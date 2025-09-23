رقمنة التراث بين إحياء وتحنيط

ليس من الهين على العقل النابه أن يمر على ما يسمى اليوم بـ"رقمنة التراث" دون أن يخطر بباله خاطر تساؤل، أو يعتلج في نفسه وجيب ريبة؛ ذلك أن الرقمنة لا تحدث في فراغ، إنما في سياق حضاري تتبخر فيه معاني الأمس تحت وهج محابر اليوم الإلكترونية، وتذوب فيه الهويات في بحار التشابه التكنولوجي.

ومن هنا، يتصاعد سؤال حاد وملح: كيف نحفظ إرث أمة ما كتبت تاريخها بالحبر وحده، إنما نقشته في شغاف الصخر، وسجعت به أفواه القُصاد في الأزقة والدروب، وخبأته في قلب الوجدان، لا بين دفتي كتاب فقط؟

لقد طفق الناس في هذا العصر -عصر الآلات والشاشات والموجات- يبادرون إلى كل ما من شأنه أن يحفظ الشكل، دون أن يعنوا بالجوهر، وأن يصونوا الإطار دون أن يبالوا بما فيه.

فالتراث- إن جاز لنا التمثيل- كالجسد الذي لا تحييه الصورة، بل تحييه الروح. فهل في رقمنة الجسد ما يغني عن حضوره الحي؟ وهل في أرشفة التراث ما يكفي لحمايته من الزوال إذا ما تعطلت القلوب التي تحسن تذوقه؟

لقد أهدتنا التكنولوجيا أدوات غير مسبوقة لحفظ التراث من التلف، لكنها -في اللحظة ذاتها- تهدد بتحنيطه، وتحويله إلى جثة محفوظة بتقنيات عالية، لا روح فيها ولا تفاعل. فإن كان لا بد من الرقمنة، فلتكن رقمنة واعية، تبعث فيه الحياة، لا في شكله فقط، بل في أثره ومعناه.

فما جدوى أرشفة دواوين الشعر العربي القديم إن لم تجد من يرتلها بصوته، أو يحولها إلى فن مرئي، أو ينسج منها خطابا معاصرا؟ وما نفع رقمنة النقوش العربية إن بقيت حبيسة الشاشات، لا تتسلل إلى تصميم معماري حديث، أو قطعة أثاث، أو لعبة تربوية تستحضر عبق الجمال القديم؟

أليس من الخسارة أن يصبح كل هذا التراث العظيم محض استعراض للعيون، بلا أثر في السلوك، ولا حضور في الحياة العامة؟

وقد سررنا أن نجد محاولات هنا وهناك- كالمكتبة الرقمية في قطر، والمتحف السوري الافتراضي، ومنصة إرث الأردن- لكنها لا تزال بذورا تحتاج إلى تربة الوعي الجمعي، وإلى مؤسسات تدرك أن التراث ليس فائضا جماليا، وإنما ذخيرة بقاء وهوية.

آن لنا أن نعي أن تصوير الماضي لا يصونه، ما لم يصحبه وعي يجريه في شرايين الحاضر، وينفخ فيه من روح الزمان، حتى لا نسلم أبناءنا شواهد قبور

لقد آن للعقول النابضة بالفكر أن تدرك أن الرقمنة، ما لم تكن فعلا ثقافيا متكاملا، لن تكون إلا قشرة ملساء لثمرة نخرة؛ ومهما ازدان ظاهرها بالبريق فإن باطنها خواء.

آن لنا أن نعي أن تصوير الماضي لا يصونه، ما لم يصحبه وعي يجريه في شرايين الحاضر، وينفخ فيه من روح الزمان، حتى لا نسلم أبناءنا شواهد قبور، بل أنساقا حية من المعنى والحياة.

إن أمة تعتقد أن تراثها يُختزل في مجلد رقمي على شاشة زرقاء، لهي أمة توشك أن تنقرض روحها، وإن بقيت مادتها. فاحذروا أن تظنوا أن الماضي يُنقل كما تنقل البضائع، إنما يورث كما يورث الإيمان: حيا في القلب، نابضا في الضمير.