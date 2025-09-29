المهارات الناعمة في عصر الذكاء الاصطناعي

إذا كانت أزمة المهارات الناعمة في ثقافتنا العربية مرتبطة بغياب المصطلحات وعدم تقديرها كمفهوم، فإن التحدي اليوم يتجاوز ذلك ليطرح سؤالًا جديدًا: ماذا يعني أن تكون ماهرًا في عصر لم تعد فيه المهارات التقليدية كافية؟

نحن أمام تحدٍ نحاول من خلاله فهم وتطوير مفاهيم لم تترسخ بعد في ثقافة العمل العربية، ونواجه في الوقت نفسه تحولًا في طبيعة هذه المفاهيم بفعل الذكاء الاصطناعي.

هذه ليست مجرد مشكلة ترجمة أو تأقلم تقني، بل هي قضية حضارية تمس جوهر كيفية فهمنا للعمل والإنتاجية والمهارة في عالمنا.

المهارات الناعمة في سياقها الثقافي واللغوي

المشكلة ليست في أن المهارات الناعمة غير موجودة في ثقافتنا، بل على العكس مترسخة فيها. فالتاريخ العربي غني بالتواصل، بل ويؤسس له من خلال تراث شفوي ومكتوب. ثقافتنا تقدّر العمل الجماعي، وتزخر بقيم ثرية، وتحتوي على منهجيات لتصميم الحلول، وتفضّل فضّ النزاع والحوار على الصراع.

لكن أهميتها، وطريقة التعبير عنها، وكيفية تقييمها تختلف اختلافًا كبيرًا من بيئة إلى أخرى، ومن ثقافة محلية إلى أخرى.

إشكالية الترجمة والمرادفات العربية

على الرغم من الفراغ اللغوي، هناك ترجمات شائعة تُستخدم في العالم العربي، ولكل منها عيوبها:

المهارات الناعمة: الترجمة الأكثر شيوعًا والأقل إشكالية لأنها تحافظ على المصطلح الأصلي. نقدها الوحيد أنها ليست عربية.

الترجمة الأكثر شيوعًا والأقل إشكالية لأنها تحافظ على المصطلح الأصلي. نقدها الوحيد أنها ليست عربية. المهارات الشخصية: تُستخدم كثيرًا، لكنها تركّز على الفردية وتفقد المفهوم جانبه الاجتماعي؛ فهي لا تُعبّر عن مهارات العمل الجماعي أو القيادة بنفس القوة.

تُستخدم كثيرًا، لكنها تركّز على الفردية وتفقد المفهوم جانبه الاجتماعي؛ فهي لا تُعبّر عن مهارات العمل الجماعي أو القيادة بنفس القوة. المهارات الحياتية: أكثر الترجمات إشكالية، إذ تُضخّم المفهوم وتُفقده سياقه المهني، فالطبخ وإدارة الأموال مثلًا تُصنّف مهارات حياتية لكنها ليست هي المقصودة في بيئة العمل.

المشكلة إذن ليست مجرد صعوبة ترجمة، بل نتيجة تأثير ثقافي. فاللغة العربية، في سياقات مهنية معينة، لم تعد لغة "فعل" أو "تأثير"، بل أصبحت لغة "وصف" و"إجراءات".

في البيئات مثل الشركات الكبرى أو قطاعات الصناعة، صارت اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) لغة الإبداع والحلول، بينما ارتبطت العربية بالروتين والبيروقراطية. وهذا الجمود اللغوي يعكس جمودًا في التفكير والعمل.

المعضلة الحقيقية ليست في ترجمة الكلمة، بل في غياب ثقافة عمل أعطت هذه المهارات وزنها، ودفعت لتطوير مصطلح خاص بها. ففي بيئات تُعلي من شأن الشهادات والخبرة التقنية والالتزام بالروتين، تبقى مفاهيم القيادة والمرونة والإبداع في الخلفية، وبالتالي لا تتطور لغتها.

كما نشهد ظاهرة شائعة في الخطاب الرسمي، حيث تُستدعى المهارات الناعمة كحلٍّ سحري لمشاكل معقدة مثل البطالة، خاصة في برامج التوظيف أو لدى الشركات التي تصف نفسها بأنها عصرية.

المهارات الناعمة بين التسويق والتحول التكنولوجي

تُستخدم المهارات الناعمة مادة تسويقية لأسباب عديدة:

سهولة تسويقها مقارنة بالحلول الهيكلية.

تحويل المسؤولية من النظام إلى الفرد.

كونها حلولًا سريعة وغير مكلفة.

لكن بينما نناقش هذه الإشكاليات الثقافية واللغوية، فإن عالمنا المهني يتغير بوتيرة غير مسبوقة بفضل الذكاء الاصطناعي. وهذا التغير لا يلغي المهارات الناعمة، بل يعيد تعريفها.

لسنا هنا لتخمين ما سيحدث غدًا، بل لمحاولة فهم التحول الجاري أمام أعيننا "الآن". فالذكاء الاصطناعي أصبح واقعًا يوميًا يعيد تشكيل طريقة عملنا وتفكيرنا.

التواصل: من كتابة جيدة إلى فهم السياق

أصبح الذكاء الاصطناعي قادرًا على كتابة رسائل بريد إلكتروني وتقارير وعروض تقديمية. لكن يبقى السؤال: من يحدد ماذا نقول؟ ومتى نقوله؟ ولمن؟

التواصل لم يعد مجرد "كتابة جيدة"، بل أصبح أكثر تركيزًا على:

اختيار الرسالة المناسبة للسياق الصحيح.

فهم الفروق الدقيقة بين التواصل الإنساني والتواصل عبر الأدوات الذكية.

القدرة على التنسيق مع فرق مختلطة تضم بشرًا وأنظمة ذكية.

العمل الجماعي: من تنسيق المهام إلى تنسيق القدرات

لم تعد الفرق مكوّنة فقط من أشخاص بمهارات مختلفة، بل تضم أيضًا أدوات ذكية بقدرات متخصصة. مشروع واحد قد يشارك فيه مصمم، مطوّر، محلل بيانات، ونظام ذكاء اصطناعي لمعالجة اللغة أو تحليل الصور.

العمل الجماعي اليوم يتطلب:

فهم نقاط القوة والضعف لكل عضو في الفريق، سواء كان إنسانًا أو آلة.

توزيع المهام بناءً على القدرات لا الخبرات التقليدية فقط.

التنسيق بين الإبداع البشري والكفاءة الآلية.

القيادة: من إدارة الأشخاص إلى قيادة الأنظمة

القادة اليوم لا يديرون موظفين فقط، بل يقودون أنظمة معقدة تضم بشرًا وتقنيات ذكية. قرار واحد قد يؤثر على فريق من المطوّرين وخوارزمية تعلم آلي وقاعدة بيانات ذكية.

القيادة تركز على:

وضع الرؤية والاتجاه الاستراتيجي.

اتخاذ قرارات أخلاقية بشأن استخدام التقنيات الذكية.

إلهام البشر وتوجيه الآلات في مسار واحد.

التفكير النقدي: من نقد المقالات إلى نقد الخوارزميات

الذكاء الاصطناعي يحلل كميات هائلة من البيانات في ثوانٍ ويقدم استنتاجات واضحة. لكنها قد تحمل تحيزات، أو تعتمد على بيانات ناقصة، أو تتجاهل السياق الثقافي.

لذا أصبح مطلوبًا:

طرح الأسئلة الصحيحة للأنظمة الذكية.

تقييم مخرجات الذكاء الاصطناعي وفهم حدودها.

الموازنة بين الكفاءة الآلية والحكمة الإنسانية.

فض النزاعات: من البشر إلى الآلات

النزاعات الجديدة قد تنشأ بين البشر وقرارات الأنظمة الذكية. موظف قد يختلف مع تقييم خوارزمية لأدائه، أو عميل قد يرفض قرارًا اتخذه نظام ذكي.

فض النزاعات يتطلب:

فهم منطق الأنظمة الذكية وترجمته للبشر.

الوساطة بين التفكير الإنساني والمنطق الخوارزمي.

إيجاد حلول تحترم القيم الإنسانية وتستفيد من الكفاءة التقنية.

المرونة: من سرعة التغيير إلى الاستقرار وسط الفوضى

التبديل السريع بين الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والعمل بدونه.

إدارة القلق الجماعي من التغيير التقني.

الحفاظ على الهدوء في بيئة متغيرة باستمرار.

التحدي ليس في استيراد مصطلحات أجنبية أو مجاراة التكنولوجيا فقط، بل في تطوير "ثقافة عمل" جديدة تقدّر المهارات الناعمة وتُعد الأفراد للتعايش مع الذكاء الاصطناعي

نحو ثقافة عمل جديدة

نحن أمام تحدٍ متعدد الأبعاد يجمع بين الثقافة واللغة والتكنولوجيا. فمن جهة، نواجه إرثًا ثقافيًا لم يُعطِ المهارات الناعمة حقها في تطوير مفردات خاصة بها. ومن جهة أخرى، نعيش تحولًا تكنولوجيًا يعيد تعريف هذه المهارات ذاتها.

التحدي ليس في استيراد مصطلحات أجنبية أو مجاراة التكنولوجيا فقط، بل في تطوير "ثقافة عمل" جديدة تقدّر المهارات الناعمة وتُعد الأفراد للتعايش مع الذكاء الاصطناعي.

المستقبل لا يُتنبأ به، بل يُصنع باستعدادنا للحاضر المتغير. والسؤال الآن: هل نحن مستعدون لبدء هذا التحول؟

نحتاج لإعادة التفكير في المناهج التعليمية، وبيئات العمل والتدريب، مع التركيز على المهارات الإنسانية المتقدمة لا على "استخدام التكنولوجيا" فقط. كما نحتاج لسياسات توظيف تقدّر المهارات الناعمة بقدر تقديرها للمهارات التقنية، وتعمل على تطوير مصطلحات عربية دقيقة للمفاهيم الإدارية الحديثة.