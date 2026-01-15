الكتابة والحرية: الكلمة كفعل مقاومة للاستبداد

قاب قوسين.. عن الكتابة كونها انعتاقا

يتوقف الإبداع البشري على الانفلات من القيود والتعبير عن إرادته بحرية، تلك الإرادة المتخفية خلف الحقائق والأساطير، حيث تتعالى أصوات من شأنها أن تجعل الإنسان آية الزمان وجوهر الوجود. إذ لا يمكن للإبداع أن يكتب ملامح حضارة ما، ما لم تقم أسسها على حرية الأفراد، والاعتراف بأهمية الابتكار في مجالات مختلفة وعلوم متعددة.

من أجل ذلك، كانت الكتابة ذاكرة الفعل البشري في تحديد مصائره التاريخية، فإما أن يكون ضمن ما يسمى بالحضارة، أو يلقى في غياهب تيه لا يقدر على الخروج منه.

وللكتابة عناوين مقلقة ومربكة، تبدو في ظاهرها قاتلة وموحشة، لكنها قاب قوسين من الحرية، حين تحفها المخاطر والمسؤوليات، لا لشيء إلا ليكون الإنسان ذاته مقاوما، وفاعلا، ومبتكرا نحو عالم لا تتشيأ فيه الحوادث، ولا تغترب فيه الأنفس، ولا يحتقر فيه أولئك الذين ينادون في الميادين بـ«أنا إنسان ولست حيوانا». فما كان مطلبا بالأمس تتلقاه الصدور بالرصاص والدماء، بات اليوم حلما لدى العابرين، يرقبون مشاريع تصفية المقاومة بدل تخليص الحضارة من جور الاستعمار.

الكتابة بين القهر والتحرر

حين نكتب فإننا نعبر عن ذواتنا، أو ربما نتخفى خلف سرديات تبدو موضوعا للآخر، لكنها في الحقيقة مواقف تنبري في أصوات مغايرة، لا تخشى ظلمات السجن ولا صوت المدافع. فالكلمة، كما المعنى، وجهان لا يحتملان التأويل حينما يتعلقان بالإنسان، إنهما يمثلان الروح والجسد، وبهما ترسم الحضارة معنى للأشياء، حيث تحتفي العوالم كلها، دون استثناء، بفهم الإنسان لها.

إن التعبير عن الرأي لا يتوقف عند التصريح المباشر لتلك المواقف المتباينة والمتعارضة وغير المرغوب فيها عند من يعتقدون تملكهم للتاريخ والثقافة عبر سلطة سياسية واجتماعية ودينية. فالأصل أن يتحرر الإنسان من أي التزام يحشره بين قوسي التعريفات المختزلة، والمتعلقة بالضرورة بنظرة المهيمن له. فأن تكون في صورة يؤول معناها من طرف أولئك الذين سجنتهم الكلمة في تناقضاتهم ومصالحهم الذاتية، أو تركتهم منفيين في غيابات الترصّد والانبطاح لوهم المتعة التي يحصلون عليها، ووسمونا بالشرقيين والمتخلفين، أو حتى مخالفا للسائد الذي يقبع فيه الكثيرون، هو بداية مرحلة تكون فيها الكلمة تعبيرا حقيقيا، وقوة مقومة في وجه عدوان يأخذ شكله الناعم بألسنته الزرقاء.

تفتح الكتابة أبوابا موصدة، وعناوين صامتة، وعوالم منسية، وذوات مهمشة، فهي إقرار بما نريد أن نكونه، أو أن نتخيله، أو نحلم به. فخلف الكلمات قصص أولئك المنفيين والمغيبين والمهمشين قسرا عن تاريخهم وهويتهم وأوطانهم.

إن الديكتاتورية التي تخشى الكتابة عن تناقضات الحياة وتجارب البشرية القاسية لا تعدو أن تكون نمرا من ورق، أو بالأحرى أشبه بأعجاز نخل خاوية، تناطح السماء كبرا وقهرا. وما هي إلا ساعة من الحقيقة حتى تتهاوى أمام رياح التغيير السلمية، أو تتبين هشاشتها لمجرد أن تستدعي اللحظات الاستثنائية الحق في الحياة والكرامة والإنسانية. تلك الشمولية لا تمثل عجزا سياسيا فحسب، بل بنية اجتماعية وثقافية ترسخ معنى الهوية الأحادية، والتصادم المباشر والعنيف مع المختلف عنها.

لا تحتاج الكتابة إلى مفردات تتوارثها الألسن في سياق مختلف تماما عن الذي نعيشه، فحين نكتب إنما نترجم ذواتنا وعالمنا بين ثنايا المفردات التي لا تتصارع على تلك الأسطر المحشورة في ورقة بيضاء، إنما تنتظر دورها كي تأخذ مكانا يليق بها، في جمل أثقل وقعا من صوت الدبابات، وأشد إيلاما من السيف، على من يخشون الحقيقة والإنسانية ويعادون الحرية.

ربما تكون الكتابة فعلا مقاوما لأعتى قوى البربرية على مر العصور، إذ لا تتوقف عند حلقة مفرغة من السرديات المتشابكة أو المضللة، بل تغوص إلى حيث جوهر الفعل التاريخي للبشر. فالتعبير عن العدالة والحرية متوقف بالضرورة على ارتباطنا الوثيق بكوننا كائنات حضارية، حيث تغيب مقومات الإنسانية لتتيح لقوى الاستغلال الاستهلاكي السطو على ما تبقى من القيم، في سبيل الإقرار بالعبودية الطوعية.

محاكم التثقيف

من عجائب الكون أن أول ما خلقه المولى هو القلم، ليكتب مقادير الكون منذ نشأته إلى زواله. تلك الآلة البسيطة، إن صح التعبير، تكتب ما ستختلف عليه الأفئدة، وتحاسب عنه البشرية، وتنتظره النفوس المتناقضة. فالقلم كتب أمر الخالق المتعلق بفعله الكوني ومشيئته، وفي شأنه ذاك فتحت مسارات كثيرة تمنح البشر انعتاقا من قيد عبودية الأشياء والذات، وتمنحهم الحق في الاختيار والرفض والتغيير.

ومن أجل ذلك كانت الكتابة أزلية الأمر لا الفعل، إذ إنها متعلقة بنقد سلطة القهر التي تجعل من الأشياء معاني وعناوين للبشر. فالمطالبة بالحرية لا تتوقف عند احتلال الميادين، ورفض السائد، والدعوة إلى التغيير، إنما تبدأ فعلا من تحرر الذات من أنانيتها وتصورها الأحادي للعالم، إذ يمكن أن تكون الحرية منعطفا لمسارات الاستغلال البشع للإنسانية.

وحين كتب السوريون والفلسطينيون تجربتهم القاسية في تحرر أوطانهم، إنما فتحوا نافذة الاعتراف لعالم تسيطر عليه الرغبة في طي تاريخ أسود، عبر صياغة كلمات الغفران والصفح، لا لأولئك الذين نكلوا بالإنسانية، بل عمن اختار أن يعترف طوعا بجور الأنظمة التي اقتادت الكلمات إلى محاكم التثقيف، تعيد صياغتها وتنفخها ضمن قوالب وطنية بالية، وتاريخ أسطوري سجنته أغاني التمجيد في صورة القائد الواحد.

إن محاكم التثقيف ترعبها الكلمات المتحررة من قيود السائد وسطوة التاريخ الواحد والثقافة الموجهة، فهي تعبير عن انتكاسة حضارية تجاه فعل الكتابة النقدية، كونها فعلا صحيا لا يخلو من صراع ناعم بين القوى المتناقضة والمختلفة. وهي فضاء تجتمع فيه تعبيرات الإنسانية كلها، منذ نشأتها إلى أن يرث البشر أعمالهم، وإرادة ذاتية ترفض أن تخضع للسرديات الكبرى. فبدلا من أن يروض وعيها ضمن قوالب سلطوية جاهزة، تنبري إلى أصوات تصرخ بكل ما أوتيت من قوة، رفضا للاستبداد.

وحين تسعى الأنظمة إلى صياغة ما يسمى بالأمن الثقافي، فإنها لا تطرح بدائل لمفهوم الثقافة بعيدا عن النظرة الأمنية للكتابة والإبداع من منطلق الحرية، فهي تريد إجراءات رقابية عقابية ردعية، تساهم في تشحين الفضاء الثقافي والاجتماعي، وتعزز الهوة الحاصلة بين الأجيال المتعاقبة. فالثقافة والكتابة لا تحتاجان إلى تأديب الأقلام المتمردة، والقاسية نوعا ما في نقدها للسلطة بمختلف تمثيلاتها التاريخية، إنما تحتاجان إلى فتح مسارات كثيرة للتعبير عن إنسانيتنا وحريتنا.

من الصعب جدا إعادة إنتاج السائد ضمن حرية التعبير، كما أن التثقيف لا يتواءم مع الرغبة الشديدة في تأميم الثقافة والهوية والتاريخ، فالكتابة تحرر الفعل البشري من الوعي الجمعي، نحو حس نقدي إبداعي.