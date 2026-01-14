الحروب بالوكالة: حين تحارب الدول دون أن تقاتل

الحروب بالوكالة: الوجه الجديد للحروب في القرن الحادي والعشرين

في عالم تتصارع فيه القوى الكبرى والناشئة على النفوذ، لم تعد المواجهات العسكرية المباشرة هي الخيار الأول لتصفية الحسابات الجيوسياسية. عوضا عن ذلك، برز نموذج آخر هو نموذج "الصراع بالوكالة"، حيث تدار المعارك عبر وكلاء محليين ممولين ومسلحين من قوى خارجية.

هذه الظاهرة تشكل الوجه الأكثر برودة والأشد خطورة للحروب الحديثة، حيث تتحول المجتمعات إلى مسارح للصراع، وتعيد تشكيل ديناميكيات القوة العالمية.

رغم أن قرارات الدول الراعية تتخذ في غرف عمليات بعيدة وبحسابات باردة، فإن التبعات على الأرض تحمل لهيبا مدمرا

يقوم منطق الحرب بالوكالة على عدة ركائز إستراتيجية للدول الراعية:

توفر "حسابات مخاطرة محسوبة"، حيث تحقق الدول أهدافها الجيوسياسية دون تحمل الكلفة السياسية والبشرية الباهظة للمواجهة المباشرة.

تعمل كآلية فعالة لـ"استنزاف الخصوم"، بإغراقهم في صراعات جانبية تستنفد مواردهم وتشوه سمعتهم الدولية.

تتيح "طبقات متعددة من الإنكار"، مما يسمح للقوى الخارجية بممارسة تأثيرها مع الاحتفاظ بقدرتها على التنصل من المسؤولية المباشرة.

فالمجتمعات المستضيفة تدفع الثمن الأغلى من خلال "تفكك الدولة الوطنية" وانهيار مؤسساتها تحت وطأة المليشيات المدعومة خارجيا، كما يظهر جيل جديد من "القوى المسلحة غير الحكومية"، التي تستمد شرعيتها من رعاتها الدوليين والممولين، لا من إرادة شعوبها، مما يعقد أي مسار للمصالحة والاتفاق مستقبلا.

الأكثر إيلاما هو "التشظي الدائم للنسيج الاجتماعي"، حيث تذوب الهويات في انتماءات فرعية وطائفية، تزرع بذور صراعاتها لعدة أجيال مقبلة.

يبرز استمرار هذه الحروب الإخفاق الصارخ للنظام الدولي؛ فمجلس الأمن، الذي أنشئ للحيلولة دون تكرار مآسي الحروب، يتحول إلى "ساحة أخرى للتنافس الجيوسياسي"، حيث يستخدم حق النقض لحماية الوكلاء والحلفاء بدلا من حماية المدنيين.

يرسخ هذا الواقع ثقافة "الإفلات من العقاب"، ويغذي دائرة عنف جديدة من خلال غياب المساءلة الفعالة. وفي النهاية، تظهر هذه الديناميكيات أزمة شرعية عميقة، تهدد المصداقية الأساسية للمنظومة الدولية وقدرتها على حفظ السلام.

في عالم يتجه نحو التعددية القطبية، وتقسيم المقسم وتجزئة المجزأ، تصبح الحروب بالوكالة الاختبار الحقيقي لقدرة المجتمع الدولي على منع انزلاق العالم إلى فوضى صراعات غير مباشرة

ختاما، تعتبر الحروب بالوكالة أكثر من مجرد إستراتيجية عسكرية مؤقتة؛ فهي تعبير عن تحول جوهري في طبيعة الصراع العالمي، حيث تصبح المجتمعات الهشة أدوات في معارك ليست معاركها.

مواجهة هذا التحدي تتطلب إرادة دولية حقيقية لإعادة الاعتبار للقانون الدولي، وتطوير آليات مساءلة رادعة للدول الراعية، وبناء نظام أمني جماعي يحمي سيادة الدول الضعيفة من أن تكون مسرحا لصراعات الآخرين.

لا تبقي ولا تذر.