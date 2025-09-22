الأمة العربية: أزمة غياب الدور وفرص النهوض!

لا شك أننا نمر اليوم بمرحلة جديدة من مسيرة الصراع التي لا تنفكّ عنّا بمخالبه وافتراسه، وبمشاريعه الحداثيّة ومكره، وخاصة في مرحلته الآنية التي تجاوزت كل المعايير حتى أعادت تعريف نفسها، متخلّيةً عن كل معاييرها وأُسس وجودها التي فرضتها بنفسها، لتعيد تعريف ذاتها وكيانها وقوتها أمام عالم متغير وأمام إقليم متبلور؛ فهي احتلال وإحلال، وحروب حديثة تمتد إلى مستويات تحمل عمقاً يتجاوز المقدرات والثروات ليصل إلى العقول والأدمغة والوعي والوجود.

هذا الصراع يتجاوز الشرق والغرب ليصبح في تفاصيل كل حدبٍ وصوب، وليس ثمّة جيل قادر على مواجهة سلسلة التغيّرات هذه بحجمها ووتيرتها المتصاعدة وظرفها المعقّد المتشابك، في ظلّ عجز وغياب للمشروع الجامع وللإرادة المانعة.

ونحن اليوم، ربما نصنع بوعينا جيلاً قادماً لديه القدرة والمقوّمات ليعيد لنا شيئاً من بوصلتنا المفقودة، وأملاً ينبثق من حيث لا يحتسبون؛ فلا بدّ من وجود إيراداتٍ وعزائم كامنة، وإعدادٍ وتدبيرٍ متزن يبحث عن فرصته للنهوض، ويتجاوز بهذه الفرصة صمته وكبته التي تمارسها الحكومات، وينفلت بها من الشباك المعقّدة التي يحيكها نظام دولي فقد مقوّمات وجوده. فهي فرصة آتية ولو بعد حين.

قليلون هم من يمضون نحو الحلّ، ويقفون ليقدّموا شيئاً من القليل الذي نملكه. فهناك فسحة وعي وفسحة عمل ننبثق من خلالها لنراكم المعرفة والوعي في قاعدة تجمعنا، ونحاول الاجتماع عليها لننطلق منها في سلوكنا

الأمة إلى أين؟

يطرح كثيرون منا سؤالًا عن حالنا كأمّة: إلى أين؟ يكثر الكلام عن الأمّة ودورها وغيابها، ونعجز دوماً عن تقديم صورةٍ متوازنة لسبب هذا الغياب، ونغفل عن تسليط الضوء على إشراقاتها المتباثرة في أرجائنا، رغم ضبابية المشهد والظرف الذي لحق بنا حديثاً. ولا نشكّ هَلّةً بصعوبته، لأنه أفقدنا كل المعايير وكسر جلّ الحواجز التي رسمت توازنات القوى منذ بسطت أذرعها حتى يومنا هذا.

فمَنّا من يستشعر خطورة الأحداث وتحوّلاتها، ومَن هو قائم يبحث عن فسحة تكفيه يعيش بها ويتمسّك ببقاياه؛ فهو لا يجد تعريفاً لإنسانيته وكيانه وهويته، يستشعر الخطر الوجودي الذي يلاحقه، ولا يملك أدنى مقوّم للصمود، يعيش أثر الهزيمة بعد الهزيمة.

فكيف نطلب منه قياماً ومواجهة، أو إسهاماً ومشاركة في مسيرة صراعنا نحو النهوض ومحاولاتنا العديدة للتحرّر؟ فالمسيرة ممتدّة؛ نتعثر فيها مراراً، وتارةً نعيد تشكيل كياننا وننهض.

علينا إدراك سمات المرحلة الجديدة وصعوبتها، وتعزيز عوامل الصمود والثبات، وإدراك أن هنالك مساراً سلكناه باختيارنا، لا بدّ من خوضه مع الخاضعين له والثبات عليه

حلول عملية وحركية تتجاوز التفكير النقدي للسلوك

أمام كل هذا نجد فينا كثيرين يشخّصون حالنا ويصفونها، ويُنهكون يومهم ومفرداتهم في صياغة النقد واللوم والردح، وهم بهذا يصوغون خطاباً يقود إلى الظلمة والإحباط باسم الوعي والإدراك؛ يسهمون في تفكيك المجتمع، ويساعدون على تسرب سمّ الهزيمة النفسية إلى أصحاب الأرض، لتغدو أرضاً بوراً لا تُنبت إلا شوكاً وجوراً على أهلها.

في المقابل، قليلون هم من يمضون نحو الحلّ، ويقفون ليقدّموا شيئاً من القليل الذي نملكه. فهناك فسحة وعي وفسحة عمل ننبثق من خلالها لنراكم المعرفة والوعي في قاعدة تجمعنا، ونحاول الاجتماع عليها لننطلق منها في سلوكنا القادم، وفي مسيرتنا العملية والحركية التحررية للنهوض وبثّ الروح التي تعيد تشكيل المجتمع ووعيه، ليصبح أكثر قدرة على الإيمان بنفسه ومقدراته ومقوّماته. وإن حالَنا الظرف أياماً فستنقضي، وإن رفضَنا المكان دهراً فسيحتوينا.

علينا إدراك سمات المرحلة الجديدة وصعوبتها، وتعزيز عوامل الصمود والثبات، وإدراك أن هنالك مساراً سلكناه باختيارنا، لا بدّ من خوضه مع الخاضعين له والثبات عليه.

فالمسيرة كشعبٍ وكأمّة ممتدّة ومتصلة عبر الأزمان باختلاف ظروفها؛ هي أحداث تُرسَم وتَتدحرج يمكن لها أن تخدم مسيرتنا ومواجهتنا؛ فانعكاساتها لم تتوقف وآثارها ما زالت تُصنع، ويمكن لهذا التصعيد والتعجرف أن يفقد عدونا وإمبراطوريته المكانة التي تكرّست على صدورنا منذ سنين طوال.