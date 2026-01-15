نافذة على كتاب "كيف نختلف؟"

يرى الدكتور سلمان العودة أن العالم الإسلامي اليوم مأزوم بالصراع مع ذاته أكثر مما هو مأزوم بالصراع مع الآخرين، وهذا الصراع يضعف القدرة على العطاء والتفاعل، وينهك الجسد الضعيف، ويلغي فاعلية المؤسسات الجامعة.

ومع رؤيته هذه، يستشعر العودة تضجر المسلمين مما يسود في الأمة من اختلافات تقوم على أسس مذهبية أو قومية أو قبلية أو حزبية، ويسمع تساؤلاتهم الملحة: إلى متى يظل هذا الاختلاف قائما؟ ومتى نتفق؟ وأمام هذه التساؤلات، يتوقف سلمان العودة ليعيد توجيه بوصلة التفكير، ويدعونا لنتأمل: أمشكلتنا الحقيقية في وجود الاختلاف، أم في سوء إدارة الاختلاف؟

ومن متابعة هذه المسألة وتشعباتها في وجهها الديني والمذهبي، جاء كتاب الدكتور العودة: "كيف نختلف؟"، الذي نفتح في مقالتنا هذه نافذة عليه، لنستطلع دعوته وأبرز طروحاته.

فالواقع، كما يوضح الكاتب، أن الخلاف باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فلا ينبغي لنا أن نحلم بأن يتفق الناس على كل شيء، ثم إن بقاء الخلاف ينطوي على مقصد رباني بالغ الحكمة؛ فالأشياء مملة وعديمة الفائدة حين تتماثل، ولذا قال سبحانه: {ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين} [سورة هود: 118-119].

والظن بأن كثرة العلم وصدق التدين يزيلان الخلاف هو تصور ينقضه الواقع والتاريخ، فإن أعلم الناس، وأفهمهم للكتاب والسنة، وأكثرهم إخلاصا، وأبعدهم عن الهوى، حصل بينهم اختلاف. فإذا وقع هذا من خير الأمة وأزكاها وأعلمها بدينها، فكيف بغيرهم؟

وما دام الخلاف واقعا لا محالة، فإن مما يبقيه في إطاره الإيجابي السليم أن نلتزم بأخلاقياته وقواعده. وإن من أخلاقياته عدم التثريب بين المختلفين؛ فأفهام الرجال ليست وحيا. ومن تلك الأخلاقيات الإنصاف، والحذر وعدم التهاون في مسائل التكفير، وعدم التعصب للمذهب أو الطريقة أو الشيخ أو الجماعة، واستعمال الصبر والرفق والمداراة، واحتمال الأذى، ومقابلة السيئة بالحسنة.

وبالإضافة إلى ما سبق، فإن من الأهمية بمكان العمل على توسيع دائرة المتفق عليه. وفي هذا الإطار يذكرنا الدكتور العودة بقاعدة شهيرة لرشيد رضا تقول: "نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه". وهنا نتذكر أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلف الفضول: "لو دُعيت به اليوم لأجبت". فإذا كان هذا النهج هو ما ينبغي الالتزام به مع المخالف الأصلي، فكيف بالمخالف الملي أو المذهبي أو الحركي؟

وإذا اتضح هذا الأمر، بني عليه أن أمام العلماء أمورا ينبغي عليهم فهمها ومراعاتها، وعلى العامة كذلك ما ينبغي مراعاته.

إننا بحاجة إلى تدريس أدب الخلاف في مدارسنا وجامعاتنا ومساجدنا، وتدريب الشباب والفتيات على ممارسته عمليا؛ ليتحول إلى عادة وعبادة في الوقت ذاته

أما العلماء، فيسعهم ما وسع أسلافهم من العلماء الراسخين، إذ كانوا متطبعين على الخلاف؛ ولذا لم يحدث في قلوبهم تغيرا ولا وحشة، وقلما تكلم بعضهم في بعض بما ينقصه أو يحط من قدره، والغالب عليهم حسن الظن والتعاذر والموضوعية.

وأما العامة فالطبيعي فيهم ألا ينهمكوا في قضايا الخلاف الجدلية طالما أنهم ليسوا من أهلها، حتى إذا وصل أحدهم إلى مقامات العلماء أو طلبة العلم الكبار، فلكل حدث حديث، ولكل مقام مقال، ولكل مرحلة شرعها وحكمها.

ولا بد أن يكون واضحا أن اختلاف العلماء له أسباب مشروعة، باعتبار الدليل الذي يبني عليه العالم حكمه في مسألة ما، ومدى ثبوته عنده، وصحة تنزيله على الواقع. والاختلاف هنا مبرر ومفهوم ما لم يصل أحدهم إلى الأقوال الشاذة المصادمة لنص من نصوص القرآن والسنة، أو المصادمة لإجماع قطعي، فهذه الأقوال يجب هجرها والتحذير منها.

ولكن لا يفوت مؤلف الكتاب التنبيه على أن التنظير لمسألة الاختلاف قد يكون سهلا ومحببا، ولكن العبرة تبقى بالتنفيذ؛ إذ إننا كثيرا ما نتحدث عن أخلاقيات الاختلاف، ونحاول أن نضع نظريات جميلة من الناحية اللفظية، ولكن الذين يطبقون هذه النظريات ويحولونها إلى واقع قليلون. ويبدو أننا نلتمس من الآخرين أن يلتزموا بأخلاقيات الخلاف حينما يختلفون معنا، لكننا لا نلتمس من أنفسنا الالتزام بهذه الأخلاقيات حينما نختلف معهم.

إننا بحاجة إلى تدريس أدب الخلاف في مدارسنا وجامعاتنا ومساجدنا، وتدريب الشباب والفتيات على ممارسته عمليا؛ ليتحول إلى عادة وعبادة في الوقت ذاته. أما كونه عبادة فلأنه طاعة لله ورسوله، واتباع لسنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام. وأما أن يتحول إلى عادة، فذلك حين يتربى المرء عليه، ويصبح سجية وطبعا لا يتكلفه.

وتتأكد لنا أهمية ضبط الخلاف والالتزام بأخلاقياته إذ نرى هذه الأمة قد أصبحت محل سخرية العالم، خاصة ونحن في عصر التكنولوجيا والاتصالات، وحيث أصبح العالم جهازا بحجم الكف، يسمع فيه القاصي كلام الداني.

يعلن الدكتور سلمان العودة أن المطلوب وحدة القلوب لا وحدة العقول. ووحدة القلوب تعني سلامة الصدر، وعمق الإخاء، مهما يكن من التفاوت في الرأي، فاختلاف الرأي لا يفسد للود قضية

هذا الجدل المحتدم بيننا في قضايا لا طائل من ورائها، يدفع الناس ليقولوا لنا: اتفقوا أولا على الدين الذي تقدمونه لنا، والتصور والفكر الذي تنتحلونه، ثم تعالوا لدعوتنا، والتزموا بهذه القيم الجميلة التي تتحدثون عنها قبل دعوة الناس إليها، وحلوا مشكلاتكم قبل أن تفكروا في حل مشكلات العالم.

ونمضي مع الدكتور سلمان العودة في كتابه، فيأخذنا إلى بيان أن ثمة فرقا بين "التفرق" و"الاختلاف"، وأن التفرق مذموم بإطلاق، فلا يقع إلا في مقام الذم، أما الاختلاف فليس كذلك، إذ إنه قد يأتي في مقام الذم، أو في مقام العذر وعدم المؤاخذة، أو يقع ممدوحا أحيانا.

والفصل بين أنواع الاختلاف، المذموم والمبرر والممدوح، أساسه التفريق بين اختلاف مبني على حجة شرعية، ونظر صحيح، وتجرد من الهوى، وبين اختلاف يكون الحامل عليه غرضا شخصيا، أو شهرة، أو شهوة، أو عصبية، أو ما أشبه ذلك.

في الفصل السادس والأخير من كتابه "كيف نختلف؟"، يعلن الدكتور سلمان العودة أن المطلوب وحدة القلوب لا وحدة العقول. ووحدة القلوب تعني سلامة الصدر، وعمق الإخاء، مهما يكن من التفاوت في الرأي، فاختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. أما اختلاف العقول فلا بد منه، لأنه لو اتفقت لكفانا عقل واحد، فالاختلاف تلاقح وإبداع، وتنوع واجتهاد.

ووحدة القلوب بالصفاء والإخاء شريعة لا خلاف عليها، أما وحدة العقول فضرب من المستحيل، ولئن ربطنا هذا بهذا فقد حكمنا على وحدتنا الإسلامية بالزوال.