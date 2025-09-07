إبادة غزة.. هل يسأم الإنسان التعاطف؟

يرى عالم الاجتماع البولندي زيجمونت باومان أن العالم الحديث "يستهلك المآسي كما يستهلك الأخبار".. يتعاطف بسرعة، ثم يمل بسرعة أكبر.

ومنذ أن بدأ الإنسان يرى العالم عبر شاشاته الصغيرة، صارت المآسي تُستهلك كما يُستهلك أي خبر عاجل. صورة تهزنا لحظة، خبر يثير فينا موجة حزن عابرة، ثم سرعان ما يبتلعها سيل الصور التالية.

وهكذا تبدو غزة اليوم؛ إذ لم تعد صور قتل أطفالها وتجويع أهلها في ظل الإبادة المستمرة تحرك سوى القليل من العاطفة المتعبة.

لكن المعضلة- برأيي- أعمق مما يذهب إليه باومان حيال مشاعر إنسان العصر في زمن "الحداثة السائلة". فنحن لا نواجه إنسانا يتعاطف ثم ينسى، بل عالما تُدار مشاعره وتُرسم بوصلته الأخلاقية وفق أهواء غالبة .

غزة ليست مجرد "حدث"، بل هي معيار لصدق الضمير المهني، وما يجري فيها لا يفضح الاحتلال فقط، بل يُعري هذا العالم الذي يتغنى بالإنسانية وحقوق الإنسان

فعندما نتأمل حال غزة، ندرك أن المسألة أعقد من مجرد ملل إنساني، بل في أن هناك إرادة منظمة تحرص على أن يُنسى ما يجب ألا يُنسى. أن يُحجب ما يجب أن يُرى. ولم يعد المشهد الإنساني مجرد أفراد يتعاطفون ثم يزهدون. بل أصبحنا أمام عالم تُدار مشاعره كما تُدار الأسواق والسياسات.

إننا نعيش في زمن يتم فيه تحديد ما يُسمح لنا أن نشعر به وما يُطلب منا أن نتجاهله. تُفتح شاشات الإعلام لأحداث بعينها، وتُغلق تماما أمام أحداث أخرى. يُضخ خطاب "الإنسانية" في بعض المواقف، ويُسحب على نحو فج في أخرى. إنها ليست أزمة "ذاكرة قصيرة" عند الإنسان، بل أزمة إرادة كبرى تتحكم في الضمير الجمعي.

ذلك أن غزة لا تُقتل فقط بالقصف ولا بالحصار الذي يجوع أهلها فحسب، بل أيضا بالصمت الممنهج الذي يُفرض على العالم. فحين يُصادر الحق في أن ترى، أو أن تعبر، أو أن تتفاعل، يصبح الألم مضاعفا.

لقد تحول "الضمير العالمي" إلى وعاء، يُملأ حين تشاء القوى الكبرى، ويُفرغ حين تشاء، بلا ثبات ولا بوصلة أخلاقية.

وفي ظل هذا التحكم والأجندات السياسية، برز الإعلام الغربي أيضا وسقط كثير من منصاته في الاختبار حيال إبادة غزة.

إعلان

المؤسسات التي كانت تُقدم نفسها كـ"ضمير العالم"، تُمارس اليوم ازدواجية فاضحة. فحين شنت روسيا حربها على أوكرانيا، امتلأت الشاشات الغربية بالتغطيات المباشرة، والقصص الإنسانية، والتحليلات المتعاطفة. لكن حين تُباد غزة، لا يظهر الطفل الفلسطيني إلا كرقم، ولا تُروى مآسيه إلا بلغة باهتة تُخفي أكثر مما تُظهر، باستثناء القليل.

وفي ظل حال كهذا، لم يعُد الانحياز خفيا، بل صار جزءا من بنية السرد الإعلامي، يُقلل من معاناة الضحية إن لم تكن على "الهوى السياسي"، ويُجمل القاتل إذا كان "حليفا إستراتيجيا".

اختزال المأساة في أن الناس يملون التعاطف، يُبرئ آليات القمع والسيطرة على المشاعر. بينما الواقع يكشف أن هناك عملا دؤوبا على محو غزة من الوعي

هكذا يُدار التعاطف، وهكذا يُختطف الوعي. ليس فقط بالصمت، بل بطريقة بناء الخبر، واختيار المصطلح، وتوقيت التغطية. غزة ليست مجرد "حدث"، بل هي معيار لصدق الضمير المهني، وما يجري فيها لا يفضح الاحتلال فقط، بل يُعري هذا العالم الذي يتغنى بالإنسانية وحقوق الإنسان.

والجوهر اليوم لم يعد في التساؤل عن "ملل التعاطف"، بل في مواجهة سؤال أعمق: من يمنعنا من أن نشعر أصلا؟ لأن اختزال المأساة في أن الناس يملون التعاطف، يُبرئ آليات القمع والسيطرة على المشاعر. بينما الواقع يكشف أن هناك عملا دؤوبا على محو غزة من الوعي، وتجريد العالم من القدرة حتى على البكاء من أجلها.

الإنسان لا يسأم التعاطف، ولا يألف مصاب أخيه. لكن قوى كبرى تتحكم في مشاعره، تقهره، وتكبله بالإحباط، وتعيد تشكيل ضميره الجمعي كما تشاء.

وعلى الرغم من كل ذلك، تبقى غزة جرحا نازفا يختبر إنسانية هذا العالم الميت كل يوم!