كمبوديا وتايوان.. صراع النفوذ خلف الكواليس

خلا الفندق الفخم من الزبائن في أوج الموسم السياحي السنوي بمدينة سيام ريب، تلك المدينة الواقعة في الشمال الغربي لكمبوديا والمعروفة بمعابدها التاريخية. كان ذلك في خضم حرب العشرين يوما على الحدود مع تايلند في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ووسط المعمعة، حط في الفندق "إمبريبس أنكور" وفدان، هندي وإسرائيلي. ونظرا لأن المعابد التاريخية على الحدود أحد محاور النزاع الحدودي، يمكن فهم وجود وفد هندي، فهي معابد هندوسية في الأصل تحولت إلى البوذية مع تحول معتقد سكان المنطقة. ويعزز سبب هذا الاهتمام إدانة الهند لتدمير تمثال هندوسي على أيدي القوات التايلندية، بما أضفى بعدا غير ثنائي للنزاع.

لكن ما الذي يستدعي وجود وفد إسرائيلي مكون من 21 فردا في منطقة التوتر؟ فالمؤكد أن إسرائيل لا تقوم بوساطة سلام لتتحقق من الوقائع على الأرض كما تفعل دول منظمة آسيان، التي أقرت نشر مراقبين عسكريين للتحقق من تثبيت اتفاق سابق لفك الاشتباك ووقف إطلاق النار. بل إن إسرائيل مزود مهم لتايلند بالأسلحة، حسب المعلن.

لعل هدف الوفد الإسرائيلي هو التحقق من مدى فعالية الأسلحة التايلندية، خاصة الإسرائيلية الصنع، المنصبة من القوات التايلندية على الجانب الكمبودي. وهو احتمال رجحه صحفي كمبودي، ورأى أن لا مناص لكمبوديا من استقبال وفود أجنبية ضمن سعيها لوقف الحرب واختلال موازين القوى لصالح تايلند.

هناك بعد آخر أوسع بكثير من التحقق من جدوى السلاح ودقته، إنه مقاومة الصين الشرسة لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال. وحالت دبلوماسيتها ونفوذها في الدول الإفريقية دون توسع الاعتراف بشرعية الانفصال عن الصومال، بما ينسحب بالضرورة على حق تايوان بالانفصال عن الصين.

موقف الصين من رفض اعتراف كيان غاصب بكيان غير شرعي يدفع إسرائيل إلى مضايقتها في محيطها. وما يقلق بكين من التصعيد العسكري في محيطها إيجاد ثغرات تمكن النفوذ الغربي، لا سيما الأمريكي، من تثبيت أقدامه في حديقتها الأمامية.

إنه الاصطياد في الماء العكر، نهج إسرائيلي معروف في منطقتنا العربية. لكن أن يحاول كيان مثل إسرائيل مضايقة عملاق مثل الصين، فهذا أمر جلل قد لا تفوته الصين، التي سارعت إلى بذل جهود ضخمة على أرفع مستوى لاحتواء التصعيد التايلندي الكمبودي، وإن كان الصوت الطاغي للولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترمب، الذي تباها بسلام لم يتحقق ويبدو خارج نفوذه.

تستشعر الصين محاولات إرباكها، إن لم يكن محاصرتها، في محيطها من خلال افتعال أزمات هنا وهناك. ويكفيها صراعات بحر جنوب الصين، ولذلك تحسست أن ينساق الاعتراف بأرض الصومال على تايوان، والخلل في القرن الإفريقي على ما يحاك لجنوب شرق آسيا. فحالت دون اعتراف إثيوبيا، التي تبحث عن ممر مائي يغنيها عن إريتيريا، ودول أخرى كانت على وشك الانجرار وراء إسرائيل في الاعتراف بأرض الصومال.

أما كمبوديا، التي ينظر إليها امتدادا جغرافيا وسياسيا واقتصاديا للصين، فلا تبدو في موقع يمكنها من معاقبة دول بعيدة مثل إسرائيل، ناهيك عن الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية. وهي تستجدي رفع العقوبات المفروضة عليها بسبب ادعاءات الإخلال بمعايير حقوق الإنسان والديمقراطية، هذه المعايير التي لا تظهر إلا حيث توجد مصلحة أمريكية غربية في إثارتها، وقد أبيدت عيانا جهارا نهارا في غزة وفلسطين.