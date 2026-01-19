فرعون في القرآن: جذور الاستبداد والطغيان (1)

بخلاف شخصيات الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، لم تحظَ شخصية بمثل ما حظي به "فرعون" من الاهتمام بذكره في القصص القرآني، لا كنموذج للكفر والعصيان فحسب، بل كنموذج للطغيان والاستبداد أيضا.

وحتى إن الجبابرة الآخرين الذين ذكروا في هذا الصدد، كالنمرود والملك الذي أمر بإحراق أصحاب الأخدود، لم يحظوا بمثل هذه العناية، حيث اقتصر ذكرهم على موضع واحد، ولم يذكر اسم أي منهم صراحة في القرآن الكريم، بعكس فرعون الذي ورد ذكره فيما يزيد على ستين موضعا من آيات القرآن الكريم، مكيها ومدنيها، وصار رمزا أبديا للكفر والطغيان والاستبداد.

لا شك أن رفض دعوة موسى ومحاربتها هو شأن كل طاغية يريد أن يخضع الناس له فحسب، ولا يقبل أن يكون خضوعهم لسواه

وفرعون لقب لكل من حكم مصر في الزمان القديم، كما يقال "كسرى" لكل من حكم الفرس، و"هرقل" لكل من حكم الروم، ونحو ذلك. لكن القرآن الكريم استخدم هذا اللقب علما لهذا الملك بالذات، لأنه يجمع بين الوصف والتعريف. فلفظة "فرعون" في العربية تعني: "عاتيا"، والعتو: الاستكبار ومجاوزة الحد، وكل عاتٍ فرعون، والعتاة الفراعنة، ما يعني أن "فرعون" كان لقبه وصفته معا.

وقد نسب إليه القرآن الكريم أيضا وصف العلو في مواضع كثيرة، نحو قوله تعالى: {وإن فرعون لعالٍ في الأرض} [يونس: 83]، وقوله: {من فرعون إنه كان عاليا} [الدخان: 31]، وغير ذلك من الآيات. وعمم الوصف ليشمل قومه جميعا، فقال تعالى: {إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين} [المؤمنون: 46].

والعلو من الصفات التي تقال في المدح والذم، وكلاهما وارد في القرآن الكريم؛ فالعلو بالمعنى المحمود يعني سمو المنزلة، وغلبة القوة والسلطان، وحسن العاقبة، أما العلو بمعناه المذموم فهو التكبر والتعاظم بغير حق، وهو ما جاء في شأن إبليس وفرعون ومن على شاكلتهما.

وقد فرق القرآن الكريم بين صفتي العلو والاستكبار في قوله تعالى لإبليس: {أستكبرت أم كنت من العالين} [ص: 75]. قيل في ذلك: إن الاستكبار وقتي أو عارض، أما العلو فأصيل، بمعنى أن السؤال كان موجها إليه: أستكبرت الآن حين أمرتك بالسجود ولم تكن كذلك من قبل، أم إنك من المتكبرين أصلا؟ وقيل: الاستكبار متعلق بطاعة الأمر، والعلو متعلق بالطبع، وهذا ليس ببعيد عن القول الأول. وقيل: الاستكبار خاص بنفسه، بينما العلو خاص بجنسه، أو بمن على شاكلته.

وكذلك وصف فرعون في مواضع أخرى بصفة الطغيان، قال تعالى مخاطبا رسوله موسى عليه السلام: {اذهب إلى فرعون إنه طغى} [طه: 24- النازعات: 17]. "طغى" أي جاوز القدر، وارتفع وغلا في الكفر، وكل مجاوز حده في العصيان طاغٍ.

التاريخ يخبرنا بوضوح أن ديدن الطغاة والجبابرة في كل زمان ومكان تقسيم الشعوب التي تحت أيديهم إلى طوائف متنازعة، ليتصارعوا فيما بينهم، بدلا من أن يوجهوا معركتهم متحدين ضد الطاغية

وحين نتأمل مواضع ذكر فرعون في آيات الكتاب العزيز، سنجد عتوه وطغيانه يتمثلان في ثلاثة أوجه:

الأول: في مطاولته رب العزة جل وعلا، وذلك حين ادعى لنفسه الربوبية، فقال: {أنا ربكم الأعلى} [النازعات: 24]. والرب هو السيد والمالك والمتصرف والمربي والمنعم، كما يقال: رب الدابة ورب الدار. وقال لهم أيضا: {يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري} [القصص: 38]، والإله هو المعبود، أي إنه جمع بين ادعاء الربوبية والإلهية معا.

وربما لهذا كان شأن فرعون أكثر قبحا من النمرود؛ فهذا الأخير لم يصرح بادعاء الربوبية والإلهية مباشرة، بل قال: {أنا أحيي وأميت} [البقرة: 258]، ولم يتعد ذلك، وهي خصيصة واحدة من خصائص الربوبية، أما فرعون فادعى الربوبية والإلهية بكامل خصائصهما.

الثاني: في مجابهته دعوى الرسل، وذلك بإذلاله بني إسرائيل الذين اختصوا في تلك الأزمنة بالنبوات. وقد بدأ إذلاله إياهم حتى قبل التحسب لميلاد موسى، فلما أعلم بميلاد غلام فيهم يكون على يديه ذهاب ملكه، أمر بذبح أبنائهم. ولما خرج موسى عليه السلام بعد ذلك، ودعا إلى ما كان يدعو إليه من سبقه من أولئك الرسل، أعاد فرعون عقاب الذبح والتنكيل على قومه.

ولا شك أن رفض دعوة موسى ومحاربتها هو شأن كل طاغية يريد أن يخضع الناس له فحسب، ولا يقبل أن يكون خضوعهم لسواه. ومن ثم نجد رفض فرعون وقومه دعوة موسى عليه السلام مصرحا بدوافعه، في قوله تعالى حكاية عنهم: {قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين} [يونس: 78]. فذكروا دافعين للتمسك بالكفر: التمسك بملة الآباء، كدأب الأمم الكافرة على مر الزمان، والخوف من فقد سلطانهم، وتضاؤل سطوتهم، والتحول من متبوعين إلى تابعين.

الثالث: في سياسته رعاياه، وظلمه وبغيه عليهم، وهو ما صدر الله تعالى به سورة القصص: {إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين} [القصص: 4-6]. فساقت الآيات خمس خصال تكشف سياسات فرعون: أنه علا في الأرض، وجعل أهلها شيعا، واستضعف طائفة منهم، وذبح أبناءهم واستحيا نساءهم، وكان من المفسدين.

والتاريخ يخبرنا بوضوح أن ديدن الطغاة والجبابرة في كل زمان ومكان تقسيم الشعوب التي تحت أيديهم إلى طوائف متنازعة، ليتصارعوا فيما بينهم، ويقاتل بعضهم بعضا، ويحرض بعضهم ضد بعض، ويعين بعضهم على بعض، ويستنفدوا قواهم في صراعاتهم، بدلا من أن يوجهوا معركتهم متحدين ضد الطاغية.

تقسيم الشعوب إلى طوائف من ركائز الاستبداد الرئيسة، لأنه يضمن تفتيت قوى المعارضة من جهة، ويضمن أيضا تأييد بعض تلك الطوائف للطاغية، مقابل توفير الحماية لهم من الطوائف المخاصمة

والقرآن يحدثنا عن تقسيم البلاد إلى "شيع" بالجمع لا المثنى، مما يشير إلى أن التقسيم لم يكن يقتصر على قوم فرعون في مقابل بني إسرائيل، بل كان قوم فرعون أنفسهم منقسمين فيما بينهم، وإن كانوا قد اتحدوا جميعا وراء طاغيتهم ضد بني إسرائيل.

وإن اختص بني إسرائيل بأفعال الاستضعاف والذبح والاستحياء، فإن هذا لا ينفي بغيه على بعض الطوائف من قومه أنفسهم، لضمان الانفراد بالملك والسلطان، فالطغاة أحرص الناس على سحق أي معارضة لهم، لأنهم يحكمون من منطلق الهيمنة المطلقة: {ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد} [غافر: 29].

وهناك ملمح يمكن الوقوف عنده، وهو حواره مع السحرة حين استدعاهم لمجابهة موسى عليه السلام بالسحر. فالسحرة من المؤكد أنهم من قوم فرعون، لا من قوم موسى، ومع ذلك فإنهم حين استدعاهم فرعون ساوموه على ما يريده منهم، فقالوا: {قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين} [الأعراف: 113].

وهذا ما كانوا ليسألوه لو أنه كان يعطيهم حقوقهم كمواطنين، وينصف رعيته في حكمه، ما يعني أنهم لم يكونوا من الطبقة العليا من المحكومين، ولن يكونوا منها إلا إذا تمكنوا من دحر دعوة موسى.

ولعل هذا كان أحد دوافع انقلاب السحرة عليه حين علموا صدق موسى عليه السلام، فآمنوا به دون تردد، مما يوحي بمعاناتهم الطويلة تحت حكم فرعون وسطوته، رغم أنهم من قومه.

ومحصلة ذلك أن تقسيم الشعوب إلى طوائف من ركائز الاستبداد الرئيسة، لأنه يضمن تفتيت قوى المعارضة من جهة، ويضمن أيضا تأييد بعض تلك الطوائف للطاغية، مقابل توفير الحماية لهم من الطوائف المخاصمة.