي حال استمرار التعنت، يلتزم الحكم برفع تقريره الفني، معلنا نهاية المباراة بالانسحاب (Forfeit)، ما يترتب عليه اعتبار الفريق المنسحب خاسرا بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، مع فرض عقوبات انضباطية قاسية قد تصل إلى الحرمان من المشاركات القارية.

ما حدث مع النجم المغربي إبراهيم دياز يعد دراسة حالة في علم النفس الرياضي؛ فرغم احترافية اللاعب وتمرسه في الملاعب الأوروبية، فإن الانتظار لثلث ساعة، تحت وطأة الصراخ والاحتجاجات السنغالية، أدى إلى استنزاف طاقته النفسية كليا

لكن في النهائيات الكبرى، يسقط الحكام تحت مقصلة "إنقاذ العرس الكروي"، ويجدون أنفسهم مضطرين لتمديد المهل لتجنب إنهاء البطولة بقرار إداري خلف الكواليس، وهو ما يفسر وصول الانتظار السنغالي إلى عشرين دقيقة؛ حيث كانت المحاولات المستميتة لإقناعهم باللعب تهدف إلى الحفاظ على الصورة التسويقية والجماهيرية للبطولة أمام العالم، ولو كان ذلك على حساب العدالة الفنية.

من الناحية التكتيكية، كان هذا التوقف الطويل بمثابة "رصاصة رحمة" وجهت لما يعرف في عالم كرة القدم بـ"الزخم الذاتي" (Momentum). فعندما يأتي التوقف في لحظة حاسمة، كاحتساب ركلة جزاء، فإن المستفيد الأول هو الفريق المعترض، الذي ينجح في إخراج المنفذ للركلة من حالة "التدفق الذهني"، وإدخاله في نفق الانتظار الطويل المظلم.

وما حدث مع النجم المغربي إبراهيم دياز يعد دراسة حالة في علم النفس الرياضي؛ فرغم احترافية اللاعب وتمرسه في الملاعب الأوروبية، فإن الانتظار لثلث ساعة، تحت وطأة الصراخ والاحتجاجات السنغالية، أدى إلى استنزاف طاقته النفسية كليا. لقد ضاعت ركلة الجزاء بطريقة لا تشبه دياز، والسبب ليس نقصا في المهارة، بل ذلك الفراغ الذهني الذي صنعه التوقف المتعمد، ما أفقده التركيز اللحظي المطلوب في مواجهة الحارس.

وعلى الرغم من أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تمتلك الحق الأصيل في تقديم "اعتراض تقني" أو شكوى رسمية، فإن الواقع المرير في دهاليز "الكاف" يخبرنا أن نتائج المباريات نادرا ما تتغير بعد إطلاق صأفرة النهاية، ما لم يوجد خطأ قانوني ملموس، كإشراك لاعب غير مؤهل. وهنا تقع المسؤولية التاريخية على طاقم التحكيم الذي سمح بتمطيط الوقت، وعلى الجهاز الفني السنغالي الذي ضرب بميثاق الشرف الرياضي عرض الحائط.