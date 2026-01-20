لماذا يريد ترامب غرينلاند؟ القطب الشمالي وصراع القوى الكبرى

قراءة في عقلية الصفقة الأميركية وجغرافيا القرن الحادي والعشرين

عندما طرح دونالد ترامب فكرة اهتمام الولايات المتحدة بالسيطرة على غرينلاند، اعتبرها كثيرون مجرد "نزوة" أو مزحة سياسية، لكن القراءة المتأنية للسياق الجيوسياسي تكشف أن غرينلاند لم تكن يوما فكرة عابرة، بل تمثل عقدة إستراتيجية في صراع عالمي يتشكل بصمت في القطب الشمالي.

غرينلاند: الجغرافيا التي لا تخطئ

تقع غرينلاند في موقع فريد يربط بين أميركا الشمالية وأوروبا، وتتحكم فعليا بممرات جوية وبحرية حيوية في أقصى شمال الأطلسي. هذا الموقع يجعلها نقطة ارتكاز لأي قوة تسعى للهيمنة على القطب الشمالي، خاصة مع تحول المنطقة من هامش جغرافي متجمد إلى ساحة صراع مفتوحة بفعل التغير المناخي وذوبان الجليد.

السيطرة على غرينلاند لا تعني امتلاك أرض شاسعة قليلة السكان فحسب، بل تعني التحكم ببوابة جيوسياسية تمكن من مراقبة التحركات العسكرية والاقتصادية بين القارات الثلاث.

بالنسبة للإدارة الأميركية، فإن ترك هذه الموارد دون تأثير مباشر يعني تسليم مفاتيح المستقبل الصناعي والتكنولوجي لقوى منافسة

القطب الشمالي: ساحة صراع القرن الحادي والعشرين

الاهتمام الأميركي بغرينلاند لا يمكن فصله عن تصاعد نفوذ كل من الصين وروسيا في المنطقة القطبية. فالصين أعلنت نفسها "دولة قريبة من القطب الشمالي"، واستثمرت في الموانئ والبنية التحتية ومشاريع البحث العلمي، في إطار سعيها لتأمين طرق تجارة بديلة وموارد إستراتيجية. أما روسيا، فتمتلك الوجود العسكري الأكبر في القطب الشمالي، وتعتبره امتدادا مباشرا لأمنها القومي.

في هذا السياق، رأت واشنطن أن ترك غرينلاند خارج دائرة نفوذها المباشر قد يحولها مستقبلا إلى نقطة اختراق إستراتيجي من قبل خصومها.

الموارد: ما تحت الجليد أخطر مما فوقه

تخفي غرينلاند ثروة هائلة من الموارد الطبيعية، تشمل المعادن النادرة الضرورية لصناعات التكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى احتمالات كبيرة لوجود النفط والغاز، واحتياطيات ضخمة من المياه العذبة. ومع استمرار ذوبان الجليد، تصبح هذه الموارد أكثر قابلية للاستخراج، ما يحول الجزيرة من عبء اقتصادي إلى كنز إستراتيجي طويل الأمد.

بالنسبة للإدارة الأميركية، فإن ترك هذه الموارد دون تأثير مباشر يعني تسليم مفاتيح المستقبل الصناعي والتكنولوجي لقوى منافسة.

الأمن القومي الأميركي: واقع قائم لا افتراض نظري

تمتلك الولايات المتحدة وجودا عسكريا في غرينلاند عبر قاعدة "ثولي"، التي تعد عنصرا أساسيا في منظومة الإنذار المبكر والدفاع الصاروخي الأميركي.

من وجهة نظر إستراتيجية، بدا لترامب غير منطقي أن تتحمل واشنطن عبء حماية منطقة محورية دون أن يكون لها القرار السيادي النهائي فيها، فالنفوذ العسكري دون نفوذ سياسي يظل نفوذا ناقصا وقابلا للاختراق.

غرينلاند تتمتع بحكم ذاتي، وتخضع رسميا لسيادة الدنمارك، وقد رفضت كوبنهاغن الفكرة بشكل قاطع، ووصفتها بأنها غير قابلة للنقاش

عقلية ترامب: السياسة بعقل التاجر

لفهم موقف ترامب، لا بد من إدراك منطق التفكير الذي يحكمه، فهو ينظر إلى السياسة الدولية من زاوية "الصفقة": لماذا تدفع الولايات المتحدة كلفة الدفاع والحماية، بينما يمكنها امتلاك الأصل الإستراتيجي نفسه؟

هذا المنطق ليس جديدا في التاريخ الأميركي، فالولايات المتحدة سبق أن اشترت ألاسكا من روسيا، ولويزيانا من فرنسا، في صفقات وصفت حينها بالجنونية، لكنها أثبتت لاحقا عبقريتها الإستراتيجية.

الرفض الدنماركي وحدود الواقع السياسي

رغم كل ما سبق، اصطدمت الفكرة بواقع قانوني وسياسي واضح. فغرينلاند تتمتع بحكم ذاتي، وتخضع رسميا لسيادة الدنمارك، وقد رفضت كوبنهاغن الفكرة بشكل قاطع، ووصفتها بأنها غير قابلة للنقاش.

المنطق الصدامي: "زلاجات الكلاب" مقابل القوة العظمى

بلغ التوتر ذروته مع سخرية ترامب العلنية من قدرات الدنمارك الدفاعية في الجزيرة، حيث صرح بتهكم: "هل تعرفون ماذا فعلت الدنمارك لتعزيز الأمن هناك؟ لقد أرسلوا زلاجة كلاب إضافية! حقا، لقد ظنوا أنها خطوة عظيمة".

كان يشير بسخرية إلى دورية "سيريوس" الدنماركية، التي تجوب الجليد بالزلاجات، معتبرا أن هذا النوع من الدفاع "الرمزي" لا يصمد أمام الأطماع الروسية والصينية، ومجددا ضغطه لفرض منطق "الاستحواذ" بدلا من "التحالف".

غرينلاند تمثل مفتاح السيطرة على القطب الشمالي، وعقدة صراع بين الولايات المتحدة وخصومها الإستراتيجيين

زلزال في "الناتو" وردود الأفعال العالمية

لم تتوقف الأصداء عند حدود كوبنهاغن، بل ضربت في عمق تماسك حلف "الناتو". فقد اعتبر الحلفاء الأوروبيون أن التلويح بضم جزيرة تابعة لدولة حليفة يشكل تهديدا لأسس النظام الدولي.

وردت رئيسة وزراء الدنمارك بحسم: "غرينلاند ليست للبيع"، بينما حذر القادة الأوروبيون من أن هذا النهج يفتح الباب أمام قوى أخرى لتبرير تحركات مشابهة تحت ذرائع الأمن القومي.

الخلاصة

تكمن أهمية القطب الشمالي في تشكيل ميزان القوى العالمي خلال العقود القادمة.

وغرينلاند تمثل مفتاح السيطرة على القطب الشمالي، وعقدة صراع بين الولايات المتحدة وخصومها الإستراتيجيين، وأصلا جيوسياسيا قد يحدد ملامح النظام الدولي في القرن الحادي والعشرين.