دروس الإسراء والمعراج في المقاصد والحكم

في رحاب الإسراء والمعراج: إشراقات في المقاصد والحكم

في ليلة أضاءت ظلمات الابتلاء بنور التمكين، أسري بالحبيب ﷺ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلا، في رحلة ربانية جمعت بين التكريم الإلهي والتربية النبوية.

إنها رحلة لا تقرأ بعين التاريخ فحسب، بل تتدبر بعين المقاصد، وتستلهم منها سنن التزكية، ومقامات العروج، وأسرار البلاغة الربانية. قال تعالى: ﴿سبحان الذي أسرى بعبده ليلا﴾ [الإسراء: 1]، فكان التنزيه افتتاحا للحدث، والتشريف عنوانا للمقصد. وفي هذه الذكرى، تتجلى معاني التربية، وتبعث في القلب إشراقات اليقين، وترسم في العقل خرائط الهداية.

الأقصى ومقصد الوحدة الحضارية

المسجد الأقصى ليس مجرد مكان، بل هو رمز لوحدة الرسالات، ومركز للهداية الربانية، ومفتاح لفهم التاريخ الإيماني. في إمامة النبي ﷺ الأنبياء هناك، تجلت وحدة التوحيد، وختم النبوة، وربط الماضي بالحاضر والمستقبل. قال تعالى: ﴿الذي باركنا حوله﴾ [الإسراء: 1]، فكانت البركة إحاطة بالرسالة، وإشارة إلى قدسية المكان.

الأقصى في وعي الأمة ليس محطة زمنية، بل هو علامة حضارية، ومقصد شرعي في شد الرحال. ومن هنا، فإن نصرته ليست عاطفة، بل واجبا علميا وأخلاقيا وعمليا. قال تعالى: ﴿ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين﴾ [الأنبياء: 71].

شق الصدر ومقصد التزكية قبل التمكين

شق صدر النبي ﷺ، وغسل قلبه قبل العروج، ليس حدثا جسديا فحسب، بل هو رمز بلاغي ومقصد تربوي عظيم؛ فكما أن القلب حشي إيمانا وحكمة، فإن المؤمن لا يرفع في مدارج الكمال إلا إذا زكى نفسه. قال تعالى: ﴿قد أفلح من زكاها﴾ [الشمس: 9].

فالتزكية ليست ترفا روحيا، بل شرطا في نيل المقامات، وهي قاعدة مقاصدية: صلاح الباطن شرط في التمكين، ونقاء القلب مدخل إلى الفتح. وفي هذا المشهد، تتجلى سننية التربية قبل التكليف، والتهيئة قبل التشريف؛ فالعروج إلى السماء يبدأ من تطهير الأرض التي في القلب.

لقاء الأنبياء ومقصد وحدة الرسالات

في مرور النبي ﷺ بالأنبياء في السماوات، وسلامهم عليه بقولهم: "مرحبا بالأخ الصالح"، تتجلى أخوة النبوة، ووحدة المقصد، وسلسلة الإصلاح الممتدة عبر الزمان. قال تعالى: ﴿إن هذه أمتكم أمة واحدة﴾ [الأنبياء: 92]، فالمصلحون ليسوا أفرادا متفرقين، بل هم حلقات في عقد التوحيد.

التلقي عن السابقين أصل منهجي، والاستهداء بسننهم ضرورة في بناء المشاريع الإصلاحية؛ فالوحي لا ينقطع وإن تغيرت الأزمنة، والمقصد لا يتبدل وإن تنوعت البيئات. قال تعالى: ﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه﴾ [الأنبياء: 25].

تخفيف الصلوات ومقصد التيسير

في مراجعة عدد الصلوات من خمسين إلى خمس بأجر خمسين، يظهر فقه التيسير المؤصل، المبني على معرفة طاقة المكلف. قال تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر﴾ [البقرة: 185]، فالتيسير ليس تنازلا، بل رحمة مقصودة، ومقصدا شرعيا راسخا.

موسى عليه السلام ينصح، والنبي ﷺ يستجيب، والرب يخفف، لتتجلى رحمة التشريع، ويثبت أن الشدة ليست غاية، بل وسيلة للتربية. قال تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ [الحج: 78].

فرض الصلاة ومعراج الروح

الصلاة فرضت في السماء، لا في الأرض، لتكون صلة سماوية، ومعراجا يوميا للمؤمن، يعرج بها إلى مقام الذكر. قال تعالى: ﴿وأقم الصلاة لذكري﴾ [طه: 14].

فالصلاة ليست عبادة فحسب، بل هي مقام روحي، وسكينة قلبية، وقرة عين للصادقين. إنها عمود الدين، ورأس الأمر، ومفتاح الفرج، ومحراب العروج. قال ﷺ: "رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة"، فكيف يغفل عنها من يريد القرب؟

توقيت الإسراء ومقصد الفرج بعد الشدة

وقوع الإسراء بعد عام الحزن، وقبل الهجرة، يبرز سننية الفرج بعد الابتلاء، وأن اللطف الإلهي يأتي في أوانه، لا بعجلة العبد. قال تعالى: ﴿فإن مع العسر يسرا﴾ [الشرح: 5].

فكما اشتد البلاء، جاء التكريم، ليعلم المؤمن أن الثبات في المحنة يثمر التمكين في المنحة. فالابتلاء ليس نهاية، بل هو بداية للفتح، ومقدمة للرحمة، وميدان للصدق.

سدرة المنتهى ومقصد العزة والهوية

بلوغ النبي ﷺ سدرة المنتهى، وسماع صريف الأقلام، هو ذروة التكريم، ومقام لا ينال إلا لمن صفا قلبه، وصدق سيره، وبلغ الغاية في الاتباع. قال تعالى: ﴿عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى﴾ [النجم: 14–15].

إن إدراك هذا المعنى ينشئ في القلب عزة، وفي النفس ثباتا، وفي العمل صدقا. قال تعالى: ﴿ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين﴾ [المنافقون: 8]، فالعزة ليست شعارا، بل هي مقام يستحق بالاتباع.

تصديق أبي بكر ومقصد التسليم والتمييز

حين كذبت قريش خبر الإسراء، صدق أبو بكر رضي الله عنه بلا تردد، فاستحق لقب "الصديق". وكان ميزانه التسليم للوحي، لا مقايسة الغيب على مألوف الحس. قال تعالى: ﴿الذين يؤمنون بالغيب﴾ [البقرة: 3].

هذه القاعدة المقاصدية تعلمنا أن أوسمة المعنى تمنح عند قلة العاملين، وفي المواقف الفارقة، لا في أزمنة الرخاء.

ضوابط القراءة ومقصد حفظ الوحي

القراءة المقاصدية تقتضي تمييز الصحيح من الواهي، والحذر من الإسرائيليات، والابتعاد عن التأويلات الرمزية التي تلغي حقيقة الواقعة. قال تعالى: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾ [الحجر: 9].

فالعلم ميزان، والضبط منهج، والاعتدال سبيل لحفظ المعنى. والمقصد هنا صيانة النص من التحريف، وحماية الدلالة من التبديل.

معراج القيم ومقصد الشهود الحضاري

إن مقصد الشهود الحضاري يقتضي أن يكون للمؤمن "معراج" في كل ميدان؛ فالارتقاء الروحي في المحاريب يجب أن يوازيه ارتقاء علمي ومعرفي وعمارة للأرض. قال تعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس﴾ [البقرة: 143].

فالإسراء والمعراج يرسمان إحداثيات الفعل الحضاري: اتصال بالخالق لاستمداد القيم، واستخلاف في الأرض للريادة والشهادة.

فهذه الرحلة النبوية تفضي إلى برنامج عملي مقاصدي، يترجم المعاني إلى سلوك. وأول هذه الأعمال تعظيم الصلاة علما وحالا، فهي معراج المؤمن اليومي، ثم تزكية القلب لأنها شرط الارتقاء، ثم أدب التلقي عن الأنبياء وأعلام الإصلاح، ثم تنزيل فقه التيسير على الواقع برحمة ووعي بمقاصد الشريعة، وأخيرا مركزية الأقصى في الوعي الديني والحضاري، ونصرته علميا، وأخلاقيا، وعمليا. قال تعالى: ﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا﴾ [العنكبوت: 69].

نحو معراج حضاري متجدد

في الإسراء والمعراج، تجتمع سنن التربية، ومقامات التزكية، وأسرار التمكين. وكما قرر الإمام ابن عاشور في مقاصده، فإن مقصد الشريعة هو "حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه بصلاح الإنسان".

إن السيادة استحقاق إيماني وأخلاقي، والمؤمن الذي يعرج بصلاته ينبغي أن يعرج بوعيه، ليكون في طليعة الأمم. قال تعالى: ﴿ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين﴾ [آل عمران: 139].

اللهم اجعل لنا من هذه الذكرى زادا من اليقين، واحفظ الأقصى والقدس وفلسطين، واجعلنا هداة مهتدين.