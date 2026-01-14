هل تنتهي البشرية بسكتة دماغية جماعية؟

سيناريوهات نهاية العالم

إذا كنت تعتقد بأن نهاية العالم قد باتت قريبة، فلا بد أنك قرأت عن السيناريوهات المحتملة التي خطها بعض المفكرين والعلماء عن ذلك، مثل اندلاع حرب نووية، أو حدوث تغير مناخي كارثي، حيث ترتفع درجة حرارة الأرض، وتتأثر الزراعة، ويرتفع مستوى البحر، وتقع الفيضانات المدمرة.

ويمضي العلماء بعيدا، زاعمين أن هناك نيزكا ضخما سيصطدم بكوكب الأرض، وطائفة أخرى من العلماء يتطرقون إلى احتمالية تفشي وباء عالمي، يحصد الأرواح أكثر مما حصدتها جائحة كورونا.

كما ذكر بعضهم احتمالية سيطرة الذكاء الاصطناعي على الترسانة العسكرية، بشكل يفقد الإنسان قدرته على التحكم بها، متسائلين عن قدرة الذكاء الاصطناعي على تعلم البرمجة في المستقبل، ومتخوفين من أن الآلات قد تقرر تدمير الجنس البشري بدافع الكراهية، كما نشاهد في الأفلام الهوليودية.

ذلك دفعني لطرح السؤال: ماذا لو انهارت كل التكنولوجيا التي نستخدمها في حياتنا، وتداعت معها البنية التحتية و"الفوقية" المشغلة للإنترنت؟ ماذا لو حدث "شت داون" إجباري، وانطفأ كل شيء، بما في ذلك الاتصالات والذكاء الاصطناعي؟

وبما أن الظروف مواتية، فيحق لكل شخص أن يضع نظريته حول نهاية العالم، وبما أنني أحد الأشخاص المقيمين على ظهر هذا الكوكب المتداعي، وأستوطن سطحه الحار المضطرب، يحق لي، مثل أي مقيم، أن تكون لدي نظريتي الخاصة عن هذه النهاية.

بما أنني فرد من أفراد الشعوب الشرق-أوسطية، وأسكن المنطقة العربية المضطربة، فإنني "أحتج بشدة، وأشجب بإصرار، وأدين بصلابة، وأستنكر بقوة" فعل أولئك المتسببين في نهاية العالم

العالم لا يزال متماسكا، والوقت لم ينقضِ بعد، لذا سأطرح عليكم الفرضية الأكثر دراماتيكية لنهايته، والتي تتسق مع مخاوفي، إنها وقوع جلطات وسكتات دماغية جماعية كثيرة، تؤدي إلى انقراض الجنس البشري تباعا، جراء ما يتعرض له العالم من حروب ونزاعات لا مبرر لنشوبها، ولا طائل من استمرارها، لا سيما في ظل العبث بالنظام العالمي، وتقويض الأنظمة، وزراعة الفتن، واستشراء الظلم، وتحكم الإمبريالية بمصائر الشعوب والدول، والإمبريالية من الأمبرة، كما قال الفنان عادل إمام.

إعلان

لقد أصبح الجمهور الذي يفرط في متابعة الأخبار مسكونا بالخوف، ومشحونا بالقلق، أكثر من أي وقت مضى، وهذا يعرضه للإصابة بالجلطات والسكتات الدماغية أكثر من غيره.

الممثل سعيد صالح قال مرة إنه كان لديه صديق لم يكن يشاهد نشرات الأخبار مطلقا، وإن صحته ممتازة! بكل تأكيد، الأخبار السيئة تفسد الصحة الجيدة، لكنها ضرورية لرفع الوعي، ورفع الضغط والأسعار، وأشياء أخرى.

لعل المعضلة الكبرى ليست في نهاية العالم المتداعي أصلا، المشكلة الحقيقية هي أن أغلبنا سيموت دون أن يحقق طموحه، أو ينجز تلك الأعمال التي ستظل دائما معلقة، إذ أصبحت الحياة حرفيا "مقبرة مثالية للآمال المدفونة" لمعظمنا، وقد ساعد النظام العالمي الجائر في وأدها.

وبما أنني فرد من أفراد الشعوب الشرق-أوسطية، وأسكن المنطقة العربية المضطربة، فإنني "أحتج بشدة، وأشجب بإصرار، وأدين بصلابة، وأستنكر بقوة" فعل أولئك المتسببين في نهاية العالم، لأنني أعجز عن فعل شيء ذي فاعلية، سوى انتظار السكتة الدماغية الآتية، أو أن أعتزل متابعة الأخبار والبشر أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.