تهويد الحرم الإبراهيمي مستمر.. لماذا لا يتحرك مجتمع الخليل؟

ما وراء الصمت: المتخيل الاجتماعي في مواجهة تهويد الحرم الإبراهيمي

يمكن ملاحظة الأهمية الكبيرة التي توليها إسرائيل للحوض المقدس في مدينة الخليل من خلال تصريحات الساسة الإسرائيليين، وترديدهم المستمر للرواية التوراتية حول المدينة وقدسيتها الدينية.

ولست هنا بصدد الحديث عن الشأن الديني للمدينة، ولا عن السياسة الإسرائيلية التدريجية لضم البلدة القديمة في الخليل، ولا حتى عن السيطرة الكاملة على الحرم الإبراهيمي الشريف، التي بدأت خطواتها الفعلية بمشهد دام عام 1994، اختلط فيه الإرهاب اليميني التلمودي بالسياسة الاستعمارية القائمة على فرض السيطرة عبر القتل، أو عبر إدارة موت المستعمر بما يخدم مصالح المستعمر.

ستجدون الكثير مما كتب حول محاولات الاحتلال السيطرة على الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة، بتفاصيل مملة وتسلسل زمني دقيق. كما ستجدون تصريحات سياسية محلية وإقليمية، وشجبا واستنكارا، وتحذيرات من خطورة الوضع وانتهاك الاحتلال للقانون. ستجدون كل ذلك، لكنكم في أغلب الظن لن تجدوا حديثا عن أمرين جوهريين يتصلان بصلب المسألة.

الإجراءات جعلت الذهاب إلى الحرم رحلة شاقة، تحتاج معها إلى أن يكسر جسدك وعقلك عددا من الهواجس النفسية. وقد تعمدت إسرائيل الإمعان في هذه الإجراءات "الأمنية"

أول الأمرين: كيف تفاعل المجتمع في الخليل مع الخبر، وثانيهما: مدى الاهتمام الذي سيوليه الأفراد والمؤسسات لمسألة سحب صلاحيات بلدية الخليل على الحرم الإبراهيمي، في ضوء المتخيل الاجتماعي ذي الطابع الخاص بمجتمع المدينة، وكذلك طبيعة هذا المجتمع الذي تقوده تياراته السياسية والاجتماعية إلى معارك هامشية، وتشغله بمعارك ثانوية بعيدة عن قضاياه الكبرى.

كواحد من سكان المدينة، وعلى احتكاك دائم مع الناس بحكم طبيعة العمل، أجد أن ردود الأفعال هنا لم تتعد حد تقليب الأكف والدعاء على الاحتلال، ثم على القيادة السياسية، ليس لأن الناس يعتبرون الأمر مواجهة لا يقدرون عليها، بل لأنهم كانوا ينتظرون هذا القادم ويعرفونه؛ حتى إنك تكاد تظن أنهم اعتادوا المشهد قبل حدوثه.

إعلان

ولهذا الاعتياد مقدمات تتصل بتحكم الاحتلال بالحركة، وسطوته على الجسد؛ فالفلسطيني الذي يرغب بالصلاة في الحرم الإبراهيمي عليه أن يمر عبر أربعة حواجز عسكرية في مسافة لا تتجاوز خمسمئة متر؛ اثنان منها للتفتيش، وقد يحدث أن يجبرك جنود أحد هذه الحواجز على خلع عدة قطع من ملابسك.

هذه الإجراءات جعلت الذهاب إلى الحرم رحلة شاقة، تحتاج معها إلى أن يكسر جسدك وعقلك عددا من الهواجس النفسية. وقد تعمدت إسرائيل الإمعان في هذه الإجراءات "الأمنية"، كي يعتاد العقل والجسد الفلسطينيان على أن السيادة على البلدة القديمة والحرم بيدها، بحيث تأتي أي تغييرات في الحرم أو محيطه بوصفها تحصيل حاصل ضمن هذه المعادلة.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يمكن قياس ردود الأفعال فيها إزاء ما يحصل في الحرم الإبراهيمي؛ فقد سبقها قص أجزاء من أدراج الحرم لتركيب مصعد كهربائي خاص بالمستوطنين، يتيح لهم الصعود إلى الطوابق العليا دون غيرهم، ووضع لافتات تعريفية باللغة العبرية دون العربية في محيط الحرم وأروقته، ناهيك عن إمكانية منع الأذان في أي وقت يشاؤون. قوبلت كل هذه الإجراءات ببرود اجتماعي، يتدثر بعباءة الاستياء والدعاء على الظالمين.

لا بد من الإضاءة على طبيعة المجتمع هنا، والمؤثرات في سلوكه السياسي وفعاليته الاجتماعية، والمادة التي توجه هذا السلوك

قد يجدر القول إن تفاعل المجتمع في الخليل مع الأحداث السياسية والقضايا الوطنية عموما يبدو مختلفا عن بقية المجتمع الفلسطيني، وهي مسألة وثيقة الصلة بالمتخيل الاجتماعي، الذي تأثر بطابع المدينة الاقتصادي؛ فالمدينة التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني يهيمن على سلوك الفرد فيها طموح متصل بالنمو الاقتصادي الفردي، وتحقيق المكانة المجتمعية عبر المكانة الاقتصادية، مع ميل واضح إلى النأي بالنفس عن كل ما قد يعرقل هذا الطموح.

لقد أسس هذا الطابع الاقتصادي ملامح تراصف طبقي معياره رأس المال، ما خلق متخيلا اجتماعيا ذا وشيجة وثيقة بالوضع المعيشي، أو بصورته المتخيلة، وهو ما جعل تفاعل المجتمع في المدينة مع الأحداث السياسية مؤطرا بهذه الصورة، ومتقلبا بين اعتزال ما قد يؤذيك، وبين القلق من تعطيل السعي إلى هذه الصورة، بفعل إغلاق مداخل المدينة إذا انزعجت إسرائيل من حدث ما.

ولا بد من الإضاءة على طبيعة المجتمع هنا، والمؤثرات في سلوكه السياسي وفعاليته الاجتماعية، والمادة التي توجه هذا السلوك. فالمجتمع في الخليل ذو طابع عشائري محافظ، وقد أدركت القوى الوطنية والدينية هذه الحقيقة منذ زمن، حتى إنها سعت إلى استقطاب وجهاء العشائر لتحصيل مزيد من رأس المال السياسي الذي يعينها في مساراتها السياسية والمؤسسية.

وبناء على ذلك، تبدو محددات الفعالية السياسية في الخليل مزيجا من المصلحة الفردية، والثقافة المجتمعية، والتوجهات العشائرية، لتأتي الجماعات السياسية فتعزز هذه الصورة من خلال سلوكها السياسي.

إذا كان الوعي الوطني الفلسطيني، في مختلف قضايانا من السردية إلى الخطاب السياسي للنخب، بحاجة إلى مراجعة، فإن البنى المعرفية والنفسية للإنسان في الخليل تحتاج إلى جهد أكبر في مراجعة المؤثرات في وعيه

لذلك، يمكنك أن تجد الخليلي يتفاعل مع مسألة مثل التوقيع على اتفاقية حقوقية تخالف خصوصيته الثقافية أكثر من تفاعله مع مسألة صلاحيات البلدية في البلدة القديمة. ويمكنك أن تجده في مظاهرة لمنع احتفالية يرى فيها إساءة إلى صورة مجتمعه المحافظ، ولا تجده في الغالب في مسيرة تتعلق بقضاياه الوطنية الكبرى.

إعلان

هذا السلوك ليس جديدا، ويمكن رصده في سياق أحداث عديدة شهدتها الخليل، ظهرت فيها الفعالية السياسية والاجتماعية للإنسان هنا بصورة انتقائية. والسمة المشتركة بين هذه القضايا أنها قريبة من تلك التركيبة؛ أي إنها تحمل متغيرا اقتصاديا، أو ثقافيا، أو اجتماعيا غير مألوف، في حين تبقى القضايا الوطنية الكبرى بعيدة عن مركز الفعل.

وإذا كان الوعي الوطني الفلسطيني، في مختلف قضايانا من السردية إلى الخطاب السياسي للنخب، بحاجة إلى مراجعة، فإن البنى المعرفية والنفسية للإنسان في الخليل تحتاج إلى جهد أكبر في مراجعة المؤثرات في وعيه، وفي مشكلات أو محددات الضمير الجمعي في المدينة ومحركاته؛ ذلك الضمير الذي يبدو ساكنا إزاء المسائل الوطنية الكبرى، لا سيما في وقت تتعرض فيه الخليل، أكثر من أي وقت مضى، لعمليات تهويد غير مسبوقة.