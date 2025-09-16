إسرائيل والضفة: هيمنة إدارية جديدة!

كيف ترسم إسرائيل الشكل الإداري الجديد للضفة الغربية؟

لم تعد سياسات إسرائيل في الضفة الغربية مجرد ممارسات عسكرية أو استيطانية عابرة، بل تحولت إلى مشروع متكامل لإعادة هيكلة الإدارة على الأرض. الهدف لم يعد إدارة الاحتلال بالمعنى الكلاسيكي المعروف في تجارب الاستعمار التقليدي، بل بناء نظام إداري بديل يلتف على السلطة الفلسطينية ويُخضع المجتمع الفلسطيني لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة، تُحوِّل الوجود الإسرائيلي إلى المرجعية الوحيدة في كل ما يتصل بالحياة اليومية للفلسطيني.

وبذلك، يغدو الاحتلال ليس حالة طارئة يمكن إنهاؤها بقرار سياسي أو تسوية، بل نظامًا إداريًا شاملًا يسكن تفاصيل الحياة اليومية ويُعيد صياغتها وفق منطق القوة.

التقسيم الإداري الذي فرضه اتفاق أوسلو مناطق (أ، ب، ج) لم يكن مجرد ترتيبات انتقالية كما صُوِّر في البداية، بل تحوّل إلى حجر الزاوية في هندسة جديدة للسيطرة

إفراغ السلطة من مضمونها الإداري

السلطة الفلسطينية التي وُلدت في سياق اتفاق أوسلو باتت اليوم جسدًا إداريًا منزوع المضمون. فهي تبدو كواجهة مؤسسية تحمل الأسماء والحقائب الوزارية والشعارات الرسمية، لكنها لا تملك النفاذ الفعلي إلى الأرض ولا القدرة على إدارة شؤون المجتمع. الوزارات الفلسطينية تعمل في غرف مغلقة وتصدر القرارات، غير أن التنفيذ العملي يخضع بالكامل لإرادة الاحتلال وأجهزته.

بهذا المعنى، يمكن تشبيه السلطة بواجهة متجر أُبقيت لتضليل المارة، فيما البضاعة الحقيقية والقرارات الجوهرية تُدار في "المخزن" الإسرائيلي الخلفي. والنتيجة أن الكيان السياسي الفلسطيني يُفرغ تدريجيًا من مضمونه الإداري، ليبقى إطارًا شكليًا بلا سلطة حقيقية.

الخرائط كأداة لإعادة التشكيل

وفي المقابل، يُسمح للسلطة بالعمل شكليًا في مناطق (أ) و(ب)، لكن ضمن حدود ضيقة وجزر متقطعة، أشبه بقطع قماش ممزق تُخاط بخيوط الاحتلال وتبقى عرضة للتمزيق في أي لحظة. الخرائط هنا ليست مجرد أداة لوصف الأرض، بل وسيلة لإعادة صياغة الوعي والإدارة معًا، بحيث يتشرعن واقع التجزئة كإطار عمل يومي.

إسرائيل لا تعرّف الإدارة بوصفها خدمة عامة أو تنظيمًا مدنيًا للحياة، بل تراها جزءًا من منظومة أمنية شاملة. كل قرار إداري -من بناء بيت إلى حفر بئر أو شق طريق- يُترجم في النهاية إلى ملف أمني

المجالس المحلية في قفص زجاجي

جزء أساسي من إعادة الهيكلة يتمثل في التحكم بالمستوى المحلي. فالمجالس القروية والبلدية الفلسطينية تُحاصر بأنظمة تصاريح معقدة تجعلها عاجزة عن إدارة شؤونها بمعزل عن "الإدارة المدنية". بناء مدرسة أو إصلاح طريق أو مد شبكة مياه يصبح مشروطًا بالموافقة الإسرائيلية، ما يحوّل هذه المجالس إلى هياكل مشلولة.

في المقابل، تُمنح المستوطنات مجالس إقليمية قوية، تدير شبكات خدمية متكاملة، وتتلقى الدعم المباشر من الوزارات الإسرائيلية. النتيجة هي ازدواجية إدارية صارخة: مجالس فلسطينية محدودة الصلاحيات ومحاصرة بالقيود، مقابل إدارات استيطانية قوية ومرتبطة عضوياً بجهاز الدولة العبرية.

الأمن بوابة الإدارة

حتى الأجهزة الأمنية الفلسطينية نفسها يُعاد توظيفها ضمن هذا السياق: تُترك لتؤدي أدوارًا محلية محدودة، في حين يبقى القرار الاستراتيجي في يد الاحتلال. الإدارة هنا ليست إدارة حياة بقدر ما هي إدارة ضبط وسيطرة، تُحكم قبضتها على تفاصيل الحياة اليومية تحت لافتة الأمن.

الاستعمار في الضفة الغربية لم يعد مجرد احتلال عسكري أو مشروع استيطان مكثف، بل بات استعمارًا بيروقراطيًا ينساب عبر الطوابع والتواقيع والخرائط والجداول الإدارية

الاقتصاد كسلسلة مفاتيح

الهندسة الإدارية تمتد إلى المجال الاقتصادي، حيث تُدار الحركة التجارية والمالية وفق منظومة تجعل الفلسطيني معلقًا بقرارات الاحتلال. فالمعابر، والضرائب، والعملة، والموارد الطبيعية، كلها تمر عبر "المفتاح الإسرائيلي". حتى تصاريح العمل تُستخدم كأداة إدارية لتوجيه السلوك السياسي والاجتماعي: تُمنح عند الحاجة إلى التهدئة وتُسحب عند الرغبة في فرض العقاب.

الاقتصاد، بهذا المعنى، ليس مجرد بنية إنتاجية أو علاقات سوقية، بل سلسلة مفاتيح يحتكرها الاحتلال، تُفتح أو تُغلق بحسب مزاجه وأهدافه المرحلية.

استعمار عبر البيروقراطية

إنها بيروقراطية مُصممة بعناية لتقويض أي إمكانية لنشوء إدارة فلسطينية مستقلة، وتحويل كل مسار إداري -مهما بدا بسيطًا- إلى أداة طيّعة بيد الاحتلال. وبهذا، يصبح الاحتلال غير مرئي أحيانًا، لكنه حاضر في كل ورقة ومعاملة وقرار.

من الإدارة المدنية إلى "الهندسة الشاملة"

"الإدارة المدنية" الإسرائيلية لم تعد مجرد جهاز بيروقراطي تابع للجيش، بل تحولت إلى عقل مركزي يعيد تشكيل الضفة الغربية وفق منطق شمولي. فهي التي تحدد خرائط الطرق، وتسيطر على مسارات المياه، وتتحكم في التراخيص، وتقرر أين يُسمح بالبناء وأين يُمنع. كل إجراء إداري يمر عبرها، لتتحول إلى "دولة داخل الدولة"، أو بالأحرى "الدولة فوق الدولة".

وبذلك، يجري تفكيك الفضاء الإداري الفلسطيني وإعادة تركيبه بحيث يُدار من مركز واحد لا يعترف بالسيادة الفلسطينية إلا كظلال على الورق أو كشعار سياسي بلا ترجمة عملية.

نموذج إداري بديل

الترتيب الجاري على الأرض يفرز نموذجًا إداريًا جديدًا يتكوّن من عدة مستويات متوازية:

سلطة فلسطينية محدودة تتحول إلى جهاز خدماتي ضعيف ومشلول. إدارة مدنية إسرائيلية تمسك بالمفاصل الحقيقية في الأرض والتخطيط والبناء. مستوطنات بإدارات محلية قوية ومرتبطة عضويًا بدولة الاحتلال. مجالس فلسطينية محاصرة بالقيود والتصاريح والموافقات الإدارية المباشرة من الاحتلال.

بهذا النهج، تُعاد صياغة البنية الإدارية للضفة الغربية بما يجعل الاحتلال حالة طبيعية ومتجذرة، ويختزل مفهوم السيادة الفلسطينية في مستوى رمزي أو تفاوضي، بعيدًا عن أي تمكين إداري أو ممارسة عملية.

هذه الهندسة الإدارية تجعل التحدي الفلسطيني اليوم يتجاوز مجرد مواجهة الاحتلال العسكري التقليدي، إلى التعامل مع منظومة إدارية متكاملة صُممت بدقة لاحتوائه والتحكم بكل شؤون حياته

احتلال الإدارة قبل الأرض

ما ترسمه إسرائيل اليوم ليس مجرد خرائط عسكرية أو توسع استيطاني، بل مشروع ممنهج لإعادة الهندسة الإدارية للضفة الغربية. من خلال تفريغ السلطة الفلسطينية من صلاحياتها، وتقوية المستوطنات كهيئات محلية ذات نفوذ متزايد، وإخضاع المجالس الفلسطينية لشبكة معقدة من القيود الأمنية والاقتصادية، يتم تثبيت نظام إداري بديل يجعل الاحتلال المرجعية العليا في كل تفصيل من تفاصيل الحياة اليومية.

هذه الهندسة الإدارية تجعل التحدي الفلسطيني اليوم يتجاوز مجرد مواجهة الاحتلال العسكري التقليدي، إلى التعامل مع منظومة إدارية متكاملة صُممت بدقة لاحتوائه والتحكم بكل شؤون حياته.