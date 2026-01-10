أميركا بين الانقسام الداخلي وإعادة الهيمنة الدولية

في مطلع عام 2026، يواصل دونالد ترامب تصدر المشهد السياسي الأميركي بإجراءات تحمل سمات الصدمة والتوتر، من أبرزها العملية الأميركية الأخيرة في فنزويلا، التي أفضت إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو ونقله إلى نيويورك.

هذه الخطوة، التي وصفتها وسائل إعلام غربية، بما فيها Le Point، بأنها تتجاوز الأعراف الدبلوماسية التقليدية، ليست مجرد عمل استثنائي، بل مؤشر على طريقة إدارة ترامب للسلطة، حيث يمتزج الطموح الداخلي بالرهانات الخارجية، وسط انقسامات متفاقمة داخل الحزب الجمهوري ومؤسسات الدولة الأميركية.

يبقى السؤال المحوري الذي يطرح نفسه: إلى أي حد يمكن أن تصل تهورات ترامب؟ وما انعكاساتها على الداخل الأميركي والنظام الدولي؟ تحاول هذه المقالة تفكيك هذه الإشكالية عبر أربعة محاور رئيسية، قبل التوصل إلى استنتاجات إستراتيجية.

يعكس هذا الاعتقال رغبة ترامب في إعادة تأكيد الهيمنة الأميركية في نصف الكرة الغربي، لكنه في الوقت نفسه يفتح المجال أمام تساؤلات حول مدى وضوح الرؤية الإستراتيجية لما بعد هذه الخطوة

الاعتقال العسكري لمادورو: أبعاد قانونية وجيوسياسية

تمثل عملية اعتقال مادورو خطوة غير مسبوقة في السياسة الأميركية المعاصرة؛ فمن الناحية القانونية، يمثل نقل رئيس دولة ذات سيادة إلى الأراضي الأميركية كسرا للأعراف الدولية، ويضع واشنطن في مواجهة انتقادات حادة من حلفائها، وحتى من مؤسساتها القانونية.

جيوسياسيا، يعكس هذا الاعتقال رغبة ترامب في إعادة تأكيد الهيمنة الأميركية في نصف الكرة الغربي، لكنه في الوقت نفسه يفتح المجال أمام تساؤلات حول مدى وضوح الرؤية الإستراتيجية لما بعد هذه الخطوة. فالمشهد، كما أبرزت "Le Point"، يظهر الولايات المتحدة وكأنها تكرر أساليب الحرب الباردة، مستعيدة دورها التقليدي كقوة ضاغطة، لكنها في الوقت ذاته تظهر هشاشة في التخطيط طويل المدى، ما يجعل السياسات الأميركية عرضة لتقلبات غير متوقعة.

إعادة رسم أولويات واشنطن في النظام الدولي

تحركات ترامب الأخيرة لا تقتصر على فنزويلا، بل تحمل دلالات أوسع على أسلوبه في إدارة السياسة الخارجية. ووفق تحليل "Le Point"، يمثل الاعتقال رسالة مزدوجة؛ ففيه توجيه تحذير واضح للخصوم التقليديين مثل روسيا والصين، مع استعادة رمزية القوة الأميركية في القارة الأميركية، وفي الوقت ذاته يضع واشنطن أمام تحد مرتبط بمصداقية المؤسسات الأميركية على الساحة الدولية.

هذا النهج يعكس ما يمكن وصفه بـ"التهور المدروس"؛ إذ يوازن ترامب بين المكاسب الرمزية والسياسية والمخاطر الدبلوماسية، لكنه يترك الحلفاء الأوروبيين في موقف حرج، حيث يطلب منهم التكيف مع سياسة أميركية تتسم بالانعزالية أحيانا، والاستفزازية أحيانا أخرى. وهنا يظهر بشكل واضح التناقض بين الرغبة في إعادة الهيمنة ومحدودية الرؤية الإستراتيجية في إدارة التحالفات الدولية.

يستفيد منافسون مثل روسيا والصين من هذه الانقسامات، سواء عبر تعزيز نفوذهم في مناطق إستراتيجية، أو باستغلال حالة الارتباك التي تخلقها التحركات الأميركية

الانقسام الداخلي والحزبي: ترامب بين الجمهوريين والديمقراطيين

تهور ترامب لا يقتصر على السياسة الخارجية، بل يظهر بوضوح في الداخل الأميركي؛ فالانقسامات داخل الحزب الجمهوري تتسع، حيث يجد بعض أجنحة الحزب صعوبة في دعم سياسات الرئيس، خصوصا فيما يتعلق بالمجازفات التي تنطوي عليها العمليات الخارجية. ومن جهة أخرى، يزداد التوتر مع الديمقراطيين، الذين يعتبرون تحركات ترامب استعراضا للقوة على حساب القانون والدستور.

المؤسسات الأميركية، من القضاء إلى الأجهزة التنفيذية، تواجه اختبارا غير مسبوق في قدرتها على ضبط الرئيس، والموازنة بين سلطاته الدستورية وواجباته تجاه القانون الدولي والداخلي.

هذا الانقسام الداخلي يترك أثره على الاقتصاد والمجتمع؛ إذ تتأثر الأسواق المالية بحالة عدم اليقين السياسي، كما تزيد الضغوط على الفئات الاجتماعية المتضررة من السياسات الداخلية والخارجية، وهو ما يفاقم الاستقطاب الاجتماعي، ويضعف القدرة على التوافق حول أجندة وطنية موحدة.

انعكاسات تهورات ترامب على الحلفاء والمنافسين

السياسة الخارجية الأميركية تحت قيادة ترامب تحدث شرخا واضحا بين واشنطن وحلفائها التقليديين؛ فالإجراءات الأحادية، مثل عملية فنزويلا، تعكس خطاب القوة الأميركية، لكنها تضغط على أوروبا ودول أميركا اللاتينية لتبني مواقف متوافقة مع السياسة الأميركية، وإلا تعرضت لعواقب اقتصادية ودبلوماسية.

في المقابل، يستفيد منافسون مثل روسيا والصين من هذه الانقسامات، سواء عبر تعزيز نفوذهم في مناطق إستراتيجية، أو باستغلال حالة الارتباك التي تخلقها التحركات الأميركية. كما أن إيران ودولا أخرى تراهن على عدم وضوح الرؤية الأميركية في وضع سياسات ثابتة، ما يمنحها هامشا أكبر في إدارة ملفاتها الإستراتيجية.

إلى أين ستأخذ تهورات ترامب الولايات المتحدة؟ الجواب يعتمد على قدرة المؤسسات على فرض النظام، وعلى توازن القوى الداخلية بين الأحزاب، وعلى قدرة واشنطن على مواءمة طموحات الرئيس مع مصالح الدولة طويلة المدى

تهور ترامب بين الطموح الشخصي والمخاطر الإستراتيجية

من خلال هذه المحاور، يمكن ملاحظة أن تهور ترامب لا يقتصر على كونه أفعالا مفاجئة، بل هو جزء من إستراتيجية مركبة تجمع بين الطموح الشخصي، والرغبة في استعراض القوة، وضغط اللحظة الانتخابية، مع تجاهل أو تقليل أهمية النتائج طويلة المدى.

هذه السياسات، رغم أنها قد تحقق مكاسب رمزية، فإنها تظهر حدود الإدارة الأميركية التقليدية وقدرتها على إدارة الأزمة. وتهور ترامب هو، في جوهره، اختبار لمؤسسات الدولة الأميركية، وقدرتها على فرض التوازن بين الرغبة في الهيمنة والحاجة إلى الاستقرار الداخلي والخارجي.

الخلاصة والاستشراف

تهورات ترامب، بدءا من اعتقال مادورو وصولا إلى المواقف الاستفزازية تجاه الحلفاء والخصوم، ليست مجرد أحداث لحظية، بل هي انعكاس لأزمة هيكلية في إدارة السياسة الأميركية. وتتراوح السيناريوهات المستقبلية بين قدرة المؤسسات الأميركية على ضبط الوضع واستعادة التوازن، أو استمرار الانقسامات الداخلية والتوترات الخارجية، ما قد يؤدي إلى تآكل الثقة الأميركية على المستوى الدولي.

في النهاية، يبقى السؤال المفتاح: إلى أين ستأخذ تهورات ترامب الولايات المتحدة؟ الجواب يعتمد على قدرة المؤسسات على فرض النظام، وعلى توازن القوى الداخلية بين الأحزاب، وعلى قدرة واشنطن على مواءمة طموحات الرئيس مع مصالح الدولة طويلة المدى.

وبينما يتابع العالم هذه التحركات، تظل الولايات المتحدة عند مفترق طرق بين الانقسام الداخلي وإعادة تحديد دورها الإستراتيجي العالمي.