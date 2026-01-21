أزمة الإرادة وغياب المشروع في الواقع العربي

الرأي قبل شجاعة الشجعان .. هو الأول وهي المحل الثاني

التراث ليس سردا للماضي فحسب، بل هو تحذير من أجل المستقبل، وتشخيص مبكر لأزمات الشعوب.

يحكى أن إمبراطورا من عظماء الروم كان يستقبل وفودا من الأمم الأخرى، فيسلمون عليه، ثم يبدؤون بعرض أوضاع بلدانهم؛ من ظلم ولاتهم، وضياع حقوقهم، إلى تشرذم السلطة وتفرق شأنهم، مع غياب العدل.

أنصت الإمبراطور، وبمجرد أن انتهى الوفد من حديثه وعم الصمت، رفع رأسه وقال: نعم، لقد سمعت مظالمكم، فأين الحلول؟

تلعثم كبير الوفد وقال: جئنا نطلب نصرتك وقوتك.

ابتسم الإمبراطور وقال: إن الأمم التي لا تجد حلول مشكلاتها في عقول رجالها ستجد قيودها في أيدي الآخرين! ثم التفت إلى حائط قصره، وعليه خرائط متعددة، وقال: حين نواجه أزمة نختلف في الرأي، نعم، ولكن لا يمكن أن نختلف على الفعل. أما أنتم فمختلفون على تشخيص الداء، فكيف تريدون منا الدواء؟

ولا أظنني مبالغا إن قلت إننا لسنا بعيدين عن هذا المشهد، إلا في تغير الزمان والمكان، فكأن التاريخ يعيد نفسه؛ كثرة المؤتمرات واللقاءات دون حلول، في ظل استمرار دائرة العجز ودوامة العنف في المنطقة، ولا سيما في فلسطين، قلب الإنسانية النازف.

من هنا يمكن فهم المأزق العميق الذي تعيشه بعض مجتمعاتنا ودولنا؛ فالأزمة ليست شحا في الموارد، ولا غيابا للكفاءات، إنها أزمة إرادة، وانحسار التخطيط الاستراتيجي المتوازن، وعجز عن الفعل قبل الخطاب، وتحويل الزمن إلى عامل استنزاف بدل أن يكون رافعة للتغيير.

ومما لا شك فيه أن كثرة الأخطار التي تحيط بنا من كل حدب وصوب، وتعيق تحقيق النهضة المنشودة، جعلت فقدان القدرة على التفكير الاستراتيجي خطرا يفوق فقدان القوة ذاتها؛ فالقوة قد تهزم وتستعاد، أما الإرادة فهي، كما يقول توماس جفرسون، أقوى من القوة العسكرية. لذا، فإنها إن تآكلت ذهبت، ولا تعود بعد ذلك إلا بتضحيات جسام.

والشكوى في جوهرها ليست سياسة مثالية، وهي لا تصنع ردعا؛ إنها عنوان للعجز وصدى للضعف، أو وسيلة للتنصل من مواجهة واقع اليوم، الذي سنواجهه في الغد لا محالة، ولكن بصورة أقسى وتكلفة أعلى.

ألم يتنازل العرب في عصرنا الحديث عشرات المرات بحجة عدم وجود توازن في القوة، وانطلاقا من سياسة الانحناء للعواصف ريثما تمر، حتى لا تقتلعنا من جذورنا؟ غير أن العواصف التي ضربت عواصمنا لم تتوقف، بل تضاعفت كما ونوعا، وكانت ممنهجة؛ فتمدد العدو، واتسعت رقعة الهيمنة، وتفاقم الشرخ بين بلداننا.

هذا الأمر حول فكرة الأمة الواحدة من مشروع سياسي قابل للبناء، إلى شعار يستدعى لتجميل ضعفنا، ناسين أن الحق رداؤه القوة، فإن أراد ألا يزدرى فعليه ألا يتعرى؛ فنجاح الأمة يعتمد بالضرورة على تحويل الرؤية إلى فعل مستمر، لا أمنيات في الخيال.

رجل الدولة الألماني أوتو فون بسمارك عرف السياسة بأنها فن الممكن، غير أننا، للأسف، انشغلنا بالمثاليات دون امتلاك أدوات الممكن

إن أخطر ما يواجه منطقتنا اليوم ليس اختلال موازين القوة فحسب، بل اختلال موازين الوعي، مع غياب الإرادة الموحدة، وضمور الإحساس بالخطر الحقيقي، وتحول القرار السياسي في بعض الحالات إلى رهينة حسابات خارجية، تقدم فيها المصالح الضيقة على المصير الجمعي لشعوبنا.

ولهذا الواقع أسبابه الكثيرة، غير أن العامل الأعمق أثرا هو وجود الاحتلال الممتد لعقود في بلداننا؛ حيث فتك بالبنية السياسية والاجتماعية الحقيقية، الأمر الذي جعل الاستقلال في كثير من الأحيان مقتصرا على فعل خجول هنا، وردة فعل هناك، مع غياب سياسة واضحة مستندة إلى استراتيجيات طويلة الأمد، لخدمة الأهداف الكبرى للأمة.

والخروج من هذا لا يحتاج إلى معجزة؛ فالمخلص بيننا حين نعيد بناء شروط السياسة الحقيقية القائمة على مصالح الشعوب، لا على كبح الأحلام والطموحات المشروعة.

وذلك لا يعني أن نستنسخ نماذج وقوالب فكرية أو سياسية جاهزة، بل فهم الأدوات والوسائل، والعمل على تمكين الطاقات المحلية لصنع نهضتنا بأيدينا، بعيدا عن تجاذبات الأحداث وصراع القوى، التي تريد السيطرة ونهب الثروات وسحق الشعوب تحت شعار الحريات والحقوق ونشر الديمقراطية.

ويبقى أن رجل الدولة الألماني أوتو فون بسمارك عرف السياسة بأنها فن الممكن، غير أننا، للأسف، انشغلنا بالمثاليات دون امتلاك أدوات الممكن، التي تترجم عوامل نجاحنا إلى مصدر قوة، ومشروع جامع وهادف.

ختاما: ما لم نفهم ذلك، ونحول الموارد المتاحة إلى مشاريع واقعية، فإننا سنظل وفود شكوى في قصور الآخرين، لا صناع قرار في أوطاننا.