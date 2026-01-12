إبادة غزة وقرصنة فنزويلا: النظام الدولي بلا أقنعة!

أحيانا لا أريد أن أكتب

ليس لأن القناعة اهتزت، ولا لأن الإيمان بعدالة القضايا تراجع، بل لأن حجم الجريمة فاق قدرة اللغة، ولأن الكلمات، مهما اشتدت، تبدو أحيانا عاجزة أمام مشهد دم مفتوح على مدار الساعة.

لطالما قلت، وكررت، وسأبقى أؤمن أننا محكومون بالأمل، وأنه لا بد لليل أن ينجلي، وأن الشعوب في نهاية المطاف تنتصر. لكن هذا الإيمان لا يجعلنا محصنين ضد التعب، ولا يمنع الإحباط من التسلل حين نرى العالم ينقلب رأسا على عقب، وحين يصبح القتل سياسة رسمية، والقرصنة نظاما، والصمت الدولي شراكة كاملة في الجريمة.

-النظام الدولي- بني على القوة لا على العدالة، وعلى الهيمنة لا على المساواة. نظام يرى الشعوب مجرد أرقام، والدول مجرد ساحات نفوذ، والإنسان مجرد تفصيل يمكن التضحية به إذا اقتضت المصالح

ما يحدث اليوم في فلسطين، وتحديدا في غزة، لم يعد نزاعا ولا حربا ولا حتى عدوانا تقليديا. إنه مذبحة مستمرة، إبادة تنفذ بدم بارد، يقودها مجرم حرب اسمه بنيامين نتنياهو، ويشارك فيها جيش مدجج بأحدث الأسلحة، ويغطيها نظام دولي يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، بينما يوفر القنابل والفيتو والحصانة السياسية. أطفال يقتلون، عائلات تمحى، مدن تسوى بالأرض، وتجويع يستخدم كسلاح، وكل ذلك على الهواء مباشرة، دون أن يتحرك "الضمير العالمي" إلا ببيانات خاوية.

وفي الوقت نفسه، نرى الوجه ذاته للجريمة في مكان آخر من العالم. ما يجري بحق فنزويلا ليس خلافا دبلوماسيا ولا صراعا قانونيا، بل قرصنة دولية سافرة: حصار خانق، سرقة ثروات شعب، مصادرة أموال دولة، والتطاول إلى حد خطف رئيسها أو محاولة عزله بالقوة والتلفيق، دون أي اعتبار لسيادة الدول أو لميثاق الأمم المتحدة. الأسوأ من الجريمة ذاتها هو الصمت، صمت الدول التي ترفع شعارات القانون الدولي صباحا، وتدوسه مساء إذا تعارض مع مصالحها.

هنا يتولد الإحباط، لا كحالة نفسية عابرة، بل كموقف أخلاقي. إحباط من يرى النظام العالمي مكشوفا بلا أقنعة، منافقا إلى حد الفجاجة، يطبق القانون على الضعفاء فقط، ويمنح القتلة صكوك البراءة إذا كانوا من "الحلفاء". كيف نثق بعدالة تجزأ؟ وكيف نؤمن بقانون يستخدم كسلاح سياسي لا كميزان حق؟ وكيف لا نشعر بالاختناق ونحن نشاهد المذبحة، ثم نسمع الأسئلة الوقحة عن "حق الدفاع عن النفس"؟

قد يتعب الأمل، لكنه لا يموت ما دامت هناك شعوب ترفض الركوع، وتصر على أن العدالة، مهما طال غيابها، ستجد طريقها يوما ما

ومع ذلك..

ورغم كل هذا السواد، ورغم التعب، ورغم الرغبة أحيانا في الصمت والانكفاء، فإن الاستسلام ليس خيارا. التاريخ لا يكتب في لحظات الراحة، بل في لحظات الانكسار الطويل. الشعوب لا تنتصر لأنها لم تتألم، بل لأنها تألمت ورفضت أن تتحول إلى ضحية صامتة. كل إمبراطورية بلغت ذروة التوحش ظنت نفسها خالدة، لكنها كانت في الحقيقة تقترب من سقوطها. وكل احتلال بدا أبديا انتهى إلى الهزيمة، ولو بعد حين.

لسنا سذجا لنراهن على عدالة هذا العالم، ولا واهمين لننتظر خلاصا من مؤسسات أثبتت انحيازها. لكننا نراهن على وعي الشعوب، على الذاكرة الجمعية، على تراكم الغضب، وعلى تلك اللحظة التي تنفجر فيها الحقيقة، حين يدرك الناس أن ما يقدم لهم كنظام عالمي ليس سوى إدارة منظمة للظلم.

إن لم نكتب أحيانا، فذلك لأن الجريمة أكبر من الحروف. وإن كتبنا، فلن نكتب للتجميل، ولا للتوازن الزائف، ولا لإرضاء أحد. سنكتب لنسمي الأشياء بأسمائها: مذبحة هي مذبحة، وقرصنة هي قرصنة، وصمت هو تواطؤ.

نحن محكومون بالأمل، نعم. لا لأنه سهل، ولا لأنه مريح، ولا لأنه يخفف الألم فورا، بل لأنه الخيار الوحيد لمن يرفض أن يصبح شريكا في الصمت، أو شاهد زور على التاريخ، أو إنسانا تكيف مع الجريمة حتى فقد حسه الأخلاقي.

قد يتأخر الفجر، لكن الليل ليس أبديا. وقد يتعب الأمل، لكنه لا يموت ما دامت هناك شعوب ترفض الركوع، وتصر على أن العدالة، مهما طال غيابها، ستجد طريقها يوما ما.