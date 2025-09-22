كيف تغيّر التجارب الحياتية مواقفنا؟

ليس من رأى كمن سمع: علاقة تجارب الإنسان المعيشة بتحوّل مواقفه

عبر العصور، يتخذ الإنسان مواقف عديدة من قضايا مختلفة، فتتباين آراء الناس وتتشعّب توجهاتهم. هذه المواقف تُبنى على أساس تتداخل فيه جوانب عدة من معتقدات وتربية وعادات وقناعات، إضافة إلى عوامل أخرى تؤثر في مواقف الإنسان، وتتغذى هذه العوامل باستمرار من تجاربه المعيشة، سواء بتخطيط منه أو دون سابق إنذار، حيث يجد نفسه في قلب حدث يستقي منه إدراكات جديدة قد تغيّر مواقفه أو تهزها، وقد تؤكدها وتعزز مرتكزاتها.

في هذا المقال نصبو إلى تبيان علاقة التجارب التي يعيشها الإنسان بمواقفه المتخذة من مختلف الأمور، وهذه المواقف بدورها تؤثر على قراراته في شتى مجالات الحياة.

الإنسان يحتفظ بالحرية الكاملة في اتخاذ الموقف، على الأقل داخليًا مع ذاته، إلا إذا تخلى عن هذا الحق بكامل وعيه أو تحت تأثير محيطه دون وعي منه. أما التعبير عن هذا الموقف الداخلي فيبقى رهينًا بظروفه الخارجية وطريقة تعامله معها.

تعريف مواقف الإنسان

في لسان العرب يعرّف ابن منظور الموقف بأنه: "الموضع الذي تقف فيه حيث كان"، فهو تموضع يتخذه الإنسان، يكون في الغالب إما موقف قبول أو رفض أو حياد، كما قد يكون مواقف مشتقة منها أو مركّبة تجمع بين مجموعة من الأنواع السابقة.

فالإنسان يمكن أن يقبل الشيء أو يرفضه أو يظل محايدًا منه، كما أنه قد يغيّر موقفه تبعًا لظروف متحوّلة تتعلق بعامل واحد أو مجموعة من العوامل، من قبيل السياق العام للموضوع، وظروفه الزمكانية، وطبيعة الأشخاص المعنيين بالموقف. وقد يكون الموقف كليًا يشمل موضوعه جملة وتفصيلًا، أو جزئيًا يتعلق بجانب واحد، أو مشروطًا بسياق محدد.

الموقف من الشيء هو تهيؤ عقلي ونفسي ووجداني يحدد موقع صاحبه من أمر معين، أو يدفعه إلى التعبير عن رأيه فيه. وهو فعل إرادي، وليس من الثوابت التي لا يد للإنسان فيها كأصله أو هوية أبويه أو محيط نشأته؛ فالإنسان يحتفظ بالحرية الكاملة في اتخاذ الموقف، على الأقل داخليًا مع ذاته، إلا إذا تخلى عن هذا الحق بكامل وعيه أو تحت تأثير محيطه دون وعي منه. أما التعبير عن هذا الموقف الداخلي فيبقى رهينًا بظروفه الخارجية وطريقة تعامله معها.

يخلص الإنسان إلى منهاج حياة منبعه الرئيس مواقفه، التي تمهّد لقراراته واختياراته. ومن هنا تتضح الأهمية الكبرى لمواقف الإنسان، فانطلاقًا منها يتحدد منهاج حياته، الذي يؤثر بدوره بعمق في مساره ومصيره

من الموقف إلى القرار ثم إلى منهاج الحياة

مواقف الإنسان في الحياة تؤثر مباشرة على كثير من قراراته؛ وبالتالي تساهم في تحديد مصيره. فالموقف من الأخلاق – حسنة كانت أم سيئة – يجعل صاحبه يسير في طريق الخير أو الشر، بتراكم أفعاله النابعة من مواقفه تجاه هذه الأخلاق، حتى يتطبّع الإنسان بطابع يغلب على تصرفاته، ويُصنَّف من نفسه ومن محيطه بين الأخيار أو الأشرار.

الموقف من حقوق الناس -من أقرباء وغيرهم- يجعل صاحبه يحدد مستوى دعمه المادي والمعنوي لهم، فتتغير بذلك معالم العلاقة انطلاقًا من موقفه. والموقف من الناس واعتبار أصلهم خيرًا أو شرًا يحكم على صاحبه بالتماس الأعذار أو توجيه أصابع الاتهام، وبذلك تتبدل طبيعة العلاقة معهم. وكذلك الموقف من "الموضة" وشكل اللباس يهيّئ لاختيار نوع الثياب وثمنها.

وعلى هذا المنوال يخلص الإنسان إلى منهاج حياة منبعه الرئيس مواقفه، التي تمهّد لقراراته واختياراته. ومن هنا تتضح الأهمية الكبرى لمواقف الإنسان، فانطلاقًا منها يتحدد منهاج حياته، الذي يؤثر بدوره بعمق في مساره ومصيره.

"ليس من رأى كمن سمع".. مقولة مأثورة في الأدب العربي، تعزز جوهر الفكرة هنا؛ فرؤية الإنسان بعينه وشهوده الفعلي لأمر ما تجعله ملمًا بتفاصيل تغيب عنه إذا اكتفى بالسماع

تأثير التجارب المعيشة على المواقف

تشكل التجارب التي يعيشها الإنسان مصدرًا مهمًا لتكوين مواقفه أو تغييرها. فعند ديفيد هيوم: "التجارب هي في النهاية الأساس الذي نبني عليه استنتاجاتنا واستدلالاتنا". فمن لم يعش تجربة معينة يصعب عليه الإلمام بتفاصيلها.

وقد أكد أبو حامد الغزالي على حتمية التجربة، حتى أنه شكك في الحواس نفسها، وخلص إلى أن التجربة شرط للحكم، إذ قال:

"فمن أين الثقة بالمحسوسات، وأقواها حاسة البصر، وهي تنظر إلى الظل، فتراه واقفًا غير متحرك، وتحكم بنفي الحركة، ثم بالتجربة والمشاهدة وبعد ساعة تعرف أنه تحرّك..".

فالإنسان قد يغيّر موقفه حين يعيش تجربة تغذي فكره وتقربه من حقائق غابت عنه قبلها. كثير من الناس يُفاجَأون، بل يُصدمون أحيانًا، حين يخوضون تجربة لأول مرة، فيكتشفون حقائق وعوامل حاسمة لم يدركوها من قبل، فيغيّرون مواقفهم القديمة إلى أخرى جديدة، إما بتغييرات طفيفة أو بتحول جذري من الرفض القاطع إلى القبول.

هذه التجارب قد ترتبط بمواقف تجاه أفراد أو جماعات يجمعهم أصل أو ثقافة أو لون أو توجهات، أو بأمور عينية وغير ملموسة كالأفكار والمبادئ. وقد تأتي إما بتخطيط مسبق وإرادة، أو بشكل مفاجئ دون إنذار.

"ليس من رأى كمن سمع".. مقولة مأثورة في الأدب العربي، تعزز جوهر الفكرة هنا؛ فرؤية الإنسان بعينه وشهوده الفعلي لأمر ما تجعله ملمًا بتفاصيل تغيب عنه إذا اكتفى بالسماع. ففي الرؤية والمعاينة يتفاعل الجسد بجوارحه، وترسل المستقبلات رسائلها الموثوقة إلى مركز الإدراك والوعي.

من يشاهد شخصية عن قرب قد يغيّر موقفه منها، ومن يخوض عملًا كان يطلبه من مرؤوسه ربما يكتشف تحديات لم يتنبه لها من قبل، ومن يزور بلدًا لأول مرة قد يكتشف زيف الصور المنتقاة التي أُظهرت له. لكن، يجب التنبيه إلى أن الرؤية عبر الوسائط أو المشاهدة الخاطفة دون تحقق كافٍ تبقى محدودة، وقد لا تتجاوز مرحلة السماع.

يجب التمييز بين تغيير الإنسان لموقفه، والتعبير عن هذا التغيير أمام الآخرين، إذ بينهما فارق كبير. فالتعبير ومشاركة الموقف مع الناس يضع تحديًا إضافيًا قد يؤثر في قرار التغيير نفسه. ومع ذلك، يظل التحلي بالشجاعة أمرًا محوريًا في العملية كلها

كيف يستقي الإنسان الخلاصات من تجاربه؟

يتعين على الإنسان أن يستخلص الدروس من تجاربه المعيشة عبر التنبه والتمعن فيما تكشفه له من إدراكات جديدة. عندها ينتقل إلى مراجعة مواقفه المتعلقة بموضوع التجربة، إما بتحويلها أو تعديل بعض جوانبها أو حتى تعزيزها وتقويتها اعتمادًا على معطيات جديدة.

وهنا تبرز أهمية الشجاعة؛ فغيابها قد يحجب الحقائق، ويكبل مستقبلات الإدراك، فيتجاهل الإنسان المعطيات أو يسيء تقديرها. ومن أوضح الأمثلة العادات الموروثة المتجذّرة التي تضر أحيانًا بالإنسان أو تسيء لكرامته، ومع ذلك يتمسك بها أصحابها بحجة المحافظة على الموروث.

انطلاقًا من ذلك نستخلص أن مستوى الشجاعة المطلوب للاستفادة من التجارب في مراجعة المواقف يختلف باختلاف السياق، ومدى ارتباط المحيط بالموضوع، وكذلك بحسب طبيعة الشخصية وقدرتها على تغيير الرأي وما قد يتطلبه من اعترافات أو تنازلات.

ويجب التمييز بين تغيير الإنسان لموقفه، والتعبير عن هذا التغيير أمام الآخرين، إذ بينهما فارق كبير. فالتعبير ومشاركة الموقف مع الناس يضع تحديًا إضافيًا قد يؤثر في قرار التغيير نفسه. ومع ذلك، يظل التحلي بالشجاعة أمرًا محوريًا في العملية كلها.

خلاصة

إن تجارب الإنسان المعيشة عامل محوري في حياته؛ فهي تغذي إدراكاته إذا تنبّه لها وتعمّق فيها، وتحلى بالشجاعة ليستقبلها. ومن ثَم تتحول هذه التغذية إلى مواقف يبني عليها قراراته واختياراته، فيرسم صورة حياته ومصيره. وقد تأتي هذه التجارب بتخطيط مسبق أو من حيث لا يدري، فتشكّل له فرصة للمعرفة، أو مفاجأة، أو حتى صدمة، توسّع زاوية رؤيته وتفتح له آفاقًا جديدة.