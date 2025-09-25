الأزمة المالية التالية بعيون روجوف

"التاريخ الاقتصادي يشبه لعبة شطرنج طويلة، تجاهُل الأخطاء القديمة فيها يؤدي إلى تكرارها".. بهذا التفكير الإستراتيجي ينقل "كينيث روجوف" تجربته الاحترافية من حدود رقعة الشطرنج إلى آفاق مفتوحة على دراسات وتحليلات معمقة لأزمات الديون العالمية، وذلك عبر مقعده الأكاديمي المرموق كأستاذ للاقتصاد الكلي بجامعة هارفارد الأميركية العريقة.

روجوف (72 عاما) أطل مؤخرا بخبرته الواسعة عبر مجلة "Foreign Affairs" (إصدار سبتمبر/أيلول 2025) بمقال تشريحي هام بعنوان "الانهيار الأميركي القادم.. هل يؤدي إدمان واشنطن للديون إلى اشتعال الأزمة العالمية التالية؟"، معتمدا على كتابه الأشهر "هذه المرة مختلفة.. ثمانية قرون من الحماقة المالية"، الصادر 2009، ولكن بمعطيات معاصرة تكشف عن مخاطر ثقيلة قادمة من الاقتصاد الأميركي تحديدا.

الديون الأميركية القياسية

يلقي روجوف على الطاولة بخمس إحصائيات رئيسية، وهي:

الدين العام الأميركي عند حاجز 37 تريليون دولار، معادلا كل ديون الاقتصاديات المتقدمة مجتمعة.

صافي الدين حاليا مساويا للدخل القومي الأميركي.

نسبة الديون الآن، التي تصل إلى 120% من الناتج الإجمالي الأميركي، وقد تصل في 2054 إلى 190%.

مدفوعات الفوائد (880 مليار دولار) أعلى من ميزانية الدفاع الأميركية (850 مليار دولار في العام الماضي).

كل 1% زيادة في أسعار الفائدة يضيف 370 مليار دولار في متوسط مدفوعات الفوائد سنويا.

استمرار تراكم هذا الحجم الهائل من الديون دفع مكتب الميزانية في الكونغرس مطلع العام الجاري إلى تقدير النمو الأميركي عند 1.8% سنويا، فقط خلال العقد المقبل، محذرا من أن تلك المستويات من الديون تخنق النمو الاقتصادي، الأمر الذي ترجمته وكالات التصنيف الائتماني بتخفيض نظرتها للديون الأميركية لأول مرة في مايو/أيار 2025.

تحاول الولايات المتحدة على حساب العالم وحساب نفسها أيضا تجنب لحظة "كاش دولار" بخلق طلب إجباري على ديونها القياسية

الفائدة والتضخم.. إلى أين؟!

وهذا كافٍ للإعلان عن أزمة مالية جديدة قد تكون بدأت بالفعل، ومن أهم ظواهرها استمرار الإنفاق الحكومي الكبير، وبدء تراجع ثقة المستثمرين الدوليين في مكانة الدولار، وحيازة سندات الخزانة.

هذا بخلاف انتقاده الواضح للمروجين الحالمين بأسعار فائدة متدنية كالتي كانت في ولاية ترامب الأولى، مستشهدا في ذلك بتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس بأن الحكومة الأميركية ستدفع متوسط فائدة قد يصل إلى 3.6% حتى عام 2055، في ظل توقعات باستمرار ارتفاع التضخم عالميا لسنوات قادمة، وذلك أمام ضغوط تمويلية من أربعة عوامل أساسية، وهي:

أولا: زيادة الإنفاق العسكري عالميا في ظل النزاعات المفتوحة حاليا، والمحتملة في المستقبل القريب.

ثانيا: ثورة الذكاء الاصطناعي وما تتطلبه من استثمارات هائلة، تخلق طلبا واسعا على الاقتراض.

ثالثا: إعادة تشكيل البنى التحتية في ظل تحول العالم، وخاصة الدول المتقدمة منه، إلى الطاقة الخضراء.

رابعا: إعادة بناء وتوزيع سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في فترة ما بعد كورونا، واستئناف الحروب التجارية.

الأزمة تزداد وتعلن عن نفسها تدريجيا مع تآكل ثقة العالم بالدولار، وطرق تعامل الولايات المتحدة مع تراكم مدفوعات الديون المستحقة عليها، والتي تُظهر بالشواهد القريبة أن واشنطن تنتهج مسارات ملتوية

كيف تواجه واشنطن أزمتها الاقتصادية؟

في 27 أغسطس/آب الماضي، نشر موقع بلومبيرغ رسما بيانيا يقارن بين حيازات البنوك المركزية الأجنبية من الذهب مقابل سندات الخزانة الأميركية، كنسبة من إجمالي الاحتياطيات الدولية خلال الفترة من 1970 حتى 2025، وأظهر تفوقا لحيازات الذهب من قبل البنوك المركزية على حيازات سندات الخزانة، لأول مرة منذ 1996.

عكس ذلك تحولا إستراتيجيا عالميا، يستشعر مخاطر متصاعدة من أدوات الدين الأميركية، وينوع احتياطياته الآمنة بالذهب، مبتعدا بحذر متنامٍ عن الاعتماد على الدولار، الذي يمثل حاليا أقل من 58% من احتياطيات البنوك المركزية.

بالعودة إلى روجوف في ضوء ما سبق، فإن الأزمة تزداد وتعلن عن نفسها تدريجيا مع تآكل ثقة العالم بالدولار، وطرق تعامل الولايات المتحدة مع تراكم مدفوعات الديون المستحقة عليها، والتي تُظهر بالشواهد القريبة أن واشنطن تنتهج مسارات ملتوية تتلخص في الآتي:

أولا: "يمكن لأميركا التخلف الانتقائي عن سداد بعض الديون المستحقة عليها للبنوك المركزية، وأيضا فرض ضرائب تصل إلى 20% على بعض المستثمرين الأجانب في سنداتها".. هذا الاقتراح جاء في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من "ستيفين ميران"، رئيس المستشارين الاقتصاديين لترامب، والمرشح لخلافة جيروم باول في رئاسة الفدرالي 2026.

ثانيا: استغلال التضخم المرتفع لتبرير حالات مقصودة للتخلف الجزئي عن السداد، واللجوء لحالات الطوارئ الوطنية، التي تسمح بالتملص من الفوائد المرتفعة طويلة الأجل بتفويض تشريعي من الكونغرس لوزارة الخزانة بتحديد أسعار فائدة قصيرة الأجل، وأيضا إغراق الأسواق بديون أكثر؛ بغية إعادة خلق الطلب على السندات مجددا من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، ومن الحكومة الأميركية نفسها.

ثالثا: التوسع في ابتكار أصول مالية تبدو مستقرة، وربطها شرطيا بأدوات الدين الأميركية. وأوضح توجه على ذلك كان في يوليو/تموز الماضي، حيث أصدر الرئيس ترامب قانون "جينيوس" المنظم لصناعة الأصول الرقمية في السوق الأميركي، والذي كان من أهم بنوده إلزام مصدري تلك العملات بربطها بأصول سائلة: (الدولار وسندات الخزانة قصيرة الأجل)، مما يعزز الطلب عليهما تحديدا.

لهذا وأكثر أراد ترامب جعل أميركا عاصمة للكريبتو، وروج ابنه إريك في هونغ كونغ، في أغسطس/آب الماضي، لبلوغ بيتكوين حاجز مليون دولار خلال السنوات القليلة القادمة.

ختاما، تحاول الولايات المتحدة على حساب العالم وحساب نفسها أيضا تجنب لحظة "كاش دولار" بخلق طلب إجباري على ديونها القياسية، والأغرب أنها تريد ذلك في ظل عجزها التجاري المزمن، وبفوائد منخفضة، ومع تصدير تضخم مرتفع للعالم.. ولكن، كيف يستقيم ذلك ويستمر؟ وإلى متى؟!