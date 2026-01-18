ياسين بونو.. ابتسامة تحرس المرمى

ياسين بونو.. الأخطبوط الضاحك

في صخب الميادين، حيث تشتد ملامح الحراس وتتشنج أعصابهم أمام قذائف الخصوم، يقف ياسين بونو استثناء يكسر نواميس اللعبة؛ فهو "الأخطبوط الضاحك" الذي روّض المستحيل، وجعل من الابتسامة قناعا فولاذيا يربك أعتى المهاجمين. لم تكن ضحكته يوما استخفافا، بل كانت فلسفة خاصة لصناعة السكينة في قلب العاصفة، وسلاحا نفسيا يحول ضغط اللحظة من عاتقه إلى صدور وأقدام منافسيه.

فحين يغلي المهاجم توترا قبل تسديد ركلة المصير، يواجهه بونو ببرود أعصاب أسطوري، وكأنه يقرأ في عيونهم مسار الكرة قبل أن تلمسها أقدامهم، ليتحول من حارس مرمى إلى جدار معنوي شامخ، لا تطاله نيران الخصوم ولا تنال منه الضغوط.

حين يحين موعد الصدام الكبير مع القوة السنغالية الضاربة، لن تكون المواجهة مجرد صراع بين هجوم ودفاع، بل ستكون اختبارا بين سطوة المهارة وطمأنينة "الأخطبوط" التي تمنح رفاقه الأمان والاطمئنان

إن الذاكرة الكروية، التي لا تزال تزهو بوقفته الشجاعة أمام الماتادور الإسباني في مونديال 2022، تجد نفسها اليوم أمام فصول جديدة من العبقرية؛ فبعد أن شيد ببراعته وتمركزه الإعجازي جسر العبور فوق رمال نيجيريا الصعبة، ها هو يمضي بالمنتخب المغربي نحو "النهائي الحلم" بروح القائد وهدوء الواثق.

واليوم، حين يحين موعد الصدام الكبير مع القوة السنغالية الضاربة، لن تكون المواجهة مجرد صراع بين هجوم ودفاع، بل ستكون اختبارا بين سطوة المهارة وطمأنينة "الأخطبوط" التي تمنح رفاقه الأمان والاطمئنان. إن قدرة بونو على تفكيك زوايا التسديد بابتسامة تجعل المهاجم يشك في يقينه، هي الرهان الأكبر لانتزاع الكأس الغالية.

سيقف ياسين واثقا، هادئا ضاحكا خلف قفازه، يحمل إصرار شعب المغرب وطموح العرب على امتداد المحيط إلى الخليج، ليثبت للعالم مرة أخرى أن كرة القدم لا تلعب بالأقدام فحسب، بل بروح لا تهتز، وبابتسامة تكسر شوكة المستحيل.

