ابن بطوطة العثماني!

يروي الرحّالة العثماني أوليا جلبي (ت 1682) أنّه رأى الرسول ﷺ في منامه سنة 1630، وأنّه طلب منه الشفاعة، وبدلًا من أن يقول: شفاعة يا رسول الله قال: سياحة يا رسول الله. فعدّ ذلك إشارة وبركة للقيام برحلته التي استمرّت أربعين سنة، وقيل خمسين، ودوّنها في عشرة مجلدات ضخمة باسم "سياحتنامه".

إنّ أدب الرحلات يجذب القارئ بقوة؛ إذ يجمع بين التاريخ والجغرافيا والقصص الشعبي وعلم الاجتماع والأدب، وكل ذلك يُروى بأسلوب أدبي مشوّق يجمع بين الفائدة العلمية والمتعة الأدبية. وقد قام العديد من العلماء المسلمين قبل أوليا جلبي برحلات عديدة، أشهرها رحلة ابن بطوطة (ت 1368)، ورحلة الإدريسي (ت 1166) المسماة "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق"، ورحلة ابن فضلان (ت 960). وتتميّز هذه الكتب بأنّها قد تحوي ما لا تحويه المصادر الأخرى.

يتحدّث جلبي في رحلته عن البلاد العربية في أربعة مجلدات؛ فقد زار بلاد الشام مبتدئًا بحلب، ثم دمشق والقدس الشريف ومدينة الخليل وجبل لبنان

وتُعدّ رحلة أوليا جلبي من أهم الرحلات التي قام بها الرحّالة المسلمون؛ نظرًا لعدد الدول التي زارها، وللمدّة التي استغرقتها رحلته، ولما تحتويه من أخبار ومشاهدات مهمة. لكن مع هذه الأهمية، يبدو أنّها لم تلقَ في الثقافة العربية المعاصرة الاهتمام والشهرة التي حظيت بها الرحلات الآنفة الذكر.

فمثلًا، كتب التراجم الحديثة لا تذكر أوليا جلبي، مثل الأعلام للزركلي (ت 1976)، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة، كما أنّ العديد من المصادر العربية التي تتناول كتب الرحلة والرحّالة لا تشير إلى رحلته. كذلك لم يحظَ مؤلفها بالشهرة التي نالها بعض العلماء العثمانيين من قبله، مثل ابن كمال باشا (ت 1534م)، وأبو السعود أفندي (ت 1574م)، أو كاتب جلبي (حامد خليفة) (ت 1657م) الذي ذاع صيته واشتهر كتابه "كشف الظنون"، وهو من أهم الأعمال الببليوغرافية التي تكاد لا تخلو منها مكتبة في العالم العربي.

إعلان

يتحدّث جلبي في رحلته عن البلاد العربية في أربعة مجلدات؛ فقد زار بلاد الشام مبتدئًا بحلب، ثم دمشق والقدس الشريف ومدينة الخليل وجبل لبنان. كما يصف رحلة الحج إلى الديار المقدسة (مكة والمدينة المنورة) سنة 1671، ويروي خلالها منازل الحج الشامي في سورية والأردن حتى الحجاز. ويذكر في هذه الرحلة أيضًا مدن الساحل السوري واللبناني والفلسطيني، وقد مكث في مصر والسودان سنوات عدّة، ووصف البلدان التي زارها ومبانيها وأحوال سكانها، مع تقديم نبذة جغرافية وتاريخية واجتماعية عنها، فضلًا عن أوضاعها الاقتصادية والتجارية والزراعية.

تكمن القيمة الثقافية لهذه الرحلة في أنّها تحوي مادة غنية تقدّم صورة معمّقة عن أوضاع الدولة العثمانية والولايات التابعة لها -ومنها الولايات العربية- والدول المجاورة لها في آسيا وأفريقية وأوروبا خلال القرن السابع عشر

ويسير جلبي على منوال ابن بطوطة في الاهتمام بالأساطير الشعبية والخرافات والنوادر، كما اتّبع طريقته في وصف الآثار وتتبع الأحداث التاريخية وتحليلها، مضيفًا إليها شيئًا من مشاعره وانطباعاته. فالرحلة تحوي مبالغات وأحاديث خرافية وأساطير وظّفها لتشويق القارئ.

مثلًا: حين يصف شتاء مدينة أرضروم التركية، يقول إن قطة تجمّدت وهي تقفز من سطح بيت إلى آخر، وبعد مرور ثمانية أشهر، عندما تحسّن الطقس وذابت الثلوج، سقطت القطة على الأرض وهي تموء مواءً غريبًا قبل أن تنطلق بسرعة وتختفي في الأزقة! وكذلك قصة العملية الجراحية التي حضرها في مدينة فينّا (عاصمة النمسا) التي أجراها طبيب لإخراج رصاصة من رأس جريح، وكيف استعمل النمل لخياطة الجرح. والحقيقة أنّ المطلع على أدب الرحلات يلاحظ أنّ عنصر الغرائبية حاضر في معظمها، وذلك رغبةً من الرحّالة في شدّ انتباه القارئ وإضفاء المتعة على الرحلة.

لقد لقيت رحلة أوليا جلبي اهتمامًا في العديد من الثقافات، وترجمت إلى عدة لغات منها: الألمانية والروسية والإنجليزية والفرنسية واليونانية والأرمينية. أمّا إلى العربية فلم يُترجم منها سوى بعض الأجزاء في النصف الثاني من القرن العشرين، وفي مطلع القرن الحادي والعشرين؛ إذ بدأ الاهتمام بأوليا جلبي ورحلته في العقدين الأخيرين.

وتكمن القيمة الثقافية لهذه الرحلة في أنّها تحوي مادة غنية تقدّم صورة معمّقة عن أوضاع الدولة العثمانية والولايات التابعة لها -ومنها الولايات العربية- والدول المجاورة لها في آسيا وأفريقية وأوروبا خلال القرن السابع عشر، من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية، بما يتيح للباحثين إمكانيات واسعة لإجراء دراسات مستفيضة ومعمّقة. كما أن رحلته إلى مصر ذات أهمية خاصة، لوقوعها في فترة تندر فيها المصادر العربية أو التركية أو الأوروبية التي تصف أحوال مصر.

لا بدّ من الاهتمام بهذه الرحلة، وترجمة جميع أجزائها إلى اللغة العربية، وذلك بالتعاون بين الباحثين والمؤسسات ومراكز البحوث، لوضع هذا الأثر المهم في متناول الدارسين

أمّا سبب عدم شهرتها وانتشارها، فربما يعود إلى جملة أسباب، أهمها: أنّه كتبها باللغة العثمانية وبقيت مخطوطة بها، وتأخر طبعها بالتركية الحديثة إلى بداية القرن العشرين، إضافة إلى عدم وجود مخطوطات للرحلة في المكتبات العربية، وحجمها الكبير الذي يصعّب على الباحثين العناية بها، فضلًا عن موضوعها الذي ينتمي إلى التاريخ والأدب، في حين انصرفت عناية العرب إلى المؤلفات المتعلقة بالعلوم الإسلامية أكثر من غيرها.

إعلان

وأخيرًا، لا بدّ من الاهتمام بهذه الرحلة، وترجمة جميع أجزائها إلى اللغة العربية، وذلك بالتعاون بين الباحثين والمؤسسات ومراكز البحوث، لوضع هذا الأثر المهم في متناول الدارسين، وإثراء الدراسات التاريخية حول البلاد العربية في العهد العثماني.