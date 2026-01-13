العرب في أوروبا بين الاندماج والتمييز: عنصرية خفية خلف خطاب المساواة

حضور صامت وصراع مرئي.. العرب في أوروبا

في فجر مدينة أوروبية، حيث تتلاقى لغات وثقافات متعددة داخل شبكة متداخلة من الأحياء والطرقات، يقف العربي المغترب أحيانا بين سلمين: إرث ثقافي يمتد لقرون من التاريخ، وواقع يومي يضعه في مواجهة معايير غير مرئية من التمييز.

هذا الجدل، الذي يتجاوز الانتماء الفردي، بات من أهم أسئلة هذا القرن: كيف يندمج العرب في النسيج الأوروبي بينما تظل بعض آليات العنصرية تعمل بهدوء داخل البنى الاجتماعية والسياسية؟

في معظم بيانات الاتحاد الأوروبي تستخدم مصطلحات مثل "تمييز عرقي أو ديني" بدلا من القول "عنصرية" بشكل صريح، ما يعطي انطباعا أن أوروبا تحترم مبادئ المساواة، لكنها في الممارسة تعيد إنتاج فرضيات مسبقة حول العرب والمسلمين

أرقام تقرأ في العمق.. نصف المسلمين الأوروبيين يواجهون التمييز

بحسب تقرير "Being Muslim in the EU" الصادر عن وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية (FRA)، يواجه ما يقرب من نصف المسلمين في الاتحاد الأوروبي (47%) تجارب عنصرية وتمييزية في حياتهم اليومية، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالاستطلاع السابق لعام 2016، حين كانت النسبة 39%.

التقرير، الذي شمل نحو 9604 مشاركين من 13 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي بين أكتوبر/تشرين الأول 2021 وأكتوبر/تشرين الأول 2022، يشير إلى أن العنصرية لا تظل حبيسة الإهانة الفردية، بل تمتد إلى مجالات أساسية مثل سوق العمل والسكن والخدمات العامة.

في سوق العمل وحده، أبلغ 39% من المسلمين عن تعرضهم للتمييز عند البحث عن وظيفة، بينما قال 35% إنهم واجهوا التمييز في مكان العمل نفسه، وهي زيادة واضحة عن نتائج عام 2016. ولا يقتصر الأمر على التهميش الاقتصادي. ففي سوق السكن قال ثلث المستطلعين تقريبا إنهم واجهوا تمييزا عندما حاولوا شراء أو استئجار مسكن، ما يجعل الاندماج الاجتماعي أكثر صعوبة.

وفي بلدان مثل النمسا (71%) وألمانيا (68%) وفنلندا (63%) بلغت معدلات التمييز المبلغ عنها أعلى مستوياتها بين المشاركين، بينما كانت أقل في دول مثل إسبانيا والسويد وإيطاليا. وهنا تبرز معضلة مهمة: العنصرية لم تضعف المؤسسات القانونية الأوروبية، لكنها صارت مؤسسية بطبيعتها، بحيث تؤثر على فرص حياة الأفراد ولا تعرف غالبا باسمها الحقيقي.

خطاب رسمي وتقارير حقوقية: عنصرية خفية أكثر خطورة

وقد شددت تقارير حقوقية على أن جزءا من العنصرية المعاصرة يأخذ شكلا مؤسسيا خفيا، لا يظهر فقط في الاعتداءات أو التهديدات، بل في سياسات سوق العمل ومعايير السكن وفرص التعليم التي تطبق بطرق غير متساوية في الواقع.

وفي هذا السياق، يشير مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا إلى أن التمييز في أوروبا اليوم نادرا ما يكون صريحا أو مباشرا، بل يتخذ أشكالا مؤسساتية يصعب رصدها، مثل التحيز في التوظيف والتضييق غير المعلن في فرص السكن والتعليم، مما يضع العرب والمسلمين في موقع إقصاء صامت، على الرغم من دستورية المساواة.

القواعد القانونية والمبادئ الرسمية قد تحظر التمييز، لكن سلوكيات وممارسات الحياة اليومية تبقى غير متساوية في فرصها وتأثيراتها، خاصة عندما يرتبط الأمر بالهوية الدينية أو الإثنية

مظاهر الحياة اليومية.. قصص خلف الأرقام

ما وراء الأرقام.. تكشف شهادات من ميدان الحياة اليومية واقعا معقدا من المصاعب. يبلغ كثير من الشباب الأوروبيين من أصول عربية عن أنهم واجهوا صعوبة في الحصول على وظيفة رغم كفاءاتهم اللغوية والتعليمية.

أما النساء اللاتي يرتدين الحجاب، فيواجهن نسبة أعلى من التمييز في سوق العمل، حيث بلغت نسبة اللواتي أبلغن عن تمييز عند التقديم لوظائف نحو 58% بين الشابات (16-24 عاما) المرتديات الزي الديني، مقارنة بنحو 38% للنساء غير المرتديات له.

وهنا تكمن الحقيقة الخفية التي لا يرددها الخطاب العام كثيرا: أن القواعد القانونية والمبادئ الرسمية قد تحظر التمييز، لكن سلوكيات وممارسات الحياة اليومية تبقى غير متساوية في فرصها وتأثيراتها، خاصة عندما يرتبط الأمر بالهوية الدينية أو الإثنية.

السياسة والمجتمع.. أين الخطأ الحقيقي؟

يمكن قراءة هذه الظاهرة في سياق أوسع يتجاوز التمييز الفردي إلى تحولات في الخطاب السياسي الأوروبي نفسه. ففي السنوات الأخيرة شهدت أوروبا صعودا ملحوظا لأحزاب يمينية وشعبوية استغلت مخاوف اقتصادية وثقافية لتعزيز خطاب معادٍ للهجرة وللأقليات، خاصة المسلمين منهم.

هذا النزوع السياسي ينعكس ليس فقط في الانتخابات والبرلمان، بل في سوء فهم العموم قضايا الاندماج والتنوع. وقد أشار تحليل نشره European Council on Foreign Relations إلى أن مفهوم الأوروبية يتجه نحو رؤية أكثر قومية واستعلاء ثقافيا، مع تهميش متزايد للأقليات مثل المسلمين وغيرهم من المواطنين الملونين أو ذوي الأصول الأجنبية.

وبينما تلتزم المؤسسات الأوروبية رسميا بخطط عمل لمكافحة العنصرية، فإن آليات التنفيذ تظل غير كافية في مواجهة واقع يومي من التمييز الخفي والآثار الاجتماعية المتراكمة.

إذا كانت أوروبا تريد حقا أن تكون قارة تحترم التعددية والمساواة، فإن التحدي لا يقتصر على سن القوانين، بل تغيير ممارسات الحياة اليومية التي تعكس التمييزات الخفية

جسر الانتماء.. دون فقدان الهوية

لا يمثل الاندماج ببساطة حلا أحاديا للأفراد العرب في أوروبا، بل هو مسار يكون فيه أفراد الجيلين الثاني والثالث موضع تساؤل دائم حول انتمائهم وهويتهم. يقول البعض إنهم أوروبيون في القانون، ولكنهم لا يشعرون بالقبول الكامل في المجتمع، وهو تعبير يعكس فجوة بين الحقوق الرسمية والشعور الاجتماعي.

هذه الفجوة العاطفية والاجتماعية، كما يرى باحثون في قضايا الاندماج، ليست مجرد قصور في السياسات، بل نتيجة طبيعية لسياق اجتماعي وسياسي يستقبل الأقليات بحماس أوّلي، ثم يتراجع تدريجيا تحت ضغط الخطابات الانتخابية والمخاوف الثقافية.

مواجهة الصمت بصوت الاعتراف

إذا كانت أوروبا تريد حقا أن تكون قارة تحترم التعددية والمساواة، فإن التحدي لا يقتصر على سن القوانين، بل تغيير ممارسات الحياة اليومية التي تعكس التمييزات الخفية.

فبينما يؤكد الاتحاد الأوروبي التزامه بالمبادئ الحقوقية، فإن تجربته مع العرب والمسلمين تظهر أن الادعاء وحده لا يكفي، بل يحتاج الأمر إلى إرادة تطبيقية حقيقية تكسر هذا الصمت الإقصائي، وتعيد تعريف المساواة في العمق.

وتظل أوروبا أمام سؤال جوهري: هل تستطيع تحويل مبادئ المساواة والتعددية من التزام قانوني إلى واقع ملموس؟

الإجابة عن هذا السؤال لا تتوقف على السياسات وحدها، بل على الإرادة السياسية والرقابة الحقوقية، وقدرة المجتمعات على الاعتراف بالتنوع بوصفه عنصر قوة لا مصدر تهديد.

وفي نهاية المطاف ليست القضية أن ينتمي العرب إلى أوروبا، بل أن تبنى أوروبا بهم ومعهم، في إطار يحترم الحقوق كافة، ويعترف بأن التنوع ليس عبئا، بل قوة حضارية تثري النسيج الاجتماعي.