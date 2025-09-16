هل للذكاء الاصطناعي أن يكتب تاريخنا بدلا منا؟

منذ أن وعى الإنسان ذاته، كان التاريخ مرآته التي يرى فيها نفسه. لم يكن التاريخ مجرد سرد للوقائع والأحداث، بل كان أيضا فنا في التأويل وصناعة الهوية وبناء الذاكرة الجماعية.

فمن القصص التي تناقلتها القبائل شفهيا حول النار، إلى المخطوطات التي حفظها الرهبان في الأديرة، وصولا إلى الأرشيفات الحديثة والمكتبات الرقمية، ظل التاريخ شاهدا على أن الإنسان لا يكتفي بأن يعيش لحظته، بل يصر على حفظ أثره للأجيال القادمة.

اليوم، ومع ثورة الذكاء الاصطناعي، يبرز سؤال عميق: هل يمكن لهذه الآلة أن تكتب تاريخنا بدلا منا؟ هل يمكن لخوارزميات لا تعرف الحب ولا الخوف ولا الحنين أن تصبح المؤرخين الجدد للبشرية؟ وهل نجرؤ أصلا على تسليم ذاكرتنا الجمعية لكيان لا يملك ذاكرة إنسانية؟

إن الذكاء الاصطناعي قادر على بناء محاكاة افتراضية للماضي: يمكنه أن يعيد رسم المعارك القديمة وفق بيانات جغرافية ومناخية، أو أن يتوقع ماذا كان سيحدث لو لم تقع حادثة تاريخية معينة

الذكاء الاصطناعي كأداة تاريخية

بداية، لا يمكن إنكار أن الذكاء الاصطناعي يملك قدرات مذهلة في مجال معالجة البيانات. إذا كان المؤرخ التقليدي يقضي سنوات طويلة في البحث داخل الأرشيفات والمخطوطات ليخرج برؤية أو تحليل، فإن خوارزمية مدعومة بآلاف المجلدات الرقمية يمكن أن تربط بين أحداث متباعدة في دقائق معدودة.

تخيل مثلا برنامجا قادرا على تحليل ملايين المقالات والصحف والوثائق الدبلوماسية، يستطيع اكتشاف خيوط خفية بين قرارات سياسية في القرن الـ19وأزمات معاصرة في الشرق الأوسط.

هذه القدرة الحسابية تفتح أفقا جديدا لما يمكن أن نسميه «التاريخ الكامن»، أي ذلك التاريخ الذي لم يكتبه البشر؛ لأنهم لم يمتلكوا القدرة على رؤية كل الصورة دفعة واحدة.

إضافة إلى ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي قادر على بناء محاكاة افتراضية للماضي: يمكنه أن يعيد رسم المعارك القديمة وفق بيانات جغرافية ومناخية، أو أن يتوقع ماذا كان سيحدث لو لم تقع حادثة تاريخية معينة. هنا يظهر بعد جديد: التاريخ ليس فقط ما وقع، بل أيضا ما كان يمكن أن يقع.

المخاطر الكامنة في "المؤرخ الآلي"

لكن، ورغم هذه الإغراءات، يظل الخطر أكبر من الوعد. فالتاريخ ليس مجرد بيانات خام، بل هو تأويل وقيم ورؤية إنسانية. وإذا كان الذكاء الاصطناعي يتغذى من البيانات التي نغذيه بها، فإن أي انحياز في هذه البيانات سينعكس على «تاريخه».

مثلا، إذا اعتمدت الخوارزمية على أرشيف دولة واحدة، فإن التاريخ الناتج سيكون أقرب إلى الرواية الرسمية لتلك الدولة. وإن جُرِب تدريبها على مصادر غربية، فقد تعكس رؤيتها للعالم رؤية الشعوب الأخرى بصورة مشوهة. وهنا نكون أمام خطر أن يتحول التاريخ إلى «منتج أيديولوجي رقمي» يكرس رواية المنتصرين ويهمش أصوات المغلوبين.

من جهة أخرى، لا يملك الذكاء الاصطناعي القدرة على عيش التجربة الإنسانية التي تصنع التاريخ. هو لا يعرف معنى أن يُنفى شاعر، أو أن تُحرق مكتبة، أو أن تبكي أم على ابنها في الحرب. هذه المشاعر التي تصنع المعنى وتمنح الوقائع وزنها لا يمكن برمجتها في معادلات رياضية. وهنا يظل التاريخ الإنساني أكبر من أي عملية حسابية مهما بلغت دقتها.

يكمن الخطر الأكبر في أن تُستخدم هذه القدرات من قبل أنظمة سياسية أو قوى اقتصادية لفرض رواية معينة على العالم. حينها لن يكون التاريخ مجرد صراع بين روايات بشرية متنافسة، بل سيكون صراعا بين الإنسان والآلة على ذاكرةِ الوجود ذاته

بين الذاكرة البشرية والذاكرة الرقمية

يمكن القول إن العلاقة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي في مجال كتابة التاريخ يجب أن تكون علاقة تكامل لا إحلال. فالبشر يملكون الحس القيمي والقدرة على التأويل، بينما تملك الآلة القدرة على الربط والتحليل. المؤرخ لا يحتاج أن يخشى «المؤرخ الآلي»، بل يمكنه أن يستفيد منه كأداة مساعدة تكشف له ما عجز عن رؤيته.

غير أن هذا التوازن يظل هشا. فمع ازدياد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الأكاديمية والإعلامية، قد نجد أنفسنا بعد عقود أمام أجيال تقرأ تاريخا صاغته الخوارزميات دون أن تدري أنه قد حُجب عنها الكثير من الأصوات الإنسانية. وهنا يطل السؤال المخيف: هل سيصبح تاريخنا القادم «رقميا باردا» بلا روح ولا دموع؟

من يكتب التاريخ: نحن أم هم؟

إذا نظرنا إلى تجربة الإنترنت، نجد أن الذاكرة الرقمية بالفعل غيرت علاقتنا بالماضي. اليوم، حين تبحث عن حدث تاريخي فأنت تعتمد على ما رتبته لك محركات البحث وفق خوارزميات معقدة. هذا يعني أن الذكاء الاصطناعي بدأ بالفعل في «تصفية» التاريخ الذي نستهلكه، حتى لو لم نسمه مؤرخا بعد. فما الذي يمنع أن يخطو خطوة أبعد ويصبح هو الذي يكتب ويعيد ترتيب الأحداث؟

بينما نتأمل هذا المستقبل، علينا أن نكون واعين: إذا تركنا الآلة تكتب تاريخنا بدلا منا، فقد نصحو يوما على ذاكرة لا تشبهنا وتاريخ لا يعكس إنسانيتنا، بل يعكس فقط ما أرادته الخوارزميات أن نكونه

خاتمة مفتوحة للتأمل

يبقى السؤال الجوهري: أنريد أن يُكتب تاريخنا بالمعادلات أم بالإنسانية؟ الذكاء الاصطناعي قد يمنحنا صورة أكثر شمولا للماضي، لكنه لا يستطيع أن يمنحنا المعنى الذي يضفيه البشر على تجاربهم. وربما يكون الجواب الأمثل هو أن نترك للتقنية دور المساعد، وللإنسان دور الراوي. لأن التاريخ ليس مجرد أرشيف، بل هو حكاية الإنسان عن نفسه، بحزنه وأحلامه وانتصاراته وانكساراته.

