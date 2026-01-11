غزة قبل رمضان.. واقع إنساني مرير في ظل الحصار

على أبواب رمضان.. أسئلة كبيرة في غزة ولأجل غزة!

ونحن على أبواب شهر الرحمة والمغفرة والخير، شهر رمضان المبارك، تتزاحم تساؤلات عديدة في غزة، في شوارعها المدمرة، وبين خيامها الممزقة، وبيوتها الآيلة للسقوط، ومراكز الإيواء، بين النازحين والمشردين: هل سيستمر الوضع هكذا؟ أين عمقنا العربي والإسلامي؟ أين المجتمع الدولي؟ أين الإنسانية؟

بعد شهور من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي لم يوقفها نهائيا، ما يزال الواقع الإنساني بالغ القسوة والصعوبة؛ فآثار الدمار العميق تطغى على تفاصيل الحياة اليومية.

يعيش السكان في ظروف تفتقر إلى أبسط مقومات الكرامة الإنسانية: طين ورطوبة دائمة، صعوبة في الحركة، وانعدام شبه كامل للأمان الصحي

الواقع الإنساني الصعب

يعاني السكان نقصا حادا في الخدمات الأساسية، وتفاقما في الفقر والبطالة، واستمرار الأزمات الصحية والنفسية، في ظل بطء إعادة الإعمار وضعف الاستجابة الإنسانية، ما يجعل الحياة أقرب إلى صراع يومي من أجل البقاء، لا إلى مرحلة تعاف حقيقية.

اقتصاديا، يواجه السكان أوضاعا بالغة الصعوبة نتيجة فقدان مصادر الدخل وارتفاع معدلات البطالة والفقر، في ظل شح فرص العمل وبطء حركة الإعمار. ويعتمد عدد كبير من العائلات على المساعدات الإنسانية التي تبقى غير كافية وغير منتظمة.

أما في الجانب الصحي، فالقطاع الصحي يعاني أصلا نقصا حادا في الأدوية والمعدات والكوادر منذ بدء الحرب، وما يزال الوضع على حاله، بل يزداد صعوبة، ما يفاقم معاناة المرضى والجرحى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

ويعاني القطاع الصحي إنهاكا شديدا نتيجة تضرر المستشفيات والمراكز الصحية، ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب قلة الكوادر والإمكانات. كثير من المرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والجرحى، لا يحصلون على الرعاية اللازمة، فيما تتفاقم الأوضاع الصحية بسبب تلوث المياه وسوء التغذية والظروف المعيشية القاسية، ما يرفع خطر انتشار الأمراض والأوبئة.

حال الناس في المنخفضات يبدو أكثر قسوة وهشاشة؛ فخيام النازحين تغرق، ويموت أطفالهم تجمدا جراء البرد، وفي منازلهم الآيلة للسقوط، نتيجة القصف السابق، تسقط عليهم فتقتلهم.

أما البنية التحتية، فهي من أكثر القطاعات تضررا؛ فشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي مدمرة أو تعمل بشكل جزئي، والطرق متضررة، والاتصالات غير مستقرة. هذا الانهيار ينعكس على كل تفاصيل الحياة اليومية، ويصعب وصول الخدمات والمساعدات، ويجعل أي حديث عن تعاف حقيقي مرهونا بإعادة إعمار شاملة ومستدامة.

وقف نار هش

هذه الأوضاع الإنسانية الضعيفة والواقع المأساوي لا يرافقهما وقف حقيقي لإطلاق النار؛ فما يزال الوضع الأمني صعبا ومعقدا، ولا يمكن وصفه بالمستقر بالكامل، بل هو حالة هشة ومتوترة، مع استمرار خروقات متكررة تؤثر في حياة المدنيين وسير الحياة اليومية.

تقارير الجهات الرسمية في غزة توثق مئات إلى آلاف الانتهاكات للتهدئة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ دخولها حيز التنفيذ، تشمل قصفا جويا ومدفعيا، وإطلاق نار مباشر، وغارات. ووفق الإحصاءات، أُبلِغ عن مئات، وربما ما يقارب الألف، من خروقات اتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى مئات الإصابات والشهداء.

التقييد والإعاقة في عمل المعابر وحركة البضائع للتجار والمساعدات، ومنع إدخال الكرفانات ومستلزمات الإعمار وكافة المواد اللازمة للحياة الإنسانية، يناقض اتفاق وقف إطلاق النار

حركة المعابر

كشفت إحصائية خاصة تلقتها مصادر إعلامية في غزة حول عمل المعابر خلال عام 2025 أن عدد الأيام التي أغلق الاحتلال فيها المعابر بلغ 220 يوما خلال العام.

وبحسب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة، منع الاحتلال دخول 132 ألف شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة خلال العام ذاته، كما دخلت 1460 شاحنة وقود فقط إلى غزة من أصل 18 ألفا و250 شاحنة كان يفترض دخولها، وتشمل السولار وغاز الطهي.

هذا التقييد والإعاقة في عمل المعابر وحركة البضائع للتجار والمساعدات، ومنع إدخال الكرفانات ومستلزمات الإعمار وكافة المواد اللازمة للحياة الإنسانية، يناقض اتفاق وقف إطلاق النار، ويجعل الاحتلال يتحكم في صغيرة وكبيرة في غزة، ويمنع عنها حتى الدواء والعلاج والطعام.

رؤية شاملة ومسؤولة

في غزة، لم يعد الدور الإنساني المطلوب يقتصر على الاستجابة الطارئة، بل بات يحتاج إلى رؤية شاملة ومسؤولة تنقذ الإنسان، وتحفظ كرامته، وتؤسس لتعاف حقيقي. ويتمثل هذا الدور في عدة مسارات متكاملة:

الاستجابة الإنسانية العاجلة عبر ضمان تدفق المساعدات الغذائية والطبية والوقود والمياه بشكل كاف ومنتظم، وفتح المعابر دون قيود تعيق وصول الاحتياجات الأساسية إلى كل المناطق، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة. حماية المدنيين من خلال توفير بيئات آمنة، ومراقبة أي انتهاكات، والضغط لضمان احترام القانون الدولي الإنساني، وعدم استخدام الحصار أو التجويع أو الاستهداف وسائل ضغط. دعم القطاع الصحي بإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر، وضمان علاج الجرحى والمرضى داخل غزة، أو عبر تسهيل سفرهم عند الحاجة. إنقاذ العملية التعليمية عبر إعادة فتح المدارس وتأهيلها، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، ودعم الطلبة نفسيا وتربويا، لمنع ضياع جيل كامل. الانتقال من الإغاثة إلى التعافي عبر إعادة الإعمار، وخلق فرص عمل، ودعم سبل العيش، بما يخفف الاعتماد على المساعدات ويعيد للناس قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم.

يهدف المجلس إلى توحيد الجهود، وتنسيق الآليات، وتبادل المعلومات والخبرات، بما يسهم في إحداث تغيير فاعل ومستدام يلمس سكان قطاع غزة أثره الإيجابي بشكل مباشر، ويشكل أداة ضغط على الاحتلال

دور فاعل ومؤثر

على المستوى العربي والإسلامي، فإن المتوقع والمأمول يتجاوز حدود التعاطف والتضامن اللفظي، ليصل إلى دور فاعل ومؤثر يرقى إلى حجم المأساة الإنسانية في غزة.

ويتمثل ذلك في الانتقال من رد الفعل إلى الفعل المؤثر، ومن الدعم الموسمي إلى الشراكة الإنسانية الحقيقية، بما يحفظ كرامة الإنسان في غزة ويمنحه حقه في الحياة والأمان والمستقبل.

مجلس تنسيق

إضافة إلى ما سبق، يُقترح تشكيل مجلس تنسيق لإدخال المساعدات الإنسانية يضم الدول الثلاث: تركيا، ومصر، والأردن، على أن تُضاف إليه دول داعمة من الدول العربية والإسلامية، بما يضمن أوسع غطاء سياسي وإنساني ممكن.

ويهدف هذا المجلس إلى توحيد الجهود، وتنسيق الآليات، وتبادل المعلومات والخبرات، بما يسهم في إحداث تغيير فاعل ومستدام يلمس سكان قطاع غزة أثره الإيجابي بشكل مباشر، ويشكل أداة ضغط جماعية ومنظمة على الاحتلال الإسرائيلي، وصولا إلى تحويل المعابر إلى ممرات إنسانية آمنة، تمهيدا لأن تصبح لاحقا معابر تجارية مستقرة، تدعم صمود السكان وتعزز مقومات الحياة والاقتصاد في القطاع.