الحياة المدرسية.. بين ثنايا المحفظة والسبورة

ها قد بدأ الفصل الدراسي، وعاد المتعلمون إلى مؤسساتهم التعليمية يحملون شغف التعلم وهوس المستقبل الذي تقتضيه تحديات السهر والعمل والمثابرة.. دخول مدرسي تتجيّش له الوزارات، وتتأهب لاستقباله العائلات، ويرتب معه الأساتذة دفاترهم وبرامجهم، في سبيل تحقيق لحظة النجاح العابرة، والمقتضية تقييمًا يفوق العلاقة بين المتعلم والمعلّم.

إن مسألة التعليم، في وقت تأخذ العلاقات الاجتماعية فيه بُعدها الرقمي غير القابل للطيّ في صورها التقليدية، باتت تقترن بتحديات جسام تواجه «الجماعة التربوية» في مسعاها لإنجاح «دورة الحياة التعليمية»، حيث ساعات المناهج المكثفة، والمقاربات باختلاف توجهاتها، تصبح عبئًا من شأنه أن يخضع للمساءلة والتدقيق والتنقيح.

ولعل إشكاليات الجماعة التربوية لا تتوقف عند إعادة هيكلة المناهج وإصلاحها فحسب، بل أحيانًا تبدو متوقفة ضمن أخلاقيات المهنة، التي ترسم بالضرورة «ملمح التخرج» النهائي للمتعلم والمعلم على حد سواء. فأن تكون معلّمًا يحمل رسالة نبيلة وإنسانية، يملي عليك أولًا أن تساهم في بعث حيوية وإبداع المتعلمين، قبل تلقينهم المناهج التي لا تقل أهمية عن تحرير المتمدرسين من عُقدهم وارتباكهم. وهذا المقال إنما هو بذرة في مزارع التعليم ومقارباته المختلفة، في سبيل استثارة أسئلة عن العلاقات الاجتماعية والنفسية لدى الجماعة التربوية، وأهميتها في تطوير الذات المتعلمة الفاعلة.

لا يرى كثيرون في المدرسة فضاء متاحًا للجماعة التربوية قد تستثمر فيه إمكاناتها وخيالها لتطويره، ما يسهم في استدامة المسارات التفاعلية بشكل إيجابي بينها. لكن التحديات تسرد واقعًا مثخنًا بالتوتر والنفور بين الثنائيات المتخيَّلة، كالمعلم والمتعلم، والأستاذ والمفتش

الجماعة التربوية

تنظم الجماعة التربوية المناهج والمدرسة والعلاقات الاجتماعية التي من شأنها أن تمنحها حضورًا فاعلًا في الأوساط التعليمية، إذ تنقسم إلى مسارين مهمين من حيث الارتباط التفاعلي بين مكوناتها على اختلافهم، من الأساتذة والمفتشين والمتمدرسين والإداريين وغيرهم.

فالمسار الأول متعلق بحجم الثقة المتبادلة بين الأطراف الإدارية والتربوية، التي عليها أن تتكامل ضمن خطة فاعلة لإنجاح الموسم الدراسي، أقصد العمل على تغذية احتياجاتها الإنسانية والاجتماعية والنفسية، فالذي يجمعهم هو المتعلِّم، الذي يصوغ بالضرورة العلاقة بين مكونات الجماعة، إذ يصعب الإقرار بعدم جدية بعضها في فهم نفسية المتعلمين، بقصد الاقتراب والتفاعل بشكل يمنح التلاميذ حيزًا خاصًا بهم.

أما الثاني فيكمن في الخوف المسيطر على الذات الفاعلة، بعضها تجاه بعض، أو كرهها لمكان العمل، ونفورها من الآخر الذي يمثل لها تحديًا وهوسًا يصعب تجاوزه. إذ يصبح المعلم كابوسًا في كثير من اللحظات لدى المتعلم حينما يركن إلى طرق التعليم القاسية، ويرتضي أن يكون متسلطًا ولاغيًا لأي مظهر من عناوين البهجة والسرور.

وهذا الصراع الوهمي يرجع إلى «فكرة الطبقية الإدارية» المهيمنة، التي تجعل من فضاءات التمدرس ساحة للمنافسة والصراع، بدل التكامل لتحييد الخوف المسيطر على ذواتها.

إن خوف الجماعة التربوية من أي شيء يرجع بالضرورة إلى «المتخيّل الذاتي الطبقي»، الذي يراهن على أفضلية الإداري على التربوي مثلًا، بدل ابتكار أدوات وطرق تجعل من الحياة المدرسية ذاكرة مشتركة، وشعورًا بالانتماء، ودورة يستحيل نسيانها. ذلك المتخيّل المترصد للمكونات الأساسية للجماعة التربوية عبر تحميلها ما لا تطيق، وإدخالها في دوامة المشاغل الحياتية العاجزة عن تلبية احتياجاتها الخاصة.

فالتوتر النفسي لا ينطوي على العلاقة الثنائية فيما بين مكوناتها، فقد تغوص العلاقات التربوية إلى أبعد من حدود المدرسة، حينما تلاحق الجماعة التربوية أزمات هشّة، هي بالضرورة حقوق كان يجب استيفاؤها قبل الدخول المدرسي.

حينما نعي أن المتعلم -وإن تباينت المستويات- ينفر من المناهج التي تحشره في سبورة العلوم الجافة، ندرك أننا نعجز عن جعل محفظته -على اختلاف موادها- مجالًا للإبداع والابتكار

ملمح التخرج

مسألة العلامة تبدو محفزة للمتعلمين وأوليائهم، حتى إنها ترتقي لتكون ضمن المقاربات التحليلية لدورة الحياة التعليمية. وقد تتجلى «الفروقات الفردية» كأداة لفهم التفاوت ضمن مكتسبات المتعلمين في الموسم الدراسي. لكن، هل تبدو العلامة دلالة صحية على فاعلية النظام التعليمي؟ أو بالأحرى، ما مدى قدرتنا على تحييد الهوس بالعلامة في سبيل استدراك معارف وأخلاقيات تساهم بشكل كبير في تنشئة مجتمعات مبادرة؟

ما من شك أن علامة الامتحانات مسار للانتقال ضمن طبقات التفوق الدراسي، لكن لِم لا ترافق العلامة مجالات أكثر خصوبة من التهافت عليها؟ فتقييم التلميذ ضمن مفرزة ممتاز وجيد وضعيف وحسن بالكاد يكون ضمن إطار يختزل الفروقات الفردية في قالب الحفظ لا الابتكار.

من أجل ذلك واكبت الجزائر تحديات مهمة في إطارها التعليمي ضمن ما يعرف ببرنامج تقييم المكتسبات، الذي تميز بالتدقيق في مهارات وكفاءات ومواقف المتعلمين، للحيلولة دون الوقوع أولًا في فخ العلامة الاستثنائية، والمضي قدمًا نحو مشروع تعليمي يهدف بالأساس إلى رفع مستويات الوعي والابتكار لدى المتعلمين، بدل حشرهم في مجالات الحفظ والاستنساخ، وإن كانت ضرورية كذلك.

حينما نعي أن المتعلم -وإن تباينت المستويات- ينفر من المناهج التي تحشره في سبورة العلوم الجافة، ندرك أننا نعجز عن جعل محفظته -على اختلاف موادها- مجالًا للإبداع والابتكار. فلا ضير في أن تكون اللغة جوهرًا للمرح، كما تبدو أداة للتواصل والتفاعل. فملمح تخرج المتعلم يتحقق حينما يعي جيدًا ضرورة المكتسبات التي تحصّلها، لكونها ممارسة فعلية في الحياة، ومستقبلًا يفتح له آفاقًا متنوعة من الانتماء والفاعلية.

هي دورة بتفاصيل الحياة المملة، تحكي عن الخوف الذي يجتاح الطفل يوم حمله والداه إلى أبواب المدرسة، ولحظة مبهجة بلباس التخرج فرحًا في نيل مبتغاه!

الحياة المدرسية

ترسم محفظة المتعلم وسبورة المعلم معنى خاصًا، تلك الحياة المتقلبة بين ثنايا تهافت التلاميذ على مسح السبورة تحمل التعب في كثير من الأمور، إلا أنها تفرض نفسها كلحظة في طريق يبدو شائكًا للمتعلمين، ومرهقًا للمعلمين.

أن نلتزم بالقانون تجاه الآخرين، ونوفي بحقوقهم، هو عين الصواب، لكنه ليس منتهى الرسالة التي تسعى الحياة المدرسية لتحقيقها، حتى وإن بدت معالمها بين الدفاتر والمحفظة واللمجة. فما حاجتنا لأن نترك الأبناء يركضون نحو أبواب المدارس آملين في عالم يتواءم مع أحلامهم البسيطة؟ إنها حقًا حياة بمعناها الطفولي، وصورها المعلّقة على جدران حجرات المدرسة، تخبر عن أجيال تعاقبت، وأساتذة استخلفت.

هي دورة بتفاصيل الحياة المملة، تحكي عن الخوف الذي يجتاح الطفل يوم حمله والداه إلى أبواب المدرسة، ولحظة مبهجة بلباس التخرج فرحًا في نيل مبتغاه! إننا حقًا لا ندرك تلك الأحاسيس التي تجتاحنا جميعًا.. قد تتشابه لكونها متعلقة بمجتمع مدرسي متنوع، لكنها تتشابك مع تجارب عديدة، ونقية، وساذجة، تعيد لذواتنا إنسانيتها.

قد تكون الحياة المدرسية استكشافًا مثيرًا لذوات متمايزة، واختبارًا إنسانيًا للجماعة التربوية، والتزامًا أخلاقيًا لتحقيق كفاءات فاعلة، تنتمي لحريتها ووعيها وفضائها المبادر.. فليست نقطة الامتحانات الموسمية ما يحقق الرسالة، إذ حرية التعبير والابتكار تعنون حياةً مدرسية تعبّر عن أحلام المتعلمين، ومستقبلًا واعدًا للوطن.