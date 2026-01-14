القيم قبل السياسة: أساس العدالة وحدود السلطة

ما قبل السياسة: حين تكون القيم أعلى من الحكم

غالبا ما يبدأ النقاش السياسي من السؤال الخطأ، إذ نسأل: أي نظام أصلح؟ الديمقراطي أم السلطوي؟ المركزي أم التشاركي؟ ونفترض ضمنيا أن شكل النظام هو مفتاح العدالة أو الظلم. غير أن التجربة التاريخية، قديمها وحديثها، تشير إلى أن المشكلة لا تكمن في السياسة ذاتها، بل فيما يسبقها:

القيم التي تؤسس عليها السلطة وتقاس بها شرعيتها

السياسة، في جوهرها، ليست سوى أداة لتنظيم القوة داخل المجتمع. أما السؤال الأخطر، فهو: من يضبط هذه القوة؟ ومن يحدد حدودها؟ أتستمد السلطة قيمها من ذاتها، أم تخضع لقيم سابقة عليها؟

حين تصنع السلطة قيمها بنفسها

في النظم الحديثة تتباين الإجابات، لكنها تلتقي عند نقطة واحدة: القيم وليدة النظام. في الديمقراطية الليبرالية، تربط الشرعية بإرادة الأغلبية، وتعرف العدالة بوصفها ما توافق عليه الناس عبر الآليات القانونية. لكن هذه الصيغة تفترض أن الأغلبية لا تظلم، أو أن الظلم يصبح مقبولا متى نال غطاء قانونيا. وهنا تكمن المعضلة: حين تتغير القيم بتغير المزاج العام، تصبح العدالة نسبية، والحقوق قابلة لإعادة التفاوض.

أما في النظم السلطوية، فالقيم تختزل في إرادة الحاكم أو النخبة الحاكمة، والعدالة هنا ليست حقا ثابتا، بل منحة تعطى وتسحب. وقد ينجح هذا النموذج مؤقتا في فرض النظام أو تحقيق الاستقرار، لكنه يظل هشا، لأنه يربط الأخلاق بالقوة، لا بالمبدأ.

في الحالتين، تختلف الآليات، لكن النتيجة واحدة: السلطة تصبح مصدر القيم، لا خاضعة لها.

لماذا تفشل السلطة حين تنفصل عن القيم؟

حين لا تخضع السلطة لمعيار أخلاقي سابق عليها، تفقد قدرتها على محاسبة نفسها. القانون، مهما كان محكما، لا يكفي وحده لضمان العدالة، لأن القانون نفسه يمكن تطويعه، أو تفسيره، أو تعطيله باسم المصلحة العامة أو الأمن القومي أو الإرادة الشعبية.

التاريخ مليء بأمثلة لأنظمة شرعت الظلم قانونيا، وارتكبت الجرائم باسم الشعب أو الدولة. لم يكن الخلل في غياب القوانين، بل في غياب مرجعية أخلاقية أعلى من القانون.

وهنا يظهر الفرق بين نظام يحد من السلطة إجرائيا، ونظام يقيدها أخلاقيا. الأول قد ينجح مرحليا، أما الثاني فهو وحده القادر على بناء عدالة مستدامة.

لا يكون الحاكم مصدر القيم، بل خاضعا لها، ولا تكتسب الطاعة بفرض الأمر الواقع، بل بالالتزام بما يجعل السلطة نفسها قابلة للمساءلة

القيم حين تسبق السلطة

في الرؤية الإسلامية، تطرح مسألة الحكم من زاوية مغايرة جذريا. فالسلطة ليست أصلا يؤسس عليه النظام، بل فرعا يتغذى من منظومة قيم سابقة عليه، والحكم ليس غاية تطلب لذاتها، بل أمانة تحمل لمن يقوم بها. أما القيم، فلا تنتجها الممارسة السياسية، ولا تتبدل بتبدل موازين القوة، بل تشكل المرجعية التي تقاس بها شرعية السلطة وحدودها.

يقرر القرآن هذا المبدأ بوضوح حين يقول: ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان﴾. فالعدل هنا ليس خيارا سياسيا، ولا نتيجة توافق اجتماعي، بل هو أمر سابق على كل نظام، ومقدم على كل اعتبار، وهو قيمة لا تخضع للتصويت، ولا تعلق باسم الضرورة، ولا تعاد صياغتها وفق مصلحة الحاكم أو ضغط الواقع. فالعدالة في هذا التصور ليست أداة في يد السلطة، بل معيارا يحاكمها.

وفي موضع آخر، يخاطب أصحاب السلطة مباشرة، لا بوصفهم سادة على المجتمع، بل أمناء عليه: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل﴾.

الحكم هنا مشروط لا مطلق، ومقيد لا سيادي، فهو مرتبط بأداء الأمانة، لا بمجرد امتلاك القوة أو التفويض. وتفقد السلطة مشروعيتها متى تحولت من تكليف إلى امتياز، أو من مسؤولية إلى أداة هيمنة.

في هذا الإطار، لا يكون الحاكم مصدر القيم، بل خاضعا لها، ولا تكتسب الطاعة بفرض الأمر الواقع، بل بالالتزام بما يجعل السلطة نفسها قابلة للمساءلة. ولهذا لا تفهم الشرعية السياسية في الفكر الإسلامي بوصفها تعاقدا إجرائيا فحسب، بل هي التزام أخلاقي دائم، يحاسب الحاكم عليه قبل أن يحاسب به غيره.

هذا التصور لا يعد بحكم معصوم، ولا ينكر قابلية البشر للخطأ، لكنه يضع أساسا حاسما: السلطة لا تقاس بما تحققه من قوة، بل بمدى خضوعها لقيم أعلى منها. وحين تسبق القيم السلطة، يصبح الظلم انحرافا لا يمكن تبريره، لا قانونيا ولا سياسيا، لأن المعيار الذي يدينه لا يصدر عنها، بل يعلو عليها.

حين يوضع الحاكم تحت القانون وتحت القيمة معا، تتحول السلطة من سيادة منفلتة إلى مسؤولية محدودة، ومن امتياز إلى تكليف. وهو ما يجعل الحكم، في جوهره، ممارسة أخلاقية قبل أن يكون إدارة سياسية

الحاكم تحت القانون وتحت القيمة

في هذا التصور، لا يقف الحاكم فوق القانون، ولا يحتكر تعريف الصواب والخطأ وفق مصلحته أو موقعه، بل هو خاضع لمبدأ أعلى منه، وملزم بمعيار لا يملكه ولا يتحكم فيه. فالسلطة، مهما بلغت قوتها، لا تتحول إلى مرجعية أخلاقية، بل تبقى موضع مساءلة دائمة.

وقد عبر الخليفة أبو بكر الصديق عن هذا المعنى بوضوح سياسي لافت في خطبته الشهيرة حين قال: "أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم". هذه العبارة، في بعدها السياسي، لا تعد مجرد موعظة أخلاقية، بل هي إعلان تأسيسي لمفهوم جديد في الحكم، مفهوم ينزع عن السلطة قدسيتها، ويكسر منطق الطاعة المطلقة، ويربط الشرعية لا بشخص الحاكم، ولا بقوة البيعة، بل بمدى التزامه بقيم أعلى من سلطته.

فالطاعة هنا مشروطة لا آلية، ومقيدة بالقيم لا مفروضة بالقوة. والحاكم، بهذا المعنى، لا يطاع لأنه حاكم، بل لأنه ملتزم بالعدل، فإذا انحرف سقطت عنه شرعية الطاعة، لا بوصف ذلك تمردا، بل استعادة لجوهر العقد الأخلاقي الذي تقوم عليه السلطة.

يقدم هذا التصور قطيعة واضحة مع نماذج الحكم التي تجعل القانون أداة بيد السلطة، أو تحول الأخلاق إلى خطاب تبريري بعد وقوع الظلم. فالقيمة هنا ليست لاحقة للحكم، بل سابقة عليه، ولا تستدعى لتزيينه، بل تستعمل لمحاكمته.

ومن هذا المنطلق، لا تكون مساءلة الحاكم استثناء أو تهديدا للاستقرار، بل شرطا لاستمراره. فحين يوضع الحاكم تحت القانون وتحت القيمة معا، تتحول السلطة من سيادة منفلتة إلى مسؤولية محدودة، ومن امتياز إلى تكليف. وهو ما يجعل الحكم، في جوهره، ممارسة أخلاقية قبل أن يكون إدارة سياسية.

الحرية بوصفها مسؤولية لا انفلاتا

حين تكون القيم سابقة على السلطة، تتغير أيضا نظرتنا إلى الحرية. فالحرية في هذا الإطار ليست تحررا من كل قيد، بل هي تحرر من الظلم، ومن عبودية القوة والهوى، وهي مقترنة دائما بالمسؤولية الأخلاقية.

ولهذا، لم تعرف الحرية في الفكر الإسلامي بوصفها حقا مطلقا، بل حقا منضبطا بقيم العدل وعدم الإضرار بالآخرين. وهو توازن غائب في كثير من النظم الحديثة، حيث تتحول الحرية أحيانا إلى أداة لإعادة إنتاج اللامساواة.

حين تكون القيم أعلى من الحكم، تصبح السلطة وسيلة لخدمة الإنسان لا أداة للسيطرة عليه

أمثلة واقعية: القيم حين تغيب

حين ننظر إلى تجارب سياسية معاصرة، نلاحظ أن الدول التي تمتلك مؤسسات قوية لكنها تفتقر إلى مرجعية أخلاقية جامعة تعاني من أزمات ثقة عميقة. إذ تتغير القوانين، وتتبدل التحالفات، لكن الشعور بالظلم يبقى. في المقابل، المجتمعات التي تمتلك منظومة قيم راسخة، حتى مع ضعف مؤسساتها، غالبا ما تحتفظ بدرجة أعلى من التماسك الاجتماعي.

ليست المشكلة إذن في استيراد نموذج سياسي بعينه، بل في غياب البنية القيمية التي تضبط استخدام السلطة.

ما قبل السياسة وما بعدها

سيظل الجدل حول أفضل النظم قائما، وربما يكون ضروريا، لكن الأخطر أن يدار هذا الجدل دون مساءلة الأسس التي يقوم عليها الحكم نفسه. فقبل أن نسأل: من يحكم؟ وكيف يحكم؟ يجب أن نسأل: بأي قيم يحكم؟ ومن يحاسب السلطة حين تنحرف؟

حين تكون القيم أعلى من الحكم، تصبح السلطة وسيلة لخدمة الإنسان لا أداة للسيطرة عليه. وحين تفصل السياسة عن الأخلاق، تتحول إلى صراع مصالح بلا ضابط.

وربما يكون التحدي الحقيقي لعالمنا اليوم ليس ابتكار نظام جديد، بل إعادة الاعتبار لما قبل السياسة: لمنظومة قيم تجعل العدالة معيارا سابقا على القوة، والإنسان غاية لا وسيلة. عندها فقط، يستعيد الحكم معناه، لا بوصفه إدارة للصراع، بل سعيا دائما إلى العدل.