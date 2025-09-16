عام الجوع: الذاكرة وواجب المغاربة تجاه غزة

شهد المغرب، عبر تاريخه الحديث والمعاصر، ما لا يقلّ عن سبع مجاعات كبرى، كانت آخرها تلك التي وقعت بين 1940 و1947، وبلغت ذروتها بين عامَي 1944 و1945، حتى خُلّد هذا العام في الذاكرة الشعبية بـ«عام الجوع» أو «عام البون».

ورغم أن الجفاف وظروف الحرب العالمية الثانية شكّلا جزءًا من أسبابها، إلا أن الدور الجوهري يعود للاستعمار الفرنسي، الذي لم يكتفِ بتوجيه فائض الإنتاج إلى أوروبا فحسب، بل صادَر حتى ما كان بالكاد يكفي لسدّ رمق السّكان المحليين، في تجاهل فجّ لمجتمع كان يعيش على الحافة أصلاً. ولم يكن ذلك محض تقصير أو قرارًا استراتيجيًا عابرًا، بل ممارسةً ممنهجةً حوّلت الغذاء إلى أداة حرب ضدّ المدنيين، تمامًا كما يحدث الآن في غزة؛ سلاحٌ صامت لا يُسمع صوت انفجاره، لكنه يترك خلفه المقابر المفتوحة ويغيّر وجه المنطقة.

لا ندري: هل كان سبب استحواذ فرنسا على ما تبقّى من المحاصيل هو الرغبة في إطعام جنودها، أم أنّ الغاية كانت أعمق من ذلك – إعادة تشكيل البنية الديموغرافية والاقتصادية للمغرب بأكمله؟

من النسيان الرسمي إلى الذاكرة الشفوية

ومع ذلك، نادرًا ما تجد من يذكر تلك المرحلة اليوم أو يدرك أثرها العميق في تشكيل سلوك المغاربة اليومي وتوزيعهم الجغرافي. ذلك أنّ مَن وُلد في 1944 تجاوز اليوم الثمانين، ولا تسعفه ذاكرته في أن يستحضر تلك السنوات، في حين غيّبت المناهج التعليمية هذه الذاكرة تمامًا.

غير أنّ جدي، وقد تجاوز المئة، ما يزال يتذكّرها بوضوح، ويمكنني أن أرى أثرها جليًا في سلوكه وتعاطيه مع الحياة، كأن الزمن قد توقف في تلك اللحظة ولم يُستأنف بعد.

لطالما حدّثنا، كلما سنحت الفرصة، عن المشاهد المفزعة لتلك الفترة: جثث الموتى الملقاة على الطرقات، والناس يقتاتون من الحيوانات النافقة أو بعض الأعشاب البرية مثل «إيرني» أو ما يُسمّى في المشرق «صرين شائع»، في محاولة يائسة للبقاء. كما يروي كيف هاجرت القبائل من قراها إلى المدن التي كان يستقرّ فيها المستوطنون الفرنسيون، مثل الدار البيضاء والمحمدية، لما توفَّر فيها من بساتين مزدهرة بفعل تقنيات الريّ، ولكونها مراكز صناعية نشطة.

التجويع أداة لخلق يد عاملة

ذلك عبر دفع المغاربة قسرًا نحو المدن وتحويلهم إلى أيادٍ عاملةٍ رخيصة، في محاولة لتنزيل مخطط استعماري طويل الأمد يهدف إلى خلق طبقة بروليتارية مغربية مفرغة من الحصانة القبلية أو الاقتصادية، خاضعة لآلة الإنتاج ومنقطعة عن الأرض التي كانت تمدّها بالقوة والكرامة.

وأنا أرجّح هذا الاحتمال الأخير؛ إذ إن الجيل الأول الذي هاجر من أعماق المغرب إلى المحمدية والدار البيضاء عمل أغلبه في المصانع المملوكة للمستعمر، ومن ضمنهم جدّتي لأبي، وجدي لأبي وجدي لأمي؛ فكان الجوع بذلك وسيلة فعّالة لإعادة توجيه مصائر الناس والتحكّم فيها.

لقد جرّد التجويع عددًا كبيرًا من المغاربة من صورتهم الأصلية: من فلاحٍ شديد التعلّق بأرضه، أو حرفيٍّ في سوقٍ يتحوّل حديثه مع زملائه إلى حلقات وعي، إلى عاملٍ في المصنع تسرقه الآلة وتستنزفهُ الأيام

نحن أبناء لحظة التجويع

بسبب تلك المجاعة، انتقل جَدّي وإحدى جدّاتي من قُراهم في عمق المغرب إلى مدينة المحمدية، التي كانت آنذاك مستوطنة فرنسية. ويعود وجودي اليوم إلى تلك اللحظة تحديدًا؛ لحظة الجفاف والجوع التي دفعت ثلاث عائلات إلى الهجرة نحو الساحل، وهناك تعارفوا وتزاوجوا، وتشكل من التلاقي هذا الكيان الذي أنا عليه اليوم. وبهذا المعنى، أنا ابنة تلك اللحظة القاسية.

ولستُ وحدي ثمرة تلك الهجرة القسرية التي أطلقها التجويع؛ فكثير من سكان المدن الهجينة كالمحمدية والدار البيضاء هم كذلك أبناء اللحظة التي أنتجت هوية حضرية جديدة، وانصهرت فيها ثقافات متعددة وتمازجت أصول متباعدة.

تفكيك القبيلة وبناء الفرد المنفصل عن الأرض والوعي

لكن، وإن أغنى هذا التمازج الحياة الحضرية ورفدها بتعدّد ثقافي، إلا أنه قضى في المقابل على عناصر كانت جوهرية في مقاومة الاستعمار، وعلى رأسها القبيلة، التي لم تكن فقط رابطة دم، بل منظومة حماية جماعية تحت مفهوم العصبية، وبنية لتوزيع الموارد ومنصة تعبئة. وحين تمزّقت هذه البنية، لم يبقَ للفرد سوى ذاته الهشة في مواجهة منظومة استعماريّة مستبدّة.

فلم تكن الهجرة بذلك مجرد انتقال جغرافي، بل انقطاع في الامتداد التاريخي والنفسي.

لقد جرّد التجويع عددًا كبيرًا من المغاربة من صورتهم الأصلية: من فلاحٍ شديد التعلّق بأرضه، أو حرفيٍّ في سوقٍ يتحوّل حديثه مع زملائه إلى حلقات وعي، إلى عاملٍ في المصنع تسرقه الآلة وتستنزفهُ الأيام – ذلك الزمن الذي يولّد الشعور بالأرض والوعي بالاستعمار، وهما شرطان جوهريان لفعل المقاومة.

في هذا الزمن الذي يتعرّض فيه الغزّيون لتجويع ممنهج، هل يجوز لنا أن نواصل إسكات ذاكرتنا؟ أن نعيش كما لو أنّ أجساد أجدادنا لم تُنهك على قارعة الجوع!

الجوع سلاح استراتيجي بيد المستعمر

لهذا يمكنني القول إن المجاعة لم تكن فقط مأساة إنسانية، بل لحظة استراتيجية فارقة في مشروع إخضاع المغرب؛ سُخرت فيها قسوة الطبيعة لخدمة أطماع السياسة. وكما يُستخدم القصف لإسقاط المدن، استُخدم الجوع لإسقاط المعنويات ولتفكيك ما تبقّى من شبكات المقاومة التي كان الاستعمار يعرف جيدًا أنها أخطرُ عليه من البنادق.

ورغم فداحة هذا الحدث وتأثيره العميق، إلا أنّ مناهجنا الدراسية لم تُعرِه ما يستحقه من اهتمام، ولم تُضئ عليه بوصفه لحظةً محوريةً في تشكيل مغربنا الحديث. فأنا لا أذكر يومًا أنني قرأتُ عنه في المدرسة، ولولا حكايا جدي ما كنتُ لأعرف.

ولا أدري: أهو إهمال عَرَضيّ، أم تغييب متعمّد لذاكرة الجرح المفتوح في جسد الوطن؟

ندوب الماضي ونصرة غزة

في هذا الزمن الذي يتعرّض فيه الغزّيون لتجويع ممنهج، هل يجوز لنا أن نواصل إسكات ذاكرتنا؟ أن نعيش كما لو أنّ أجساد أجدادنا لم تُنهك على قارعة الجوع، وكأن أطفالَ فلسطين لا يموتون الآن بالطريقة ذاتها التي مات بها أطفالنا بالأمس؟

أليس من الضروري اليوم أن نفتح هذه الندوب، لا بوصفها مراراتٍ من الماضي، بل بوصفها بوابة لفهم حاضر الشعوب المقهورة؟

ومن غير الذين وُلدوا من رحم الجوع أولى بفتح هذا الباب؟ من سواهم يملك شرعية الدفاع عمّن لم يُمنحوا حتى فرصة أن يكونوا أبناءَ لحظة التجويع؟ لأنّ التجويع هذه المرة ليس وسيلةً لإخضاع الطبقات فحسب، بل وسيلةٌ للإبادة.

كما استُخدم الجوع لإخضاع أجدادنا، يُستخدم اليوم لإبادة المدنيين العُزّل في غزة؛ ولأننا مغاربة فليس لنا حقّ الصمت ولا خيار الحياد والتغاضي

أن نخون غزة معناه أن نخون الوطن

إننا اليوم، إذ نشهد تجويع شعبٍ بأكمله، لا نملك ترفَ النسيان ولا حقّ التغاضي. فكما استُخدم الجوع لإخضاع أجدادنا، يُستخدم اليوم لإبادة المدنيين العُزّل في غزة؛ ولأننا مغاربة فليس لنا حقّ الصمت ولا خيار الحياد، ولا ترف التغاضي. صمتنا لن يكون خيانةً لمفاهيم العدل والإنصاف والحقّ فحسب، بل سيكون كذلك خيانةً لذاكرة وطنٍ جُوّع أبناؤه ورُسمت لتجويعه معالمُه الحضريّة اليوم.