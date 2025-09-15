الدوحة: الوسيط الذي يُزعج خصوم السلام

في خضم عالم يموج بالصراعات والأزمات، تبرز الحاجة الماسّة إلى صوت الحكمة ورصانة الدبلوماسية. وفي هذا المشهد العالمي المعقّد، استطاعت دولة قطر أن تحجز لنفسها مكانة فريدة، ليس كقوة اقتصادية فحسب، بل كقوة دبلوماسية هادئة ووسيط نزيه وموثوق، يحظى بقبول وتقدير مختلف الأطراف.

إن هذا الدور المحوري لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج رؤية ثاقبة وقيادة حكيمة جعلت من الدوحة قبلةً للباحثين عن السلام، وهو النجاح الذي بات له ثمن.

إن سجل الوساطة القطرية حافل بالنجاحات التي تشهد على أهميتها. فمن إطفاء فتيل الحرب الأهلية في لبنان باتفاق الدوحة عام 2008، إلى الدور التاريخي في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، كانت البصمة القطرية حاضرة بقوة

حكمة القيادة: أساس النجاح

يكمن سر نجاح الدبلوماسية القطرية في المبادئ التي أرستها قيادتها الرشيدة. فعلى مر السنين، انتهجت قطر سياسة خارجية متوازنة ومستقلة، قائمة على مبدأ بناء الجسور لا إقامة الجدران. وقد أدركت القيادة القطرية بحكمتها أن الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع الجميع هو السبيل الوحيد للعب دور الوسيط الفعّال.

هذا النهج، المقرون بالحيادية الإيجابية والفهم العميق لتعقيدات السياسة الدولية، منحها مصداقية لا تُضاهى، وجعل منها الوسيط المفضّل لدى أطراف متنازعة لم تكن لتجلس على طاولة واحدة لولا الثقة التي توليها للدوحة وقيادتها.

بصمات واضحة في سجل السلام

ولم يتوقف هذا الدور عند ذلك، بل امتد ليشمل ملفات شائكة، مثل إتمام صفقات تبادل الأسرى بين أطراف دولية، والوساطة المستمرة في القضية الفلسطينية، حيث تلعب قطر دورًا لا غنى عنه في التهدئة وإيصال المساعدات. كل هذه الجهود لم تكن لتكلّل بالنجاح لولا الصبر الاستراتيجي والحنكة الدبلوماسية التي تتمتع بها القيادة القطرية.

يصبح استهداف الوسيط نفسه ومحاولة الضغط عليه أو شيطنته تكتيكًا لتقويض جهوده وإفشال مساعيه السلمية. وبهذا المعنى، فإن هذا الاستهداف لا يعبّر عن ضعف في الموقف القطري، بل هو أكبر دليل على مدى تأثير ونجاعة دبلوماسيتها

ثمن النجاح: الاستهداف المباشر

لكن هذا النجاح الباهر في عالم الوساطة لا يمر دون تحديات. فعندما ينجح وسيط في تقريب وجهات النظر وفرض حلول سلمية، فإنه بالضرورة يزعج الأطراف التي تستفيد من استمرار الصراع.

إن الاستهداف الإسرائيلي الأخير للدوحة لا يمكن فصله عن هذا السياق؛ فهو يُقرأ على أنه رد فعل مباشر على نجاح قطر في إدارة ملفات حساسة ومعقّدة، وعلى رأسها الوساطة في حرب غزة. فعندما تنجح الدوحة في التوصل إلى هدنة إنسانية، أو إتمام صفقة لتبادل الأسرى، فإنها تُحرج الأطراف الراغبة في الحلول العسكرية.

وبالتالي، يصبح استهداف الوسيط نفسه ومحاولة الضغط عليه أو شيطنته تكتيكًا لتقويض جهوده وإفشال مساعيه السلمية. وبهذا المعنى، فإن هذا الاستهداف لا يعبّر عن ضعف في الموقف القطري، بل هو أكبر دليل على مدى تأثير ونجاعة دبلوماسيتها، وأن دورها أصبح رقمًا صعبًا لا يمكن تجاوزه في معادلات المنطقة.

أهمية تتجاوز الحدود

إن دور قطر كوسيط يتجاوز مجرد حل النزاعات، ليُمثّل نموذجًا للدبلوماسية الوقائية. ويثبت الاستهداف الذي تتعرض له أن طريق السلام محفوف بالمخاطر، لكنه يؤكد في الوقت ذاته أن القوة الحقيقية تكمن في القدرة على جمع الفرقاء وصناعة السلام. لقد أثبتت حكمة قادة قطر أن الدولة الصغيرة بحجمها يمكن أن تكون عملاقة بتأثيرها.

وبفضل هذه السياسة الرشيدة، ورغم الأثمان التي تدفعها، تظل الدوحة ليست مجرد عاصمة لدولة، بل عاصمة للدبلوماسية العالمية، وملاذًا آمنًا للحوار، وأملًا دائمًا في إمكانية تحقيق السلام.